Matheus Cunha presta homenagem a Ruben Amorim, uma “pessoa incrível”, após a recuperação do Manchester United

A estrela do Red Devils, Cunha, ofereceu uma visão fascinante sobre o recente ressurgimento do clube, optando por destacar o ex-treinador Amorim, apesar da melhora na sorte da equipe desde sua saída. Amorim, que chegou com grandes expectativas do Sporting CP, foi dispensado de suas funções em Old Trafford no início de janeiro, após uma passagem difícil que rendeu apenas duas vitórias em sete partidas da Premier League.

No entanto, desde que Carrick assumiu o comando interino, o Red Devils parece uma equipe transformada, embarcando em uma formidável sequência de cinco jogos sem derrota que reacendeu sua temporada. A reviravolta sob o comando de Carrick tem sido espetacular, com quatro vitórias consecutivas, incluindo vitórias importantes contra o Manchester City e o líder da liga, o Arsenal.

Cunha, que tem se destacado durante esse período, marcou o famoso gol da vitória no Emirates Stadium, surpreendendo os Gunners. Em entrevista à DAZN, o atacante brasileiro disse: “Sempre fui muito grato por tudo que Ruben fez. Acho que é muito fácil, quando as coisas mudam, ver o passado apenas como problemas, mas é exatamente o contrário; ele era uma pessoa incrível.”