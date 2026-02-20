AFP
Traduzido por
Mason Greenwood causa surpresa! Ex-estrela do Manchester United perde pênalti e o Marselha perde para o Brest, um grande golpe para as ambições na Liga dos Campeões
A noite de pesadelo de Greenwood
O Marselha perdeu seu primeiro jogo sob o comando de Habib Beye, ao ser derrotado por 2 a 0 pelo Stade Brest. Ludovic Ajorque marcou dois excelentes gols, com a equipe de Beye sofrendo um duro golpe em suas tentativas de se classificar para a Liga dos Campeões. Greenwood sofreu um pênalti aos 82 minutos, o que lhe deu a chance ideal de colocar sua equipe de volta no jogo, mas sua fraca tentativa foi bem defendida por Gregoire Coudet, goleiro do Brest.
O Marselha não venceu nenhum dos últimos quatro jogos, sua maior sequência sem vitórias em dois anos. A equipe de Beye talvez tenha sorte, pois o Lille, quinto colocado, também está em péssima fase: não venceu nenhum dos últimos cinco jogos, mas pode reduzir a diferença de seis pontos para o quarto colocado com uma vitória sobre o Angers neste fim de semana.
- Getty
O desespero de Greenwood
Greenwood teve um total de sete chutes ao longo da partida, mas apenas dois foram no alvo, em uma noite de esforços infrutíferos. Ele tem estado em boa forma nesta temporada, marcando 14 gols e dando quatro assistências em 20 partidas como titular na Ligue 1.
O ex-técnico De Zerbi ajudou Greenwood a atingir seu potencial, com o ex-treinador do Brighton dizendo sobre o talento em maturação: “Sempre precisamos de um Greenwood como o que vimos nas últimas partidas. Ele é um Greenwood de classe mundial. Porque, além do que sua mãe e seu pai lhe ensinaram, ele está se tornando um jogador completo. Ele também passou por momentos difíceis, não foi embora e ficou aqui. Ele entendeu que estávamos dizendo coisas para o seu próprio bem e para o bem do OM.”
De Zerbi acrescentou: “Espero que ele continue assim. Estou constantemente lembrando a ele que precisa continuar assim e que isso é principalmente para o seu próprio bem. Porque também o vejo um pouco mais humano. Ele sorri às vezes, fala um pouco mais. Está menos retraído do que antes. E isso é algo positivo. Agora todos podem realmente apreciar Greenwood ainda mais do que antes.”
Beye recebe grande destaque
O Marselha deu grande destaque a Beye antes do primeiro jogo sob sua gestão, afirmando em comunicado: “O Olympique de Marselha tem o prazer de anunciar a nomeação de Habib Beye como técnico da equipe profissional.
Habib Beye construiu uma carreira única no futebol francês, primeiro como jogador combativo e respeitado, depois como treinador ambicioso e ponderado.
Habib Beye abraçou rapidamente a carreira de treinador. Ele estava ansioso para voltar aos gramados e naturalmente encontrou seu lugar nas laterais do campo. Em 2021, ele assumiu o comando do Red Star FC. Em uma liga exigente, ele impôs uma identidade clara: disciplina, intensidade e ambição. Seu estilo de gestão baseava-se em padrões elevados e na responsabilidade dos jogadores, em linha com o que ele encarnava em campo. Campeão nacional em 2004, ele levou o Red Star à Ligue 2, mas deixou o clube para ir para o Stade Rennais.
“Terça-feira, 18 de fevereiro de 2018, marca o retorno de Habib Beye ao Olympique de Marseille. Do gramado verde do Orange Velodrome à linha lateral do estádio Boulevard Michelet, ele parece ter completado um ciclo, mas a parte mais difícil provavelmente ainda está por vir, com os mesmos princípios que guiaram sua carreira de jogador: liderança, trabalho árduo e paixão.”
- AFP
O que vem a seguir?
O próximo compromisso do Marselha será contra o Lyon, no dia 1º de março. O Lyon está atualmente em terceiro lugar na Ligue 1, cinco pontos à frente da equipe de Beye, mas apenas sete atrás do líder surpresa, o Lens.
Publicidade