Marta se aposentou da seleção brasileira? Quando a Rainha vai parar de jogar pelo Brasil?

Camisa 10 se prepara para o último ato pela seleção nos Jogos Olímpicos de Paris

Maior nome da história do futebol feminino do Brasil, Marta fez um importante anúncio. Aos 38 anos, a jogadora do Orlando Pride afirmou que parará de jogar pela seleção brasileira após os Jogos Olímpicos de Paris.

Eleita melhor jogadora do mundo pela Fifa em seis ocasiões (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 e 2018), a Rainha encerrará um lindo capítulo de sua carreira com a camisa do Brasil e a GOAL conta isso um pouco melhor...