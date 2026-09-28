Mayssa Baha, a nova estrela do Barcelona: aos 15 anos, já está na história do clube

Nascida em Málaga, Mayssa cresceu em uma família que vive do esporte, especificamente do futebol. O pai, Nabil Baha, nascido em 1981, jogou entre Marrocos, Espanha, Portugal e Grécia; o irmão, Ziyad, nascido em 2009, é o atacante do sub-19 do Olympique de Marselha. “Ela cresceu jogando futebol com o irmão na rua. Eu queria que ela jogasse tênis porque era muito boa. Ela começou a frequentar o FUS Rabat enquanto estudava” - contou Nabil ao site esportivo andaluz diariosur.es - “Aos 12 ou 13 anos, já jogava com garotas de 15 ou 16, nunca com meninas da mesma idade. Ela sempre jogou com os meninos porque, quando chegamos em 2014, não havia categorias de base para meninas”.







