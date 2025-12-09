Mario Balotelli revela o que o fez "quase vomitar" assim que chegou ao Manchester City

A chegada de Balotelli ao Manchester City, em 2010, veio com imensa expectativa, mas o jovem italiano rapidamente descobriu que se ajustar ao futebol inglês e à cultura de treinamento do City seria muito mais exigente do que jamais imaginara. Vindo da Inter de Milão, onde o treinamento era mais estruturado e técnico, Balotelli achou os requisitos físicos do City avassaladores. Os primeiros dias de sua transição foram marcados por fadiga, choque e uma sensação de descrença sobre o quão diferente era seu novo ambiente.

O atacante agora refletiu sobre uma de suas primeiras sessões de treinamento, admitindo que o ritmo o deixou tonto e sem fôlego. Ele explicou que raramente havia encontrado tal intensidade antes e teve dificuldade para acompanhar o ritmo implacável mantido por seus novos companheiros de equipe.

Para um jogador de apenas 20 anos na época, o contraste entre a Série A e a Premier League destacou por que sua integração ao futebol inglês demorou mais do que o esperado. Embora ele tivesse um talento enorme, seu período de adaptação foi complicado tanto pelo choque físico quanto pela abordagem tática do City. Essas primeiras dificuldades fizeram parte da turbulência que definiu seu tempo em Manchester, antes de ele eventualmente partir em 2013.