Mason Greenwood perde seu mentor com a saída de Roberto De Zerbi do Marselha após a humilhante derrota para o PSG no clássico Le Classique.
PSG derrota De Zerbi
O PSG conquistou uma vitória esmagadora no Le Classique, no Parc des Princes, marcando cinco gols sem resposta, em uma partida que acabou sendo a última de De Zerbi no comando do Marselha. O italiano questionou a mentalidade de seus jogadores após a partida e também pediu desculpas aos torcedores pelo desempenho da equipe. Ele disse aos repórteres: “É um momento difícil... fizemos uma boa partida contra o Rennes e o Lens, e depois foi um desespero total. Mais uma vez, peço desculpas aos torcedores.” A derrota veio após a eliminação precoce do Marselha da Liga dos Campeões, o que gerou especulações de que De Zerbi teria se oferecido para deixar o cargo de técnico. De Zerbi acabou ficando por mais três jogos, mas seu tempo no clube chegou ao fim.
Sua saída provavelmente será um grande golpe para o craque do Marselha, Mason Greenwood, que se tornou um dos atacantes mais prolíficos da Europa sob a tutela do italiano.
Marselha confirma saída de De Zerbi
Um comunicado do clube dizia: “O Olympique de Marselha e Roberto De Zerbi, treinador da equipe principal, anunciaram o fim da sua colaboração por mútuo acordo. Após discussões entre todas as partes interessadas na gestão do clube — o proprietário, o presidente, o diretor de futebol e o treinador —, foi decidido fazer uma mudança na liderança da equipe principal.
Esta foi uma decisão coletiva difícil, tomada após cuidadosa consideração no melhor interesse do clube, a fim de responder aos desafios esportivos do final da temporada. O Olympique de Marselha gostaria de agradecer a Roberto De Zerbi por sua dedicação, comprometimento, profissionalismo e seriedade, que ficaram particularmente evidentes na segunda colocação da equipe na temporada 2024/25. O clube deseja a ele tudo de bom para o resto de sua carreira.”
Marselha em crise
A saída de De Zerbi ocorre apenas duas semanas depois que o presidente do clube, Pablo Longoria, disse ao The Telegraph que o técnico era um “gênio” e que ficaria feliz se ele permanecesse no clube por muito tempo.
“Ele é reconhecido como um dos treinadores mais criativos da Europa e esse tipo de coisa é importante para os jogadores. Em primeiro lugar, é normal que os grandes clubes estejam tentando contratar Roberto. Porque quando você tem um dos melhores, é de se esperar que os grandes clubes venham atrás, porque se trata de Roberto. Ao mesmo tempo, preciso jogar minha carta, compartilhar o mesmo nível de entusiasmo em relação ao futuro”, disse ele.
“Trata-se de alinhar todos os incentivos pessoais que não são dinheiro, todos juntos. É ver as possibilidades de estarmos todos na mesma página e ver o grande potencial deste clube. Esta é a mensagem mais poderosa. Este é o melhor argumento para termos uma longa jornada juntos.
Eu ficaria muito feliz se Roberto ficasse por um longo período. Gostaria que Roberto fosse como [Diego] Simeone no Atlético [de Madrid, onde está há 15 anos]. É uma grande sinergia. Como torcedor, você sempre quer vencer. Mas você quer ver as pessoas que representam você vencerem. E acho que Roberto representa as pessoas daqui.”
De Zerbi de volta à Premier League?
O Marselha deve anunciar um técnico interino para comandar a equipe na próxima partida contra o Estrasburgo, após a saída de De Zerbi, de acordo com a RMC Sport. O assistente técnico Jacques Abardonado e até mesmo Romain Ferrier, técnico da equipe reserva, são dois nomes que já estão sendo cogitados.
Enquanto isso, De Zerbi, que já foi associado ao Manchester United, pode estar voltando para a Premier League, de acordo com a talkSPORT. O técnico de 46 anos é “admirado” pela diretoria do Tottenham, com o futuro do atual técnico Thomas Frank no clube em sérias dúvidas após uma série de resultados ruins que deixaram a equipe na 16ª posição na tabela da Premier League.
