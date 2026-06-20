Marmoush está em uma encruzilhada... e um gigante europeu aguarda

De acordo com o jornal italiano “Tuttosport”, “o radar da Juventus não se limita a Pepe, já que o clube está de olho em outra opção: Omar Marmoush, atacante do Manchester City”.
O jornal confirmou que, com a possibilidade de o astro egípcio se tornar uma oportunidade concreta durante a janela de transferências de verão, a Juventus o coloca em seus planos.
Marmoush, que foi uma das principais estrelas da Bundesliga com o Eintracht de Frankfurt, foi transferido para o Manchester City em janeiro passado por cerca de 75 milhões de euros, após a insistência do técnico Pep Guardiola em contratá-lo. No entanto, o início na Inglaterra não foi fácil para o atacante egípcio, que enfrentou forte concorrência em um elenco repleto de grandes nomes, com destaque para Erling Haaland, e marcou 16 gols em 61 partidas desde que se transferiu para o Etihad Stadium — números que não refletiram as grandes expectativas que acompanharam a negociação.
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Enquanto se aguarda a avaliação do novo técnico do City, Enzo Maresca, sobre o futuro de Marmoush na equipe, a opção de um empréstimo pode vir a ser considerada para dar a ele a chance de recuperar seu impacto — um cenário que a Juventus acompanha de perto como uma solução que combina qualidade e experiência internacional.