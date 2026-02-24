Matheus Cunha afirma que “nunca esquecerá” como Michael Carrick arquitetou a virada do Manchester United sobre o Arsenal

Cunha contribuiu para a vitória do United sobre o Everton com um passe cruzado para Bryan Mbeumo, que então deu o passe para Benjamin Sesko marcar o único gol. Cunha tem seis gols e duas assistências pelo United desde que completou uma transferência de £ 62,5 milhões do Wolves no verão.

Carrick elogiou o brasileiro por sua combinação com Mbeumo e Sesko e destacou seu trabalho defensivo, enquanto o United se esforçava para conquistar sua primeira vitória no Hill Dickinson Stadium.

“Matheus teve que defender no segundo tempo e fez isso muito bem”, disse o técnico do United. “Foi um passe por cima. Precisávamos de um desempenho coletivo diante da pressão que o Everton exerceu sobre nós, e os rapazes conseguiram. Se você fizer isso, será recompensado, porque temos jogadores perigosos.”

Além de ajudar o United a terminar entre os quatro primeiros e se classificar para a Liga dos Campeões, Cunha tem os olhos voltados para a Copa do Mundo com o Brasil. Ele foi convocado para a última seleção em novembro e aguarda ansiosamente outra convocação para os amistosos de março contra a França e a Croácia.

“É claro que o foco principal é ajudar o Manchester United, mas não posso esconder a motivação de defender a seleção brasileira, especialmente em uma Copa do Mundo”, acrescentou Cunha. “Farei de tudo para estar nesse grupo, para representar essa camisa. É o sonho de todo jogador. A competição é forte, todos conhecem a qualidade dos atacantes do Brasil, mas confio em mim mesmo e no trabalho que estou fazendo. Estou vivendo um bom momento aqui no United e vou continuar trabalhando ao máximo para manter esse nível de forma e até melhorá-lo.”