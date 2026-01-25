Matheus Cunha pode ser punido por comemoração de gol que deu a vitória ao Manchester United sobre o Arsenal

O brasileiro marcou o terceiro gol do United depois de entrar em campo no segundo tempo, em uma emocionante vitória por 3 a 2 no Emirates Stadium, que levou seu time ao G4 da Premier League.
O brasileiro marcou o terceiro gol do United depois de entrar em campo no segundo tempo, em uma emocionante vitória por 3 a 2 no Emirates Stadium, que levou seu time ao G4 da Premier League.
Cunha foi ouvido gritando algo na direção de uma câmera de TV enquanto comemorava seu golaço aos 87 minutos. Não ficou claro exatamente o que o jogador de 26 anos disse, mas parte da linguagem era explícita, conforme relatado pelo Manchester Evening News. Isso foi aparentemente confirmado pelo comentarista da Sky Sports, Peter Drury, que disse imediatamente após o desabafo de Cunha: "Se você ouviu algum palavrão durante as comemorações, pedimos desculpas por isso."
O jornal Manchester Evening News também sugeriu que Cunha poderia ser suspenso por sua conduta. As regras da Federação Inglesa de Futebol (FA) determinam que "linguagem e/ou gestos ofensivos, insultuosos ou abusivos" são motivo para cartão vermelho.
As regras de jogo da IFAB afirmam: "Embora um árbitro nem sempre ouça um jogador proferir palavrões no calor do momento, a FA tem o poder de tomar medidas disciplinares retroativas se o incidente for capturado por câmeras e transmitido para um público amplo."
"A FA considera que xingar diretamente em uma lente é um ato de má conduta 'claro e deliberado' que traz o jogo em descrédito."
Por enquanto, Cunha pode desfrutar da segunda vitória expressiva do United em dois jogos. Ele também deu uma assistência na vitória dos Red Devils por 2 a 0 no clássico contra o Manchester City na semana passada, com o técnico interino Michael Carrick tendo um início perfeito em seu comando após substituir Ruben Amorim.
"Este é o tipo de jogo que você sonha em jogar e fazer parte", disse Cunha, que se juntou ao United vindo do Wolves no início da temporada, à Sky Sports após o jogo. "Foi, sem dúvida, um dos meus momentos favoritos com essa camisa."
O ex-atacante do Atlético de Madrid agora soma sete participações em gols em 20 jogos na Premier League pelos Red Devils, e Carrick o elogiou especialmente em sua coletiva de imprensa pós-jogo. "Começamos bem o segundo tempo e então Matheus entrou em campo e teve um grande impacto, assim como na semana passada", disse ele. "Criou uma jogada de gol na semana passada e eu simplesmente tinha certeza de que a bola do jogo sairia dos pés dele. Eu realmente tinha certeza de que ele marcaria. Novamente, uma finalização fantástica. Isso meio que resume como temos nos comportado como grupo esta semana: Matheus não foi titular em nenhum dos dois jogos, mas teve um impacto muito grande. Ele ficou desapontado por não começar jogando, mas soube lidar muito bem com isso."
O United ocupa agora a quarta posição na tabela da Premier League, com 38 pontos, 12 atrás do líder Arsenal, mas um ponto à frente do Chelsea e dois à frente do Liverpool na corrida por uma vaga na Liga dos Campeões. Os comandados de Carrick agora se preparam para dois jogos cruciais em casa: o primeiro será contra o Fulham, no Old Trafford, em 1º de fevereiro, seis dias antes do jogo contra o Tottenham.