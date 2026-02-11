Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Palmeiras v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Luis Felipe Gonçalves

Maurício, do Palmeiras, "deixa de ser brasileiro" e pode defender outra seleção

O meia palmeirense, que sonha em jogar a Copa do Mundo, agora pode disputá-la por outro país

Maurício teve o pedido de naturalização aprovado pela FIFA e agora está oficialmente apto a defender a Seleção Paraguaia. O nome do camisa 18 já aparece como elegível no FIFA Change of Association Platform, sistema oficial da entidade para casos de troca de nacionalidade esportiva.

A decisão foi publicada pela entidade na última segunda-feira (9), confirmando a naturalização do jogador. A partir de agora, Maurício pode ser convocado para defender a Albirroja e, caso esteja na lista final, disputar o Mundial ao lado de companheiros de clube como Gustavo Gómez e Ramón Sosa.

O processo foi facilitado pela nacionalidade paraguaia de seu pai. Maurício passou parte da adolescência no país e já avaliava essa possibilidade há alguns anos. A mudança ganhou força com a proximidade da Copa do Mundo.

Apesar de agora estar liberado, o cenário não é simples. Segundo o UOL, a comissão técnica do Paraguai prioriza atletas que participaram de todo o ciclo que culminou na volta da seleção ao Mundial após 16 anos de ausência. Ainda assim, o meia palmeirense segue sendo monitorado.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Palmeiras v Vitoria - Brasileirao 2026Getty Images Sport

    Maurício "paraguaio"

    Nascido em São Paulo, Maurício foi revelado nas categorias de base do Desportivo Brasil antes de se transferir para o Cruzeiro, onde ganhou projeção nacional. Depois, passou pelo Internacional até chegar ao Palmeiras.

    O jogador acumulou convocações para as seleções de base do Brasil, com passagens pelo sub-20 e pelo sub-23. Isso, porém, não impede a mudança, já que ele nunca atuou em partidas oficiais pela seleção principal brasileira, condição que inviabilizaria a troca.

    Agora, o sonho é claro: disputar a Copa do Mundo. O Paraguai está no Grupo D, ao lado de Estados Unidos, Austrália e uma seleção que virá da repescagem europeia. Caso seja convocado, Maurício pode dividir o vestiário com Gómez e Sosa também na Albirroja.

    Antes da convocação final, prevista para maio, a Albirroja ainda fará amistosos preparatórios em março, contra Grécia e Marrocos. 

    Pelo Palmeiras, o meia possui 81 jogos, com 16 gols e 12 assistências até o momento. Na atual temporada, o armador soma dois gols e uma assistência em seis jogos pelo Verdão.

    Brasileirão, Copa do Brasil, Série B e maisAssine já!

    • Publicidade
  • Palmeiras v Bragantino - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Palmeiras na Copa

    O Verdão pode ter uma presença expressiva no torneio. Pelo Paraguai, estão Gustavo Gómez, Ramón Sosa e agora Maurício como possível novidade. 

    Além deles, Piquerez e Emi Martínez podem representar o Uruguai, Jhon Arias é nome forte na Colômbia, Flaco López aparece no radar da Argentina, e Andreas Pereira e Vitor Roque brigam por espaço na Seleção Brasileira.

  • O que vem pela frente?

    Podendo sonhar com o Mundial nos Estados Unidos, México e Canadá, Maurício volta o foco ao Palmeiras. O Verdão visita o Internacional, ex-clube do meia, nesta quinta-feira (12), às 21h30 (de Brasília).

Brasileirão
Internacional crest
Internacional
INT
Palmeiras crest
Palmeiras
SEP
0