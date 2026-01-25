Matheus Cunha pode ser punido por comemoração de gol que deu a vitória ao Manchester United sobre o Arsenal

Por enquanto, Cunha pode desfrutar da segunda vitória expressiva do United em dois jogos. Ele também deu uma assistência na vitória dos Red Devils por 2 a 0 no clássico contra o Manchester City na semana passada, com o técnico interino Michael Carrick tendo um início perfeito em seu comando após substituir Ruben Amorim.

"Este é o tipo de jogo que você sonha em jogar e fazer parte", disse Cunha, que se juntou ao United vindo do Wolves no início da temporada, à Sky Sports após o jogo. "Foi, sem dúvida, um dos meus momentos favoritos com essa camisa."

O ex-atacante do Atlético de Madrid agora soma sete participações em gols em 20 jogos na Premier League pelos Red Devils, e Carrick o elogiou especialmente em sua coletiva de imprensa pós-jogo. "Começamos bem o segundo tempo e então Matheus entrou em campo e teve um grande impacto, assim como na semana passada", disse ele. "Criou uma jogada de gol na semana passada e eu simplesmente tinha certeza de que a bola do jogo sairia dos pés dele. Eu realmente tinha certeza de que ele marcaria. Novamente, uma finalização fantástica. Isso meio que resume como temos nos comportado como grupo esta semana: Matheus não foi titular em nenhum dos dois jogos, mas teve um impacto muito grande. Ele ficou desapontado por não começar jogando, mas soube lidar muito bem com isso."