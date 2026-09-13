Walter Mazzarri não está fazendo muitos amigos em sua aventura na Grécia. O novo treinador do Iraklis de Salonica somou 5 pontos nas primeiras 4 partidas do campeonato, está parado no meio da tabela, mas já chamou a atenção por alguns comportamentos no limite. Há um par de semanas, ele havia sido expulso e depois foi flagrado fumando seu cigarro eletrônico nas arquibancadas.
Agora surge uma nova polêmica, levantada pelo treinador do Atromitos, que acabou de enfrentá-lo em uma partida encerrada em 1 a 1.