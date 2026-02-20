Getty Images Sport
Matheus Cunha presta homenagem a Ruben Amorim, uma “pessoa incrível”, após a recuperação do Manchester United
Cunha credita fundação estabelecida por Amorim
A estrela do Red Devils, Cunha, ofereceu uma visão fascinante sobre o recente ressurgimento do clube, optando por destacar o ex-treinador Amorim, apesar da melhora na sorte da equipe desde sua saída. Amorim, que chegou com grandes expectativas do Sporting CP, foi dispensado de suas funções em Old Trafford no início de janeiro, após uma passagem difícil que rendeu apenas duas vitórias em sete partidas da Premier League.
No entanto, desde que Carrick assumiu o comando interino, o Red Devils parece uma equipe transformada, embarcando em uma formidável sequência de cinco jogos sem derrota que reacendeu sua temporada. A reviravolta sob o comando de Carrick tem sido espetacular, com quatro vitórias consecutivas, incluindo vitórias importantes contra o Manchester City e o líder da liga, o Arsenal.
Cunha, que tem se destacado durante esse período, marcou o famoso gol da vitória no Emirates Stadium, surpreendendo os Gunners. Em entrevista à DAZN, o atacante brasileiro disse: “Sempre fui muito grato por tudo que Ruben fez. Acho que é muito fácil, quando as coisas mudam, ver o passado apenas como problemas, mas é exatamente o contrário; ele era uma pessoa incrível.”
O elemento humano por trás do recrutamento
A relação de Cunha com Amorim parece ter permanecido forte apesar da mudança na gestão, com o atacante rapidamente destacando o elemento humano da liderança de Amorim e seu papel na construção do elenco atual. Esse sentimento surge após um mandato de 14 meses de Amorim, marcado por uma inconsistência significativa e pela pior temporada do United em mais de meio século, segundo as estatísticas.
Embora sua saída tenha sido vista por muitos como uma medida necessária para impedir o declínio, os comentários de Cunha sugerem que o ambiente dentro do vestiário continuava favorável ao técnico. O brasileiro acredita claramente que o talento que Amorim trouxe para o clube só agora está começando a mostrar seu verdadeiro potencial sob a nova orientação de Carrick.
“Muitos jogadores novos vieram por causa dele, então acho que ele também tem um papel importante no sucesso que estamos tendo agora”, explicou Cunha. Ele se recusou a se juntar ao coro de críticos que se concentraram exclusivamente nas dificuldades do regime anterior, insistindo que as bases para esse sucesso foram estabelecidas por seu ex-chefe.
Desmistificando os mitos táticos
Amorim enfrentou pressão para chegar a um compromisso em relação ao seu sistema tático preferido, mas o jogador de 26 anos rejeitou as alegações de que sua rigidez era o problema, argumentando que a mudança sob o comando de Carrick não é tão drástica quanto muitos acreditam.
“A pressão para que essa tática funcionasse era tão grande que esquecemos como o contexto geral era simples e nos concentramos demais no lado negativo”, acrescentou Cunha. “Mas, para ser muito honesto, acho que a numerologia do futebol é muito enganadora. Atacamos de várias maneiras e acabamos defendendo com a formação que todos dizem ser a de Ruben.”
Mantendo o ritmo sob o comando de Carrick
O desafio para o United agora é saber se eles conseguirão manter esse ritmo enquanto buscam um técnico permanente. Por enquanto, os jogadores parecem satisfeitos em equilibrar as lições aprendidas com Amorim com os ajustes táticos introduzidos por Carrick, parecendo uma equipe mais coesa do que em qualquer outro momento da campanha.
A vitória sobre o Arsenal provou que os Red Devils não são mais o time fácil que pareciam ser. A equipe de Carrick está atualmente em quarto lugar na tabela, com 45 pontos em 26 partidas. O United tentará estender sua invencibilidade na Premier League quando viajar para o Hill Dickinson Stadium na segunda-feira para enfrentar o Everton pela Premier League.
