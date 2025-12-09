Mario Balotelli revela o que o fez "quase vomitar" assim que chegou ao Manchester City
A mudança de Balotelli para o Manchester City e suas dificuldades
A chegada de Balotelli ao Manchester City, em 2010, veio com imensa expectativa, mas o jovem italiano rapidamente descobriu que se ajustar ao futebol inglês e à cultura de treinamento do City seria muito mais exigente do que jamais imaginara. Vindo da Inter de Milão, onde o treinamento era mais estruturado e técnico, Balotelli achou os requisitos físicos do City avassaladores. Os primeiros dias de sua transição foram marcados por fadiga, choque e uma sensação de descrença sobre o quão diferente era seu novo ambiente.
O atacante agora refletiu sobre uma de suas primeiras sessões de treinamento, admitindo que o ritmo o deixou tonto e sem fôlego. Ele explicou que raramente havia encontrado tal intensidade antes e teve dificuldade para acompanhar o ritmo implacável mantido por seus novos companheiros de equipe.
Para um jogador de apenas 20 anos na época, o contraste entre a Série A e a Premier League destacou por que sua integração ao futebol inglês demorou mais do que o esperado. Embora ele tivesse um talento enorme, seu período de adaptação foi complicado tanto pelo choque físico quanto pela abordagem tática do City. Essas primeiras dificuldades fizeram parte da turbulência que definiu seu tempo em Manchester, antes de ele eventualmente partir em 2013.
- AFP
Estrela italiana revela a intensidade das sessões de treino do City
Falando no "YOU: CL", do Prime Video, Balotelli disse: "No City, nós treinávamos talvez uma hora e quinze minutos, uma hora, mas eu estava vindo do Inter. No primeiro treino, eu quis vomitar porque eu estava assim, mas não havia técnica. Eu estava como todo mundo escorregando, empurrando, correndo. Sem parar. Sem parar." A descrição de Balotelli capta o impacto visceral e imediato de seus primeiros dias em Manchester.
Ele continuou: "Você sabe quando para para beber [água], sabe, na Itália, você para e o treinador, tem que chamar. Lá, você bebe com calma. Aqui, eu nem tive tempo. Você tem que começar de novo. Tudo era rápido."
Altos e baixos de Balotelli no City
A chegada de Balotelli ao Manchester City foi uma das contratações mais dramáticas da era inicial dos proprietários de Abu Dhabi, reunindo-o com Roberto Mancini. Visto como um talento geracional, mas também como uma personalidade volátil, ele foi contratado para ajudar a elevar o City de um candidato ambicioso a um vencedor genuíno de troféus.
Apesar das dificuldades iniciais nos bastidores, Balotelli conseguiu criar momentos icônicos para o clube, incluindo dois gols na lendária vitória por 6 a 1 sobre o Manchester United e sua famosa comemoração “Why Always Me?”. Ele desempenhou papéis-chave na conquista da FA Cup de 2011 pelo City e no histórico título da Premier League de 2012, chegando até a dar a assistência para o famoso gol da vitória aos 93 minuto de Sergio Agüero. Contudo, mesmo durante os períodos de brilhantismo, ele continuou a lutar com as exigências e a disciplina requeridas no mais alto nível.
- Getty Images Sport
Balotelli sem trabalho desde o final da última temporada
As reflexões de Balotelli adicionam outra camada à discussão sobre sua carreira, que prometia muito mas não correspondeu ao que muitos achavam que ia ser. Sua visão sincera sobre o choque físico que sentiu no Manchester City demonstra como fatores fora do campo contribuíram para a trajetória turbulenta de seus primeiros anos. As revelações também oferecem aos fãs uma compreensão mais profunda de por que a consistência às vezes lhe escapou, apesar de seu evidente potencial.
O italiano está sem clube após ter se separado do Genoa no final da temporada 2024/25. Enquanto continua procurando por um novo destino, ele também fez um apelo ao chefe da Itália, Genaro Gattuso, para incluí-lo na partida da repescagem da Copa do Mundo da Itália contra a Irlanda do Norte.