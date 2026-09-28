Uma nova estrela para o Barcelona. Seu nome é Mayssa Baha, atacante marroquina nascida em 2011, que marcou na vitória por 2 a 0 sobre o Logroño pela Liga F. Um gol que entra para a história: aos 15 anos, 8 meses e 10 dias, ela se torna a artilheira mais jovem da história do Barcelona, superando Vicky Lopez. O gol saiu em sua terceira partida pela equipe principal, pela qual estreou em 30 de agosto de 2026 no jogo contra o Tenerife, com apenas 15 anos, 7 meses e 14 dias.
Mayssa Baha, a nova estrela do Barcelona: aos 15 anos, já está na história do clube
Família de jogadores de futebol
Nascida em Málaga, Mayssa cresceu em uma família que vive do esporte, especificamente do futebol. O pai, Nabil Baha, nascido em 1981, jogou entre Marrocos, Espanha, Portugal e Grécia; o irmão, Ziyad, nascido em 2009, é o atacante do sub-19 do Olympique de Marselha. “Ela cresceu jogando futebol com o irmão na rua. Eu queria que ela jogasse tênis porque era muito boa. Ela começou a frequentar o FUS Rabat enquanto estudava” - contou Nabil ao site esportivo andaluz diariosur.es - “Aos 12 ou 13 anos, já jogava com garotas de 15 ou 16, nunca com meninas da mesma idade. Ela sempre jogou com os meninos porque, quando chegamos em 2014, não havia categorias de base para meninas”.
Futuro com a Espanha?
Ela entrou em La Masia aos 13 anos e, em pouco tempo, subiu na hierarquia, passando da equipe C para a B até estrear no time principal. Em nível internacional, Baha é a mais jovem a ter estreado pela seleção marroquina sub-17, com apenas 12 anos. Além disso, nos últimos Mundiais sub-17, era a jogadora mais jovem de todo o torneio, aos 14 anos. O futuro segue uma incógnita: no momento, veste a camisa da seleção africana, mas Baha pode escolher jogar pela seleção principal da Espanha.
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