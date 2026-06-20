Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Marmoush está em uma encruzilhada... e um gigante europeu aguarda

Mercado da bola
Nova Zelândia x Egito
Nova Zelândia
Egito
Copa do Mundo
Manchester City
O. Marmoush
Juventus
Nova Zelândia
Egito
Canadá
England
Itália

A decisão de Maresca vai redefinir o futuro do astro dos Faraós

A Juventus entra em uma nova fase de reconstrução de seu ataque, em meio a um mercado de transferências que exige uma combinação entre nomes capazes de fazer a diferença imediatamente e jogadores que possam representar um investimento para o futuro.

Dada a dificuldade em alcançar alguns dos principais alvos, a diretoria do clube italiano começou a acompanhar outras oportunidades que possam surgir com os desdobramentos do verão.

  • Um nome antigo que remonta aos cálculos de Júpiter

    A Juventus ainda não encerrou o caso de Ricardo “Bebe”, que já havia chamado a atenção do diretor esportivo dos Bianconeri, Cristiano Giuntoli, quando este era dirigente do Napoli, antes de o jogador americano voltar a chamar a atenção durante sua passagem pelo PSV Eindhoven.

    Pepe teve uma temporada de destaque na liga holandesa, marcando 16 gols, além de 3 gols na Liga dos Campeões, confirmando sua evolução como atacante capaz de atuar na ponta de lança e possuir a força física necessária para competir no mais alto nível.

    A Juventus acredita que o jogador de 23 anos pode ser uma opção de longo prazo, especialmente diante da necessidade do time de reformular seu ataque, diante da possibilidade de saída de alguns atacantes, com destaque para Dusan Vlahović, Jonathan David e Luiz Obenda.

    O valor de transferência de Pepe não parece ser um grande obstáculo, já que as estimativas apontam para a possibilidade de sua saída do clube holandês por um valor entre 25 e 30 milhões de euros — valor que se alinha à atual política da Juventus de buscar negociações inteligentes.

    Leia também: Bernardo não é o primeiro... Estrelas que brilharam na escola de Guardiola e Mourinho

    • Publicidade

  • Omar Marmoush... Uma oportunidade diferente

    De acordo com o jornal italianoTuttosport”, “o radar da Juventus não se limita a Pepe, já que o clube está de olho em outra opção: Omar Marmoush, atacante do Manchester City”.

    O jornal confirmou que, com a possibilidade de o astro egípcio se tornar uma oportunidade concreta durante a janela de transferências de verão, a Juventus o coloca em seus planos.

    Marmoush, que foi uma das principais estrelas da Bundesliga com o Eintracht de Frankfurt, foi transferido para o Manchester City em janeiro passado por cerca de 75 milhões de euros, após a insistência do técnico Pep Guardiola em contratá-lo. No entanto, o início na Inglaterra não foi fácil para o atacante egípcio, que enfrentou forte concorrência em um elenco repleto de grandes nomes, com destaque para Erling Haaland, e marcou 16 gols em 61 partidas desde que se transferiu para o Etihad Stadium — números que não refletiram as grandes expectativas que acompanharam a negociação.

    Leia também: Um único obstáculo pode mudar o rumo... O Al-Hilal não desiste da contratação do astro do Barcelona

    Enquanto se aguarda a avaliação do novo técnico do City, Enzo Maresca, sobre o futuro de Marmoush na equipe, a opção de um empréstimo pode vir a ser considerada para dar a ele a chance de recuperar seu impacto — um cenário que a Juventus acompanha de perto como uma solução que combina qualidade e experiência internacional.

  • A estratégia da Juventus... Soluções inteligentes em vez de negociações impossíveis

    O mesmo jornal revelou a estratégia da Juventus para o próximo mercado de transferências, afirmando que a diretoria dos Bianconeri está ciente de que a disputa pelos principais astros se tornou mais difícil; por isso, está se concentrando em nomes que possam trazer um reforço imediato sem esgotar o orçamento.

    O retorno de Kolo Muani continua sendo uma prioridade para o clube italiano, e Alexander Sorloth também desperta interesse, apesar das complicações nas negociações com o Atlético de Madrid; no entanto, a diretoria de Turim está traçando planos alternativos para o caso de qualquer contratempo.

    Nesse contexto, Pépé e Marmoush surgem como duas opções distintas: o primeiro representa um projeto para o futuro, após sua evolução na Holanda, e o segundo é um jogador pronto, com experiência na Premier League e na Liga dos Campeões.

Copa do Mundo
Nova Zelândia crest
Nova Zelândia
NZL
Egito crest
Egito
EGY