Marmoush: O Egito é o melhor da África... e nosso objetivo é disputar a Copa do Mundo

O egípcio Omar Marmoush, estrela do Manchester City, afirmou que a seleção de seu país está levando a Copa do Mundo de 2026 com toda a seriedade e não tem como objetivo apenas participar e marcar presença.

A seleção egípcia está no Grupo 7, que inclui Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

“Nossas ambições são grandes, a confiança dos jogadores é alta e esperamos conquistar algo que enalte o nome do Egito”, disse Marmoush em entrevista à revista do Manchester City.

Ele acrescentou: “Com os jogadores que temos, com a equipe que temos e com a qualidade que temos, nós, como seleção egípcia, somos a melhor seleção da África”.

Ele continuou: “Vamos à Copa do Mundo para passar da fase de grupos e mostrar ao mundo quem somos, e não apenas para marcar presença”.

Marmoush destacou: “É algo enorme para nós. Mas, como já disse antes e vou repetir mais uma vez, não vamos à Copa do Mundo apenas para jogar, mas para disputar o título”.