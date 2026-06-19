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Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Marrocos ameaça o sonho escocês na noite mais importante das últimas décadas

Especiais e Opinião
Escócia x Marrocos
Escócia
Marrocos
Copa do Mundo
S. Clarke
A. Hakimi
S. McTominay
A. Bouaddi
Scotland
Marrocos
EUA

Boston aguarda o milagre

Nas ruas e bairros movimentados de Boston, os últimos dias não foram apenas uma celebração do futebol, mas sim uma espécie de festival nacional escocês que se transferiu inteiramente para o outro lado do Oceano Atlântico. Milhares de torcedores vestidos com as cores do “Exército do Tartã” transformaram a cidade americana em uma versão em miniatura de Glasgow e Edimburgo, espalhando uma atmosfera de entusiasmo e alegria por onde quer que fossem.

Mas, em meio a toda essa comemoração, todos sabem que a verdadeira missão ainda não foi cumprida. A vitória da Escócia sobre o Haiti proporcionou à torcida um momento de alegria há muito esperado, mas não deu à seleção nada além de uma chance ainda maior de disputar uma partida que pode ser a mais importante da história recente do futebol escocês. Agora, o Marrocos está no caminho, não como um adversário comum, mas como um teste que talvez determine o destino de toda uma geração de jogadores.

Nas últimas semanas, Boston parecia ter adotado totalmente a identidade escocesa. A torcida lotou praças, bares e ruas, e a cidade passou a viver ao ritmo das canções e dos gritos vindos do norte da Grã-Bretanha.

O clima trouxe à memória a famosa personagem “O Garoto do Futebol” dos quadrinhos escoceses, aquela criança que sempre sonhava em marcar o gol da vitória na final da Copa do Mundo sempre que chutava uma bola ou até mesmo uma lata vazia na rua, segundo informou a “BBC”.

Hoje, parece que milhares de escoceses estão vivendo o mesmo sonho, mas desta vez na vida real. No entanto, sonhos bonitos não bastam no futebol, e os grandes jogos não são decididos apenas por emoções, mas pelo desempenho e pela capacidade de enfrentar os adversários mais difíceis.

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    O maior jogo de toda uma geração

    Há quase três décadas, a Escócia não se via diante de uma oportunidade semelhante à que vive hoje. Um empate contra o Marrocos pode ser suficiente para colocar a seleção às portas da classificação para as fases eliminatórias pela primeira vez em sua história em um grande torneio com esse formato. E mesmo uma derrota por uma diferença mínima pode manter as portas abertas para cenários de classificação.

    Mas o que torna a partida excepcional não são apenas os cálculos, e sim a sensação geral de que esse momento pode se tornar um dos mais marcantes da história do futebol no país. É uma oportunidade rara para uma geração que sempre ouviu falar das glórias do passado, sem ter conseguido construí-las por conta própria.

    E quando a Escócia enfrentar o Marrocos, ela não carrega apenas as ambições do presente, mas também um legado que se estende por mais de um século e meio.

    Em 1872, a seleção escocesa disputou a primeira partida internacional oficial da história do futebol contra a Inglaterra. A equipe era comandada, na época, por Robert Gardiner, um dos pioneiros do esporte, em uma partida que se tornou a pedra fundamental do futebol internacional como o conhecemos hoje.

    Quase 154 anos depois daquela noite histórica, a seleção tem a oportunidade de escrever um novo capítulo, não menos importante para sua torcida. A diferença é que hoje os desafios são muito maiores, e os olhos do mundo acompanham cada passo e cada passe.

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  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Uma vitória importante... mas que não foi convincente

    É verdade que a Escócia saiu vitoriosa do confronto contra o Haiti, mas a vitória não foi perfeita. A partida revelou muitos pontos fortes, mas também mostrou aspectos que precisam ser melhorados urgentemente antes do confronto contra o Marrocos.

    O gol da vitória surgiu após um desvio que alterou a trajetória da bola, e a seleção conseguiu se safar de várias situações difíceis, sendo a mais notável o pedido de pênalti feito pelo adversário devido a uma mão dentro da área, além de chances perigosas que quase mudaram completamente o rumo da partida.

    E os próprios jogadores não ficaram totalmente satisfeitos com o desempenho. Todos sabiam que a vitória havia sido conquistada, mas o verdadeiro nível da equipe ainda não havia sido demonstrado.

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    Marrocos... Uma seleção diferente das outras

    Se o Haiti foi um teste difícil, o Marrocos representa um nível de desafio totalmente diferente. A seleção marroquina chega à partida como uma das mais estáveis e brilhantes dos últimos anos. Basta observar o que ela apresentou contra o Brasil para compreender a magnitude da tarefa que aguarda a Escócia.

    Naquele confronto, o Marrocos não jogou de forma defensiva nem com cautela exagerada diante de um dos maiores gigantes do futebol, mas impôs sua personalidade e dominou longos períodos da partida.

    Apenas na primeira meia hora, a seleção marroquina criou inúmeras chances e forçou o adversário a recuar, em um cenário que reflete a enorme confiança que esta geração possui.

    E quando o Marrocos marcou seu gol contra o Brasil, o lance foi um microcosmo da filosofia de toda a equipe. Um passe inteligente de Ibrahim Díaz, um deslocamento perfeito entre as linhas e uma finalização magnífica de Ismail Saibari.

    Em apenas uma jogada, os jogadores do Marrocos conseguiram romper um sistema defensivo que conta com nomes de primeira linha mundial. Não foi por acaso, mas sim o resultado de um trabalho coletivo e de uma sincronia técnica que tornam a seleção marroquina uma das equipes mais empolgantes e perigosas do torneio.

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    A joia que rouba a cena... e o coração que bate

    Entre todos os jovens jogadores que participam do torneio, Ayoub Bouadi se destaca como um dos mais impressionantes. O jogador de 18 anos vem apresentando um desempenho excepcional, o que o colocou no radar dos grandes clubes europeus.

    Bouadi se destaca por suas habilidades técnicas de alto nível, excelente visão de jogo e personalidade forte, apesar da pouca idade. Ele representa um modelo ideal para a nova geração na qual o Marrocos deposita suas esperanças para continuar seu desenvolvimento nos próximos anos. Considerando seu nível atual, sua transferência para um dos gigantes da Europa parece ser apenas uma questão de tempo.

    E, embora o Marrocos tenha muitas estrelas, Ashraf Hakimi continua sendo o nome de destaque. O astro, que construiu uma trajetória excepcional nos mais altos níveis do futebol europeu, tornou-se um ícone da seleção marroquina graças à sua personalidade de líder e ao seu enorme potencial.

    Hakimi se destaca pela velocidade e pela capacidade de fazer a diferença tanto no ataque quanto na defesa, além de ser uma constante ameaça para qualquer adversário. Quando ele arranca pela lateral direita, o Marrocos se torna uma equipe completamente diferente. Por isso, a tarefa de pará-lo será um dos principais desafios que aguardam a Escócia neste confronto.

    Uma das principais características da seleção marroquina é a diversidade de origens de seus jogadores. Muitos integrantes da equipe nasceram em diferentes países europeus, como França, Espanha, Bélgica, Holanda e Canadá, mas se reúnem sob uma única bandeira e uma única identidade.

    Essa diversidade proporcionou à seleção uma mistura única de diferentes escolas de futebol e tornou seu elenco mais rico do ponto de vista técnico e tático. Ao mesmo tempo, os jogadores conseguiram construir uma grande coesão, que se refletiu claramente em seu desempenho em campo.

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    Agora é a vez das estrelas da Escócia entrarem em cena

    Por outro lado, a Escócia precisa que seus craques mostrem o seu melhor se quiser obter um resultado positivo. Scott McTominay não jogou como de costume contra o Haiti, e John McGinn, apesar de ter marcado um gol importante, não teve a presença que a torcida está acostumada a ver nele.

    Contra o Marrocos, não haverá espaço para um desempenho mediano. Cada jogador deve dar o máximo de si, pois as diferenças individuais podem ser o fator decisivo em uma partida dessa envergadura.

    Espera-se que Steve Clark recorra a ajustes táticos que deem à sua equipe maior solidez no meio-campo. Enfrentar uma seleção que possui vitalidade, velocidade e habilidade como o Marrocos exige um equilíbrio preciso entre defesa e ataque.

    Apostar apenas no bloco defensivo pode ser um suicídio futebolístico, enquanto abrir espaços para os jogadores do Marrocos pode levar a consequências graves. Por isso, a partida parece destinada a se transformar em um complexo duelo tático entre dois treinadores que conhecem muito bem os pontos fortes e fracos um do outro.

  • Haiti v Scotland: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Um encontro com a história

    Todos os indicadores confirmam que a Escócia enfrenta o maior desafio da era de Steve Clark. Mas, ao mesmo tempo, essa geração já provou repetidas vezes que é capaz de desafiar as expectativas e superar os obstáculos.

    O Marrocos tem qualidade, experiência e confiança, e a Escócia tem ambição, determinação e fé em sua capacidade de criar um momento excepcional. Entre esses dois fatores, uma nova história será escrita em Boston.

    Uma história que pode se transformar na maior noite que o futebol escocês viveu em gerações, ou em uma dura lição que confirme que o caminho para a glória ainda é longo.

    Mas o certo é que os jogadores de Clark entrarão em campo cientes de que a história não oferece muitas oportunidades e de que algumas partidas são maiores do que meros noventa minutos. E esta é uma delas.

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