Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
AC Milan v SSC Napoli - Serie A TIMGetty Images Sport
Simone Gervasio

Traduzido por

Mazzarri é atacado na Grécia: “Ele se recusou a apertar a minha mão, fumava e reclamava. Para mim, ele é um zero”

Iraklis x Atromitos
Iraklis
Atromitos
Super League
W. Mazzarri

Walter Mazzarri não está fazendo muitos amigos em sua aventura na Grécia. O novo treinador do Iraklis de Salonica somou 5 pontos nas primeiras 4 partidas do campeonato, está parado no meio da tabela, mas já chamou a atenção por alguns comportamentos no limite. Há um par de semanas, ele havia sido expulso e depois foi flagrado fumando seu cigarro eletrônico nas arquibancadas.


Agora surge uma nova polêmica, levantada pelo treinador do Atromitos, que acabou de enfrentá-lo em uma partida encerrada em 1 a 1.


  • O técnico da equipe de Peristeri, Atenas, Dusan Kerkez atacou pesadamente o ex-Inter e Napoli.  


    "O treinador do Iraklis, não quero dizer o nome dele, era um bom treinador. Mas não é um exemplo para nós, jovens. É diferente de Mendilibar (ex-treinador do Olympiacos, nota da redação). Ele também não sabia inglês, mas era um cavalheiro e sempre se comportou com respeito. Primeiro fui apertar a mão dele, mas ele não me deu, como se eu fosse um cigano. Ele gritou com o árbitro durante todo o jogo, em vez de dar o bom exemplo aos 65 anos. Ele se pôs a fumar no banco? Hoje em dia não se pode fumar em restaurantes e ele pode no banco. Como é que não veem isso? Respeito o Iraklis, que é um time histórico, mas, da minha parte, não tenho nenhum respeito por ele. Pode até ter ganhado dez troféus, mas para mim é um zero absoluto".

    • Publicidade

    GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Cup
Atromitos crest
Atromitos
ATR
PAOK Thessaloniki crest
PAOK Thessaloniki
PAO
Super League
Aris Thessaloniki FC crest
Aris Thessaloniki FC
ARI
Iraklis crest
Iraklis
IRA