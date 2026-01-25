Matheus Cunha dá a vitória ao Manchester United e mostra que estratégia de Michael Carrick já funciona

O Arsenal dominou os primeiros minutos, mas precisou de um pouco de sorte para abrir o placar. Bukayo Saka cruzou a bola para Martin Odegaard dentro da área, e o chute deste foi desviado involuntariamente por Martínez, que passou por Senne Lammens, goleiro do Manchester United.

O United reagiu bem ao revés inicial, com Bruno Fernandes desperdiçando duas chances. O gol de empate veio então de Bryan Mbeumo, que também contou com um pouco de sorte. O astro camaronês aproveitou uma falha de Martin Zubimendi e manteve a calma para driblar o goleiro David Raya e finalizar com precisão, fazendo 1 a 1.

O jogo ganhou vida logo no início do segundo tempo, quando Dorgu iluminou o Emirates com um golaço. Bruno Fernandes serviu Dorgu, que desferiu um voleio imparável que passou por Raya e entrou no gol após bater no travessão, de fora da área.

Mikel Arteta respondeu fazendo quatro mudanças em sua equipe, colocando Ben White, Viktor Gyokeres, Eberechi Eze e Mikel Merino em busca do empate. Noni Madueke entrou logo depois, enquanto os Gunners lutavam para criar chances claras.

Talvez inevitavelmente, o empate veio de uma bola parada. Merino marcou de perto após Lammens falhar ao afastar um escanteio, fazendo 2 a 2. No entanto, a resposta dos Red Devils foi rápida e mortal. Cunha recuperou a posse e fez uma finalização espetacular, novamente superando Raya, garantindo três pontos memoráveis para os visitantes.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Manchester United no Emirates...