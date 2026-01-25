+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Gill Clark

Matheus Cunha dá a vitória ao Manchester United e mostra que estratégia de Michael Carrick já funciona

O Manchester United surpreendeu o Arsenal no domingo ao vencer os Gunners por 3 a 2 no Emirates Stadium, conquistando a segunda vitória consecutiva para o técnico interino Michael Carrick. Um gol contra de Lisandro Martínez deu a vantagem ao Arsenal, mas os visitantes reagiram com Bryan Mbeumo. Patrick Dorgu e o reserva Matheus Cunha marcaram dois gols espetaculares cada, garantindo os três pontos e prejudicando as chances do Arsenal no título

O Arsenal dominou os primeiros minutos, mas precisou de um pouco de sorte para abrir o placar. Bukayo Saka cruzou a bola para Martin Odegaard dentro da área, e o chute deste foi desviado involuntariamente por Martínez, que passou por Senne Lammens, goleiro do Manchester United.

O United reagiu bem ao revés inicial, com Bruno Fernandes desperdiçando duas chances. O gol de empate veio então de Bryan Mbeumo, que também contou com um pouco de sorte. O astro camaronês aproveitou uma falha de Martin Zubimendi e manteve a calma para driblar o goleiro David Raya e finalizar com precisão, fazendo 1 a 1.

O jogo ganhou vida logo no início do segundo tempo, quando Dorgu iluminou o Emirates com um golaço. Bruno Fernandes serviu Dorgu, que desferiu um voleio imparável que passou por Raya e entrou no gol após bater no travessão, de fora da área.

Mikel Arteta respondeu fazendo quatro mudanças em sua equipe, colocando Ben White, Viktor Gyokeres, Eberechi Eze e Mikel Merino em busca do empate. Noni Madueke entrou logo depois, enquanto os Gunners lutavam para criar chances claras. 

Talvez inevitavelmente, o empate veio de uma bola parada. Merino marcou de perto após Lammens falhar ao afastar um escanteio, fazendo 2 a 2. No entanto, a resposta dos Red Devils foi rápida e mortal. Cunha recuperou a posse e fez uma finalização espetacular, novamente superando Raya, garantindo três pontos memoráveis para os visitantes.

Abaixo, a GOAL avalia os jogadores do Manchester United no Emirates...

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTDAFP

    Goleiro e Defesa

    Senne Lammens (7/10):

    Fez uma boa defesa em uma cabeçada de Martin Zubimendi no primeiro tempo e de Saka no segundo, mas foi sufocado no escanteio do qual o Arsenal empatou em 2 a 2.

    Diogo Dalot (6/10):

    Uma tarde realmente sólida na lateral direita e desfrutou de uma boa disputa com Leandro Trossard.

    Harry Maguire (8/10):

    Bem sólido na defesa, onde sua habilidade aérea foi necessária, e trouxe a bola para fora da defesa bem antes de Dorgu chutar para o gol.

    Lisandro Martinez (6/10):

    Involuntariamente deu ao Arsenal a liderança ao desviar para além de Lammens enquanto se enroscava com Timber. Grande desarme nos acréscimos para impedir um ataque do Arsenal.

    Luke Shaw (7/10): 

    Fez um trabalho muito decente contra Saka pela esquerda para o United.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-MAN UTDAFP

    Meio-campo

    Casemiro (8/10):

    Em seus últimos meses como jogador do Manchester United, esta foi uma atuação excelente. Dominou a partida do início ao fim e parecia estar em todos os lugares ao longo do jogo.

    Kobbie Mainoo (7/10): Outra partida como titular para Mainoo e uma atuação disciplinada. Parece estar ganhando confiança, mas demonstrou cansaço no segundo tempo, talvez sem surpresa, dada a sua falta de tempo de jogo recentemente.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ataque

    Amad Diallo (6/10):

    Não foi seu jogo mais eficaz com a camisa do Manchester United, mas fez alguns bons cruzamentos que incomodaram Raya.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Poderia ter marcado, mas desperdiçou duas grandes chances no primeiro tempo.

    Bryan Mbeumo (8/10):

    Deu trabalho a William Saliba e Gabriel durante toda a tarde e mostrou grande frieza para driblar David Raya e empatar a partida, marcando seu nono gol na temporada. 

    Patrick Dorgu (8/10):

    Bastante discreto no primeiro tempo, mas marcou um gol sensacional para virar o jogo para 2 a 1 para o United.

  • Matheus CunhaGetty

    Substitutos e Treinador

    Matheus Cunha (8/10):

    Saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória com um golaço de fora da área. 

    Benjamin Sesko (6/10):

    Tentou em vão tirar a bola em cima da linha, mas não conseguiu impedir o Arsenal de empatar em 2 a 2.

    Noussair Mazraoui (N/A)

    Teve apenas os últimos minutos.

    Michael Carrick (8/10):

    Manteve a mesma escalação que venceu o Manchester City e comandou outra vitória impressionante, incentivando corajosamente seus jogadores a se lançarem ao ataque no final da partida. Sua decisão de substituir Mbeumo por Cunha no meio do segundo tempo também se mostrou acertada, com o brasileiro marcando um golaço para a vitória.

