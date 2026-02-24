Getty
Traduzido por
Matheus Cunha afirma que “nunca esquecerá” como Michael Carrick arquitetou a virada do Manchester United sobre o Arsenal
A experiência de Carrick impulsionando a impressionante campanha do Manchester United
O gol de Cunha veio após outro chute impressionante de Patrick Dorgu, mas o atacante destacou o quanto o ex-meio-campista do United Carrick inspirou a equipe naquele dia.
Carrick venceu cinco das seis partidas desde que sucedeu Ruben Amorim como técnico do United em janeiro até o final da temporada, com a vitória por 1 a 0 sobre o Everton na segunda-feira levando os Red Devils de volta à quarta posição na Premier League, com três pontos de vantagem sobre os adversários mais próximos, Chelsea e Liverpool.
Carrick jogou pelo United por 12 anos, conquistando cinco títulos da Premier League e uma coroa da Liga dos Campeões, entre um total de 18 troféus. E Cunha acredita que a carreira de jogador do técnico o ajudou a detectar o que fazer nos momentos decisivos.
- Getty Images Sport
Cunha acredita que Carrick “sabe o que é preciso para vencer”
Cunha disse ao Globo Esporte: “Ele é alguém que foi várias vezes campeão com o Manchester United como jogador. Ganhou a Premier League várias vezes. Foi treinado por Alex Ferguson, que é uma lenda do esporte. Ele sabe o que é preciso para vencer aqui. Acredito que, mais do que questões táticas, Carrick acrescenta muito do ponto de vista de alguém que conhece os caminhos que representam o clube.”
“Coragem” é a chave para vencer o Arsenal
O Arsenal está disputando os quatro troféus desta temporada e tem se mostrado particularmente forte no Emirates Stadium, vencendo 18 dos 21 jogos em casa em todas as competições, incluindo vitórias sobre os gigantes europeus Atlético de Madrid e Bayern de Munique na Liga dos Campeões. O United é o único time que saiu com uma vitória e Cunha disse que sua equipe venceu graças à sua coragem.
Ele acrescentou: “Eles são um time muito forte, mas jogamos com muita coragem no Emirates. Mesmo quando ficamos atrás no placar, em nenhum momento baixamos a cabeça ou desistimos do nosso plano de jogo. É uma questão de mentalidade vencedora, de acreditar no que o técnico preparou durante a semana. Precisamos disso, acreditar que podemos enfrentar qualquer um. Foi um daqueles jogos que marcam uma carreira. Nunca vou esquecer.”
- (C)Getty Images
Cunha espera integrar a seleção brasileira para a Copa do Mundo
Cunha contribuiu para a vitória do United sobre o Everton com um passe cruzado para Bryan Mbeumo, que então deu o passe para Benjamin Sesko marcar o único gol. Cunha tem seis gols e duas assistências pelo United desde que completou uma transferência de £ 62,5 milhões do Wolves no verão.
Carrick elogiou o brasileiro por sua combinação com Mbeumo e Sesko e destacou seu trabalho defensivo, enquanto o United se esforçava para conquistar sua primeira vitória no Hill Dickinson Stadium.
“Matheus teve que defender no segundo tempo e fez isso muito bem”, disse o técnico do United. “Foi um passe por cima. Precisávamos de um desempenho coletivo diante da pressão que o Everton exerceu sobre nós, e os rapazes conseguiram. Se você fizer isso, será recompensado, porque temos jogadores perigosos.”
Além de ajudar o United a terminar entre os quatro primeiros e se classificar para a Liga dos Campeões, Cunha tem os olhos voltados para a Copa do Mundo com o Brasil. Ele foi convocado para a última seleção em novembro e aguarda ansiosamente outra convocação para os amistosos de março contra a França e a Croácia.
“É claro que o foco principal é ajudar o Manchester United, mas não posso esconder a motivação de defender a seleção brasileira, especialmente em uma Copa do Mundo”, acrescentou Cunha. “Farei de tudo para estar nesse grupo, para representar essa camisa. É o sonho de todo jogador. A competição é forte, todos conhecem a qualidade dos atacantes do Brasil, mas confio em mim mesmo e no trabalho que estou fazendo. Estou vivendo um bom momento aqui no United e vou continuar trabalhando ao máximo para manter esse nível de forma e até melhorá-lo.”
Publicidade