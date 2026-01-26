Martin Odegaard admite que fracassos do Arsenal no passado podem pesar na disputa pelo título da Premier League

O Manchester City diminuiu a diferença para o líder após a vitória por 2 a 0 sobre o lanterna Wolves, no sábado. Já o Aston Villa igualou a pontuação dos Citizens, ambos com 46 pontos, ao conquistar uma impressionante vitória por 2 a 0 sobre o Newcastle, no domingo.

O Arsenal esperava reabrir sua vantagem de sete pontos na liderança da tabela quando enfrentasse o United no confronto decisivo de domingo. No entanto, apesar de sair na frente com um gol contra de Lisandro Martinez e empatar com Mikel Merino a cinco minutos do fim, o golaço de Matheus Cunha aos 87 minutos acabou sendo o diferencial entre as duas equipes no Emirates Stadium no fim de semana.

O resultado significa que o Arsenal não venceu seus últimos três jogos no Campeonato Inglês, antes da partida da próxima semana contra o Leeds, em Elland Road. A má fase também gerou especulações de que os Gunners vão desperdiçar a chance de conquistar o título, após terem terminado em segundo lugar nas últimas três temporadas.

Após a derrota para o United, Odegaard foi questionado se o clube ainda se sente assombrado por seus fracassos anteriores, e o capitão do Arsenal admitiu que esse é "um fator".