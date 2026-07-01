Marrocos, Portugal e Espanha... Quem conseguirá derrotar a seleção francesa?

Se há uma seleção que provou, nos últimos anos, não se deixar abalar pelas diferenças teóricas, essa seleção é a do Marrocos.

Os Leões do Atlas chegam às fases eliminatórias carregando um legado histórico que teve início na Copa do Mundo do Catar de 2022, quando eliminaram a Espanha e Portugal e chegaram às semifinais pela primeira vez na história do futebol africano e árabe, antes de terem sua trajetória interrompida pela própria França.

Mas a edição de 2026 provou que o que aconteceu há quatro anos não foi apenas um milagre passageiro, depois que a seleção marroquina superou um grupo forte que incluía o Brasil e, em seguida, eliminou a Holanda nos pênaltis nas oitavas de final, confirmando mais uma vez que domina de forma impressionante as partidas de eliminação direta.

O técnico Mohamed Wahbi conta com um time que sabe sofrer, defender, dominar o jogo e decidir partidas nos momentos finais, com a presença do goleiro Yassine Bounou, além dos jogadores de ataque liderados por Ismail Saibari, e um meio-campo completo com o trio Ayub Bouadi, Azzedine Ounahi e Nael El-Ainaoui.

E talvez a personalidade seja a arma mais importante contra a França, pois o Marrocos não precisa dominar a posse de bola para fazer a diferença; basta fechar os espaços e forçar o adversário a um jogo longo e complicado — receita que já incomodou os grandes da Europa em mais de uma ocasião.

Já se os “Galo” deixarem a posse de bola para os marroquinos, os “Leões do Atlante” serão capazes de causar danos de diversas maneiras, e a goleada técnica sobre a Holanda é a melhor prova disso.