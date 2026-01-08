Mario Balotelli está perto de ser anunciado pelo 14º clube da carreira

Balotelli não conseguiu causar impacto na Itália pelo Genoa, fazendo apenas seis jogos pelo clube italiano na Serie A, todas vindas do banco, enquanto não joga competitivamente desde dezembro de 2024. Durante seu tempo lá, o jogador de 35 anos não conseguiu balançar as redes, tendo apenas dois chutes em 57 minutos em campo.

No clássico "estilo Balotelli", o ex-jogador da seleção italiana foi advertido duas vezes na sua esquecível passagem pelo Grifone. Ao final do contrato, o Genoa optou por não estender o vínculo com o atacante no Estádio Luigi Ferraris, deixando Balotelli sem clube.

No entanto, Balotelli parece pronto para retornar ao jogo com o Al-Ittifaq FC, de Dubai, e está supostamente prestes a assinar um contrato de dois anos e meio no Oriente Médio. Balotelli deve voar para Dubai na sexta-feira para confirmar o acordo, e ele será registrado no time a partir de 12 de janeiro.