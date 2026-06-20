Materazzi: “Bastoni não cometeu nada tão grave assim”

Marco Materazzi, ex-zagueiro do Inter e da Seleção Italiana, entrevistado pelo Corriere dello Sport, fala sobre os nerazzurri e... sobre o Milan.





Sobre Chivu: “Como jogador, ele não falava o tempo todo de tática, mas, evidentemente, tinha essa vocação dentro de si. Depois que se aposentou, eu o vi muito envolvido no trabalho com os jovens. Todos gostavam do Cristian. Eu, ele e o Stankovic ainda temos um grupo de chat em comum. No dia em que ele sofreu a lesão na cabeça, fomos todos ao hospital porque estávamos preocupados; depois, voltamos várias vezes para visitá-lo: isso mostra bem a relação que tínhamos”.



