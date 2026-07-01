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Marrocos, Portugal e Espanha... Quem conseguirá derrotar a seleção francesa?

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Espanha x Áustria
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A seleção dos Galos almeja chegar à terceira final consecutiva

Desde o início da Copa do Mundo de 2026, parece que a seleção da França não está participando do torneio como os demais adversários, mas sim impondo um ritmo totalmente diferente. Cada partida disputada pelos “Galo” reforça a convicção da torcida e dos analistas de que a equipe de Didier Deschamps é a mais próxima do título, não apenas pelos resultados, mas pela maneira como arrasa seus adversários, a ponto de até mesmo a imprensa espanhola passá-la a chamar de “monstro da Copa do Mundo”.

Mas o caminho para a terceira final consecutiva não será fácil. Depois de passar pelas oitavas de final, a França enfrenta um caminho que pode colocá-la diante do Marrocos nas quartas de final e, em seguida, da Portugal ou da Espanha nas semifinais — seleções que possuem qualidade, experiência e personalidade suficientes para ameaçar o sonho dos “Galo” de chegar à final.

  • Uma máquina que não para

    A seleção francesa chegou aos Estados Unidos carregando um legado pesado, após ter chegado às finais das Copas do Mundo de 2018 e 2022, mas conseguiu apresentar uma versão que parece mais completa do que nunca.

    Os jogadores de Deschamps encerraram a fase de grupos com nota máxima, marcando 10 gols em três partidas, antes de enviar uma nova mensagem a todos os adversários ao golear a Suécia por 3 a 0 nas oitavas de final, em uma partida que dominaram do início ao fim, confirmando que a França não é mais apenas uma seleção que depende de contra-ataques, mas passou a impor a posse de bola e controlar o ritmo do jogo, com uma enorme capacidade de transição rápida para o gol.

    Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé vivem seus melhores momentos, depois de se transformarem em duas máquinas de gols, enquanto Michael Olise deu à seleção francesa uma nova dimensão graças ao seu talento impressionante, seus passes decisivos e seus movimentos entre as linhas, tornando o ataque dos “Galo” o mais versátil e incômodo do torneio.

    A força da França não se limita ao lado ofensivo, mas se estende também à defesa, graças a um esquema equilibrado que permite à equipe controlar e manter a posse de bola e, ao mesmo tempo, recuperar a bola rapidamente e sufocar os adversários antes que cheguem à grande área.

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  • Marrocos... Memórias de 2022 e uma confiança que não conhece o impossível

    Se há uma seleção que provou, nos últimos anos, não se deixar abalar pelas diferenças teóricas, essa seleção é a do Marrocos.

    Os Leões do Atlas chegam às fases eliminatórias carregando um legado histórico que teve início na Copa do Mundo do Catar de 2022, quando eliminaram a Espanha e Portugal e chegaram às semifinais pela primeira vez na história do futebol africano e árabe, antes de terem sua trajetória interrompida pela própria França.

    Mas a edição de 2026 provou que o que aconteceu há quatro anos não foi apenas um milagre passageiro, depois que a seleção marroquina superou um grupo forte que incluía o Brasil e, em seguida, eliminou a Holanda nos pênaltis nas oitavas de final, confirmando mais uma vez que domina de forma impressionante as partidas de eliminação direta.

    O técnico Mohamed Wahbi conta com um time que sabe sofrer, defender, dominar o jogo e decidir partidas nos momentos finais, com a presença do goleiro Yassine Bounou, além dos jogadores de ataque liderados por Ismail Saibari, e um meio-campo completo com o trio Ayub Bouadi, Azzedine Ounahi e Nael El-Ainaoui.

    E talvez a personalidade seja a arma mais importante contra a França, pois o Marrocos não precisa dominar a posse de bola para fazer a diferença; basta fechar os espaços e forçar o adversário a um jogo longo e complicado — receita que já incomodou os grandes da Europa em mais de uma ocasião.

    Já se os “Galo” deixarem a posse de bola para os marroquinos, os “Leões do Atlante” serão capazes de causar danos de diversas maneiras, e a goleada técnica sobre a Holanda é a melhor prova disso.

  • Portugal... Ronaldo em busca da última glória

    Já a Portugal, apesar de seu desempenho técnico pouco expressivo na fase de grupos, continua entre as seleções candidatas a surpreender a todos, com a presença de seu histórico capitão, Cristiano Ronaldo, que escreveu um novo capítulo na história do futebol ao se tornar o primeiro jogador a marcar gols em seis edições diferentes da Copa do Mundo.

    E mesmo aos 41 anos, Ronaldo continua sendo o eixo central do ataque português, apoiado por um grupo de jogadores de alta qualidade, como Bruno Fernandes, Rafael Leão, Nuno Mendes e Vitinha, o que conferiu à seleção portuguesa um grande poder ofensivo, claramente visível durante a fase de grupos.

    Por outro lado, o sistema defensivo parece menos estável em comparação com o da França, o que pode se tornar um ponto fraco fatal se a partida se transformar em uma troca de ataques diante da velocidade impressionante de Mbappé, Dembélé, Oulissi, Barkola e seus companheiros.

    Apesar disso, a Portugal continua sendo uma das seleções que precisa de apenas uma oportunidade para mudar o rumo de qualquer partida, especialmente quando Ronaldo está presente na área, o que torna qualquer possível confronto contra a França aberto a todas as possibilidades.

  • A Espanha e as lembranças da Eurocopa

    Apesar da periculosidade da Portugal, a seleção espanhola parece, no papel, mais capaz do que ela de deter a França.

    A seleção que conquistou o título europeu há dois anos apresenta um futebol moderno que combina a posse de bola tradicional com a pressão alta e as transições rápidas, além de contar com um grupo de talentos excepcionais liderados por Lamine Yamal e Pedri, juntamente com um bom sistema coletivo.

    E durante a atual Copa do Mundo, a “La Roja” provou ser capaz de impor sua personalidade diante de diversos estilos de jogo, depois de superar seu tropeço inicial contra Cabo Verde para voltar com força e confirmar que é uma das principais candidatas ao título.

    A Espanha também conta com uma importante vantagem psicológica, após ter eliminado a França nas semifinais da Euro 2024, o que dá aos seus jogadores a convicção de que sabem como derrotar a equipe de Deschamps.

  • Quem vai deter a França?

    No papel, a França parece ser a favorita para chegar à terceira final consecutiva, graças a um ataque temível, um sistema coletivo coeso e grande experiência em partidas eliminatórias — o que lhe rendeu, com toda a justiça, o título de “monstro da Copa do Mundo”.

    Mas a Copa do Mundo sempre foi um torneio que não se submete apenas à lógica.

    O Marrocos possui a personalidade das seleções que nunca desistem, a Portugal conta com um capitão acostumado a escrever a história nos momentos mais difíceis, enquanto a Espanha parece ser uma equipe completa.

    Por isso, mesmo que os Gauleses pareçam hoje os mais próximos da final, o caminho ainda passa por etapas extremamente perigosas, qualquer uma das quais pode ser suficiente para derrubar o “monstro da Copa do Mundo” antes que ele volte a tocar na taça.

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