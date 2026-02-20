Getty Images Sport
Traduzido por
Mauricio Pochettino deve deixar a seleção americana para retornar à Europa após a Copa do Mundo de 2026, enquanto Christian Pulisic e companhia são alertados sobre o rótulo de “geração de ouro”
- Getty/GOAL
Contrato de Pochettino expira em meio a rumores de retorno ao Tottenham
O ex-técnico do Chelsea e do Paris Saint-Germain, Pochettino, tem contrato nos Estados Unidos apenas até o final de um importante torneio internacional neste verão. Não se espera que haja renovação, com um retorno à gestão de clubes sendo planejado.
O técnico de 53 anos já viu especulações sobre um retorno emocionante ao Tottenham, já que o Spurs busca um sucessor permanente para Thomas Frank, que foi demitido, e Ramos acredita que um acordo pode ser fechado em algum lugar.
A lenda da seleção americana, em entrevista à Ozoon, disse ao GOAL, quando questionado se espera que Pochettino siga em frente mesmo que tenha um desempenho produtivo no principal evento da FIFA: “Sim. Espero que Pochettino vá embora. Pelo que sei, ele ainda mora em Barcelona. Acho que ele vai ficar na Europa depois que a Copa do Mundo terminar.”
A “Geração de Ouro” dos Estados Unidos conseguirá corresponder às expectativas?
Pochettino assumiu o comando da seleção masculina dos Estados Unidos em setembro de 2024 e está sob pressão para corresponder às expectativas em uma Copa do Mundo em casa. Ele tem muito talento à sua disposição, com jogadores como Pulisic, Weston McKennie, Folarin Balogun, Tyler Adams e Brenden Aaronson atuando em clubes do mais alto nível na Europa.
Questionado sobre se o rótulo de “Geração de Ouro” se justifica, Ramos acrescentou: “Infelizmente, ‘Geração de Ouro’ foi um termo dado a essa equipe muito cedo, realmente muito cedo. Isso começou por volta de 2019/2020, quando eles tentavam se classificar para a Copa do Mundo de 2022 no Catar e, aliás, mal conseguiram, pois terminaram empatados com a quarta colocada para chegar à Copa do Mundo do Catar.
“Isso veio junto com a ideia de que esta é a ‘Geração de Ouro’ e que estamos apenas mirando em 2026. Talvez porque eu pense um pouco diferente, mas a seleção nacional sempre tem a ver com reunir os 11 melhores jogadores que você tem disponíveis hoje e ir derrotar alguém — é disso que se trata, não é realmente sobre projetar seis ou sete anos à frente, que é o que temos feito.
“Por causa disso, havia uma sensação de calma em torno da equipe e não havia nenhum senso de urgência nos últimos anos. Então, Pochettino assumiu a equipe e pensamos — pelo menos aqueles que realmente assistiam à seleção — que ‘quando Pochettino entrar no vestiário, haverá uma reação imediata e os jogadores vão pensar: é hora de partir’. Não foi isso que aconteceu.
“Provavelmente levou 14 meses, neste outono — as datas da FIFA em outubro/novembro — para que a equipe realmente mudasse e começasse a jogar, não apenas da melhor maneira possível, mas com aquele desejo e mentalidade de azarão que uma equipe americana geralmente tem.”
- Getty
Como seria o sucesso da Seleção Americana na Copa do Mundo?
Outra ex-estrela da seleção americana, o ex-goleiro Brad Friedel, já havia dito ao GOAL como seria o sucesso para os Estados Unidos em uma Copa do Mundo em casa: “Minha expectativa é que passemos pela fase de grupos. Acho que superar as expectativas seria passar das quartas de final. É muito difícil dizer o que considero sucesso ou fracasso, as eliminatórias etc., até ver o sorteio e os jogos eliminatórios. Não há vergonha em ser eliminado pelo Brasil ou pela Inglaterra. Acontece. Para mim, o que importa é a maneira como isso aconteceria.
Eu diria que a equipe é definitivamente capaz, com o talento que tem e sabendo como Mauricio trabalha, de chegar às quartas de final. Veremos depois disso, porque aí fica realmente difícil.
Às vezes, você vai precisar de sorte, pênaltis, expulsões ou qualquer outra coisa. Veja todas as grandes seleções da Inglaterra que chegaram tão perto. Em termos de talento, jogando com elas e contra elas, elas tinham talento para ganhar uma Copa do Mundo. Por alguma razão, elas não conseguiram finalizar.”
Jogos da seleção masculina dos Estados Unidos na Copa do Mundo de 2026
Os Estados Unidos foram colocados no Grupo C da Copa do Mundo de 2026. Eles iniciarão sua campanha contra o Paraguai no SoFi Stadium, na Califórnia, antes de enfrentar a Austrália em Seattle e retornar a Inglewood para um confronto com o vencedor da repescagem da UEFA.
Publicidade