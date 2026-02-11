Mason Greenwood perde seu mentor com a saída de Roberto De Zerbi do Marselha após a humilhante derrota para o PSG no clássico Le Classique.

A saída de De Zerbi ocorre apenas duas semanas depois que o presidente do clube, Pablo Longoria, disse ao The Telegraph que o técnico era um “gênio” e que ficaria feliz se ele permanecesse no clube por muito tempo.

“Ele é reconhecido como um dos treinadores mais criativos da Europa e esse tipo de coisa é importante para os jogadores. Em primeiro lugar, é normal que os grandes clubes estejam tentando contratar Roberto. Porque quando você tem um dos melhores, é de se esperar que os grandes clubes venham atrás, porque se trata de Roberto. Ao mesmo tempo, preciso jogar minha carta, compartilhar o mesmo nível de entusiasmo em relação ao futuro”, disse ele.

“Trata-se de alinhar todos os incentivos pessoais que não são dinheiro, todos juntos. É ver as possibilidades de estarmos todos na mesma página e ver o grande potencial deste clube. Esta é a mensagem mais poderosa. Este é o melhor argumento para termos uma longa jornada juntos.

Eu ficaria muito feliz se Roberto ficasse por um longo período. Gostaria que Roberto fosse como [Diego] Simeone no Atlético [de Madrid, onde está há 15 anos]. É uma grande sinergia. Como torcedor, você sempre quer vencer. Mas você quer ver as pessoas que representam você vencerem. E acho que Roberto representa as pessoas daqui.”