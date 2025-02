Martin Odegaard, cadê você? O capitão do Arsenal SE ESCONDEU quando o time mais precisava dele

Meia norueguês não conseguiu manter o nível da última temporada, mostrando uma queda de rendimento notável na campanha atual

"Não é hora de sentir pena de nós mesmos, temos que continuar," foi o grito de guerra do capitão Martin Odegaard após sua atuação ruim na derrota por 1 a 0 do Arsenal em casa para o West Ham no sábado. "Ainda há muitos jogos a serem jogados, e temos que continuar. A principal coisa agora é vencer o próximo e trabalhar a partir daí."

Os Gunners não conseguiram aproveitar o escorregão do líder Liverpool contra o Aston Villa no meio da última semana. A diferença para os Reds permaneceu em oito pontos, estendida para 11 pouco mais de 24 horas depois, quando os comandados de Arne Slot venceram o Manchester City por 2 a 0 - um feito que Mikel Arteta nunca conseguiu igualar.

De volta ao Emirates Stadium, o Arsenal não conseguiu realmente fazer frente aos Hammers, organizados excelentemente por Graham Potter em sua primeira vitória marcante desde que assumiu o cargo no mês passado. A crise de lesões que tem assolado a campanha dos Gunners leva grande parte da culpa, mas independentemente disso, dois chutes no alvo de 20 executados e pouco mais de um gol esperado criado, mesmo jogando os últimos 25 minutos ou mais com um homem a menos, foram estatísticas bastante patéticas.

O Arsenal desta temporada raramente conseguiu replicar as façanhas ofensivas das duas últimas. Dado que Bukayo Saka, neste ponto talvez subestimado fora do clube pelo peso que ele tem que carregar, não tem conseguido jogar desde dezembro e é improvável que jogue novamente até o fim de março, isso não é muito surpreendente.

No entanto, o desempenho abaixo do esperado de Odegaard - para quem este que vos escreve votou como melhor jogador da temporada 2023/24 na premiação da Associação dos Escritores de Futebol (FWA na sigla em inglês) - passou despercebido tanto quanto o brilho de alto nível de Saka. Se o norueguês fosse metade do jogador que era na temporada passada, o Arsenal poderia ainda estar a uma distância mais promissora do Liverpool. Nenhum jogador dos Gunners na derrota contra o West Ham foi bem, mas o capitão e principal responsável pela criatividade estava particularmente fora de sintonia.