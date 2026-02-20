Mason Greenwood causa surpresa! Ex-estrela do Manchester United perde pênalti e o Marselha perde para o Brest, um grande golpe para as ambições na Liga dos Campeões

Greenwood teve um total de sete chutes ao longo da partida, mas apenas dois foram no alvo, em uma noite de esforços infrutíferos. Ele tem estado em boa forma nesta temporada, marcando 14 gols e dando quatro assistências em 20 partidas como titular na Ligue 1.

O ex-técnico De Zerbi ajudou Greenwood a atingir seu potencial, com o ex-treinador do Brighton dizendo sobre o talento em maturação: “Sempre precisamos de um Greenwood como o que vimos nas últimas partidas. Ele é um Greenwood de classe mundial. Porque, além do que sua mãe e seu pai lhe ensinaram, ele está se tornando um jogador completo. Ele também passou por momentos difíceis, não foi embora e ficou aqui. Ele entendeu que estávamos dizendo coisas para o seu próprio bem e para o bem do OM.”

De Zerbi acrescentou: “Espero que ele continue assim. Estou constantemente lembrando a ele que precisa continuar assim e que isso é principalmente para o seu próprio bem. Porque também o vejo um pouco mais humano. Ele sorri às vezes, fala um pouco mais. Está menos retraído do que antes. E isso é algo positivo. Agora todos podem realmente apreciar Greenwood ainda mais do que antes.”