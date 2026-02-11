Maurício, do Palmeiras, "deixa de ser brasileiro" e pode defender outra seleção

Maurício teve o pedido de naturalização aprovado pela FIFA e agora está oficialmente apto a defender a Seleção Paraguaia. O nome do camisa 18 já aparece como elegível no FIFA Change of Association Platform, sistema oficial da entidade para casos de troca de nacionalidade esportiva.

A decisão foi publicada pela entidade na última segunda-feira (9), confirmando a naturalização do jogador. A partir de agora, Maurício pode ser convocado para defender a Albirroja e, caso esteja na lista final, disputar o Mundial ao lado de companheiros de clube como Gustavo Gómez e Ramón Sosa.

O processo foi facilitado pela nacionalidade paraguaia de seu pai. Maurício passou parte da adolescência no país e já avaliava essa possibilidade há alguns anos. A mudança ganhou força com a proximidade da Copa do Mundo.

Apesar de agora estar liberado, o cenário não é simples. Segundo o UOL, a comissão técnica do Paraguai prioriza atletas que participaram de todo o ciclo que culminou na volta da seleção ao Mundial após 16 anos de ausência. Ainda assim, o meia palmeirense segue sendo monitorado.