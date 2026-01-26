Goal.com
Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

Martin Odegaard admite que fracassos do Arsenal no passado podem pesar na disputa pelo título da Premier League

O capitão do Arsenal, Martin Odegaard, admitiu que os fracassos anteriores podem impactar a disputa pelo título dos Gunners. O time perdeu por 3 a 2 para o Manchester United na última rodada, sendo a primeira derrota em casa da temporada. A derrota encurtou a distância para o vice-líder, Manchester City

    Gol de Matheus Cunha complicou o Arsenal

    O Manchester City diminuiu a diferença para o líder após a vitória por 2 a 0 sobre o lanterna Wolves, no sábado. Já o Aston Villa igualou a pontuação dos Citizens, ambos com 46 pontos, ao conquistar uma impressionante vitória por 2 a 0 sobre o Newcastle, no domingo.

    O Arsenal esperava reabrir sua vantagem de sete pontos na liderança da tabela quando enfrentasse o United no confronto decisivo de domingo. No entanto, apesar de sair na frente com um gol contra de Lisandro Martinez e empatar com Mikel Merino a cinco minutos do fim, o golaço de Matheus Cunha aos 87 minutos acabou sendo o diferencial entre as duas equipes no Emirates Stadium no fim de semana.

    O resultado significa que o Arsenal não venceu seus últimos três jogos no Campeonato Inglês, antes da partida da próxima semana contra o Leeds, em Elland Road. A má fase também gerou especulações de que os Gunners vão desperdiçar a chance de conquistar o título, após terem terminado em segundo lugar nas últimas três temporadas.

    Após a derrota para o United, Odegaard foi questionado se o clube ainda se sente assombrado por seus fracassos anteriores, e o capitão do Arsenal admitiu que esse é "um fator".

    Odegaard diz que fracassos do Arsenal são 'um fator'

    Após a derrota em casa, Odegaard disse: "Obviamente, é um fator, mas também pode ser um fator positivo. Acho que isso te dá mais motivação, mais fome de vitória e mais determinação para conseguir o resultado."

    "Acho que aprendemos ao longo dessas temporadas que é uma jornada longa e que muitas coisas acontecem. Precisamos estar juntos agora, focar no próximo jogo e dar a volta por cima."

    Odegaard , que tem lutado para recuperar a boa forma após seu recente retorno de lesão, foi substituído por Arteta aos 58 minutos em uma rara mudança que envolveu quatro substituições: o norueguês, Martin Zubimendi, Piero Hincapie e Gabriel Jesus deram lugar a Ben White, Viktor Gyokeres, Merino e Eberechi Eze.

    O capitão dos Gunners afirma que não sentiu ansiedade nas arquibancadas no domingo, apesar do clima tenso em casa nas últimas semanas. "Para ser honesto, não senti essa [energia nervosa]", acrescentou Odegaard. "Estava tão concentrado no jogo que acho que definitivamente houve coisas que poderíamos ter feito melhor em campo."

    O meio-campista também pediu união, dizendo: "Mas agora é hora de estarmos juntos, nunca seria fácil, pois é difícil nesta liga."

    "Só temos que continuar trabalhando e perseverando. Ainda estamos no topo do campeonato e vamos continuar nos incentivando mutuamente - e permanecendo unidos agora."

  • Odegaard pede que o Arsenal 'se recupere'

    Após a partida, o ex-meio-campista e capitão do Arsenal, Patrick Vieira, questionou a força mental dos jogadores em sua tentativa de levar o jogo até o fim, já que os Gunners sofreram três gols pela primeira vez desde a vitória por 4 a 3 sobre o Luton Town em dezembro de 2023. "Não é o fato de terem perdido o jogo, mas sim a maneira como perderam. Eles precisam de um líder para levantar a moral da equipe. Precisam entender que, quando estão em campo, têm que jogar com mais energia e arriscar mais. Não jogaram com a liberdade necessária para se expressarem", disse Vieira.

    Odegaard, no entanto, acredita que a equipe tem o que é preciso para provar que os críticos estão errados. "É uma longa jornada e ainda temos um longo caminho a percorrer. Obviamente, estamos muito decepcionados com o resultado de hoje e deveríamos ter vencido esta partida", continuou o jogador de 27 anos.

    "Mas isso é futebol, haverá altos e baixos. Agora, o importante é como lidamos com isso, e o essencial é estarmos unidos e trabalharmos duro. Focar no próximo jogo, vencê-lo e seguir em frente. Ainda estamos na liderança do campeonato. Ainda estamos em uma boa posição, mas obviamente todos estão decepcionados com o resultado de hoje."

    "Vamos viver o momento. Olhar para o próximo jogo, dar a volta por cima e estarmos juntos agora. É só isso que vamos fazer."

    Arteta diz que Arsenal 'tem que mostrar força mental'

    Arteta reforçou os apelos de Odegaard por 'união' e exigiu que seus jogadores demonstrassem 'força mental' em sua tentativa de se recuperarem da última derrota. "Temos que mostrar a força mental que temos em campo quando chega o dia do jogo. Quando se perde, é preciso mostrar união e espírito de equipe."

    O espanhol acrescentou que ficou desapontado com a série de erros atípicos da equipe, que "desequilibraram o jogo" depois de o time ter saído na frente. No fim, o Arsenal sucumbiu e sofreu uma derrota por 3 a 2 para o United, o que levou alguns torcedores a vaiar ao final da partida.

    "Isso faz parte das exigências e expectativas de que queremos vencer", continuou Arteta. "Individualmente, cada um pode reagir da maneira que achar melhor. Não importa, temos que fazer mais, temos que dar o nosso melhor."

    "Quando você faz isso, pode descansar em paz. Hoje não fomos eficientes o suficiente contra uma equipe bem organizada e fomos punidos pelos nossos erros. Eles tiveram dois momentos mágicos com os gols e, em jogos importantes, você precisa desses momentos. Estávamos carregando essa negatividade. Agora é hora de estarmos bem próximos daqueles jogadores que nos deram tanta alegria e apoiá-los."

    O Arsenal encerra sua campanha na fase de liga da Champions League contra o Kairat Almaty na quarta-feira, antes de uma viagem a Elland Road no fim de semana.

