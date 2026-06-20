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Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Materazzi: “Bastoni não cometeu nada tão grave assim”

Inter de Milão
Campeonato Italiano
M. Materazzi
A. Bastoni

O ex-zagueiro do Inter e da Seleção Nacional se manifesta

Marco Materazzi, ex-zagueiro do Inter e da Seleção Italiana, entrevistado pelo Corriere dello Sport, fala sobre os nerazzurri e... sobre o Milan.


Sobre Chivu: “Como jogador, ele não falava o tempo todo de tática, mas, evidentemente, tinha essa vocação dentro de si. Depois que se aposentou, eu o vi muito envolvido no trabalho com os jovens. Todos gostavam do Cristian. Eu, ele e o Stankovic ainda temos um grupo de chat em comum. No dia em que ele sofreu a lesão na cabeça, fomos todos ao hospital porque estávamos preocupados; depois, voltamos várias vezes para visitá-lo: isso mostra bem a relação que tínhamos”.


  • Sobre Palestra: “Acho que ele está pronto. Já demonstrou ter personalidade e coragem. Ele pode se encaixar muito bem em um grupo que ainda considero o mais forte”.


    Sobre Bastoni: “Ele não cometeu nada tão grave assim. Eu me vi um pouco nele. Na mídia, houve uma exposição excessiva. Do ponto de vista pessoal, porém, essas situações te fortalecem. A sorte dele, assim como foi para mim, é ter ao seu redor um ambiente que gosta dele”.


    Sobre o Milan: “O que não está funcionando? Mesmo que eu tivesse a solução, como torcedor do Inter, não diria a você”.


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