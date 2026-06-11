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Brazil v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

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Marmoush: O Egito é o melhor da África... e nosso objetivo é disputar a Copa do Mundo

Egito
Copa do Mundo
O. Marmoush
M. Salah
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Nunca pensei em jogar pela seleção canadense

O egípcio Omar Marmoush, estrela do Manchester City, afirmou que a seleção de seu país está levando a Copa do Mundo de 2026 com toda a seriedade e não tem como objetivo apenas participar e marcar presença.

A seleção egípcia está no Grupo 7, que inclui Bélgica, Irã e Nova Zelândia.

“Nossas ambições são grandes, a confiança dos jogadores é alta e esperamos conquistar algo que enalte o nome do Egito”, disse Marmoush em entrevista à revista do Manchester City.

Ele acrescentou: “Com os jogadores que temos, com a equipe que temos e com a qualidade que temos, nós, como seleção egípcia, somos a melhor seleção da África”.

Ele continuou: “Vamos à Copa do Mundo para passar da fase de grupos e mostrar ao mundo quem somos, e não apenas para marcar presença”.

Marmoush destacou: “É algo enorme para nós. Mas, como já disse antes e vou repetir mais uma vez, não vamos à Copa do Mundo apenas para jogar, mas para disputar o título”.

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    Rejeitar a mentalidade de representar dignamente o papel dos grupos

    Ele enfatizou: “É claro que precisamos ser realistas, pois vamos enfrentar algumas das melhores seleções do mundo, e o nível das equipes que vamos enfrentar é alto, mas não vamos com a mentalidade de que vamos disputar três partidas e depois voltar para casa”.

    Ele explicou: “Se Deus quiser, vamos ter sucesso. Vamos tentar passar da fase de grupos e, depois, encarar o torneio jogo a jogo”.

    Ele destacou: “Queremos deixar uma boa impressão e também podemos sonhar em ganhar o campeonato ou chegar a uma determinada fase. Não estamos indo apenas para marcar presença”.

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    Mohamed Salah continua brilhando

    É irônico que uma das partidas dos Faraós na fase de grupos seja disputada no Canadá, o que significa que Marmoush voltará a um país onde morou por um curto período e pelo qual poderia ter jogado internacionalmente, em vez do Egito.

    A seleção canadense havia oferecido a Omar Marmoush a oportunidade de representá-la, um gesto que ele muito apreciou, mas que ele nunca pensaria em aceitar.

    Ele disse, sorrindo: “Visitei o Canadá apenas em algumas ocasiões e, apesar dessa oportunidade, meu coração estava voltado para jogar pela Egito. Senti uma forte ligação com minhas raízes e quis dar o meu melhor pelos Faraós”.

    Ele enfatizou: “Morei no Egito por 18 anos e cresci lá, por isso ainda há muitas coisas egípcias dentro de mim. Amo muito meu país”.

    E concluiu: “Mohamed Salah, com tudo o que conquistou e toda a história que construiu até agora, continua brilhando. E sinto que o povo egípcio tem orgulho de nós dois”.

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