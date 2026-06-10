Maurício deve ganhar chance como titular do Paraguai na estreia da Copa do Mundo

Los Angeles será o palco de um momento especial para Maurício. Convocado para disputar sua primeira Copa do Mundo pelo Paraguai, o meia do Palmeiras está próximo de receber a oportunidade mais importante desde que passou a defender a seleção paraguaia.

A tendência é que ele apareça entre os titulares na estreia da equipe contra os Estados Unidos, nesta sexta-feira (12).

A possível presença desde o início representa uma rápida ascensão do jogador dentro do grupo comandado por Gustavo Alfaro. Após ganhar espaço nas últimas convocações, Maurício chega ao Mundial como uma das principais alternativas para dar mobilidade, intensidade e capacidade de criação ao ataque paraguaio.