Marmoush está em uma encruzilhada... e um gigante europeu aguarda

A Juventus ainda não encerrou o caso de Ricardo “Bebe”, que já havia chamado a atenção do diretor esportivo dos Bianconeri, Cristiano Giuntoli, quando este era dirigente do Napoli, antes de o jogador americano voltar a chamar a atenção durante sua passagem pelo PSV Eindhoven.

Pepe teve uma temporada de destaque na liga holandesa, marcando 16 gols, além de 3 gols na Liga dos Campeões, confirmando sua evolução como atacante capaz de atuar na ponta de lança e possuir a força física necessária para competir no mais alto nível.

A Juventus acredita que o jogador de 23 anos pode ser uma opção de longo prazo, especialmente diante da necessidade do time de reformular seu ataque, diante da possibilidade de saída de alguns atacantes, com destaque para Dusan Vlahović, Jonathan David e Luiz Obenda.

O valor de transferência de Pepe não parece ser um grande obstáculo, já que as estimativas apontam para a possibilidade de sua saída do clube holandês por um valor entre 25 e 30 milhões de euros — valor que se alinha à atual política da Juventus de buscar negociações inteligentes.

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