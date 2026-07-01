Marrocos, Portugal e Espanha... Quem conseguirá derrotar a seleção francesa?

Desde o início da Copa do Mundo de 2026, parece que a seleção da França não está participando do torneio como os demais adversários, mas sim impondo um ritmo totalmente diferente. Cada partida disputada pelos “Galo” reforça a convicção da torcida e dos analistas de que a equipe de Didier Deschamps é a mais próxima do título, não apenas pelos resultados, mas pela maneira como arrasa seus adversários, a ponto de até mesmo a imprensa espanhola passá-la a chamar de “monstro da Copa do Mundo”.
Mas o caminho para a terceira final consecutiva não será fácil. Depois de passar pelas oitavas de final, a França enfrenta um caminho que pode colocá-la diante do Marrocos nas quartas de final e, em seguida, da Portugal ou da Espanha nas semifinais — seleções que possuem qualidade, experiência e personalidade suficientes para ameaçar o sonho dos “Galo” de chegar à final.