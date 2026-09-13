O técnico da equipe de Peristeri, Atenas, Dusan Kerkez atacou pesadamente o ex-Inter e Napoli.





"O treinador do Iraklis, não quero dizer o nome dele, era um bom treinador. Mas não é um exemplo para nós, jovens. É diferente de Mendilibar (ex-treinador do Olympiacos, nota da redação). Ele também não sabia inglês, mas era um cavalheiro e sempre se comportou com respeito. Primeiro fui apertar a mão dele, mas ele não me deu, como se eu fosse um cigano. Ele gritou com o árbitro durante todo o jogo, em vez de dar o bom exemplo aos 65 anos. Ele se pôs a fumar no banco? Hoje em dia não se pode fumar em restaurantes e ele pode no banco. Como é que não veem isso? Respeito o Iraklis, que é um time histórico, mas, da minha parte, não tenho nenhum respeito por ele. Pode até ter ganhado dez troféus, mas para mim é um zero absoluto".