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Mauricio, Gustavo Gómez e Ramón Sosa, do Palmeiras, em treinamento do Paraguai para a Copa do Mundo 2026Reprodução/Paraguai
Pedro Augusto Dias

Maurício deve ganhar chance como titular do Paraguai na estreia da Copa do Mundo

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Meia do Palmeiras aparece como principal alternativa para o setor ofensivo paraguaio e pode começar entre os 11 na partida de abertura diante dos Estados Unidos

Los Angeles será o palco de um momento especial para Maurício. Convocado para disputar sua primeira Copa do Mundo pelo Paraguai, o meia do Palmeiras está próximo de receber a oportunidade mais importante desde que passou a defender a seleção paraguaia.

A tendência é que ele apareça entre os titulares na estreia da equipe contra os Estados Unidos, nesta sexta-feira (12).

A possível presença desde o início representa uma rápida ascensão do jogador dentro do grupo comandado por Gustavo Alfaro. Após ganhar espaço nas últimas convocações, Maurício chega ao Mundial como uma das principais alternativas para dar mobilidade, intensidade e capacidade de criação ao ataque paraguaio.

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  • Gustavo Alfaro Paraguay 2026Getty Images

    Confiança construída nos últimos meses

    O bom momento vivido pelo meia no futebol brasileiro ajudou a carimbar sua posição na seleção. As atuações nos últimos anos pelo Palmeiras fizeram com que o jogador se transformasse em uma opção cada vez mais considerada pela comissão técnica, especialmente para partidas que exigem maior participação entre linhas e chegada ao campo ofensivo.

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    Além da qualidade técnica, Maurício oferece versatilidade ao esquema de Alfaro. Capaz de atuar tanto centralizado quanto partindo pelos lados, ele amplia as possibilidades táticas de uma equipe que busca surpreender em um grupo equilibrado da Copa do Mundo.

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  • Da naturalização ao maior palco do futebol

    A trajetória do jogador até a seleção paraguaia foi construída a partir de suas raízes familiares. Depois de concluir o processo que permitiu sua convocação, Maurício rapidamente passou a integrar o elenco nacional e aproveitou as oportunidades recebidas para mostrar serviço.

    Agora, a poucos dias da estreia no torneio, Maurício vive a expectativa de disputar sua primeira partida de Copa do Mundo como titular. A oportunidade surgiu após a lesão de Julio Enciso, principal referência técnica da seleção paraguaia, durante um amistoso preparatório para o Mundial. Com a ausência do camisa 10, o brasileiro naturalizado paraguaio aparece como favorito para assumir a vaga no setor ofensivo. Companheiro de Palmeiras, Ramón Sosa também é uma opção considerada pela comissão técnica, mas corre por fora na disputa por um lugar entre os titulares.

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