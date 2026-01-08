Mario Balotelli está perto de ser anunciado pelo 14º clube da carreira
- Getty Images Sport
As dificuldades de Balotelli com o Genoa
Balotelli não conseguiu causar impacto na Itália pelo Genoa, fazendo apenas seis jogos pelo clube italiano na Serie A, todas vindas do banco, enquanto não joga competitivamente desde dezembro de 2024. Durante seu tempo lá, o jogador de 35 anos não conseguiu balançar as redes, tendo apenas dois chutes em 57 minutos em campo.
No clássico "estilo Balotelli", o ex-jogador da seleção italiana foi advertido duas vezes na sua esquecível passagem pelo Grifone. Ao final do contrato, o Genoa optou por não estender o vínculo com o atacante no Estádio Luigi Ferraris, deixando Balotelli sem clube.
No entanto, Balotelli parece pronto para retornar ao jogo com o Al-Ittifaq FC, de Dubai, e está supostamente prestes a assinar um contrato de dois anos e meio no Oriente Médio. Balotelli deve voar para Dubai na sexta-feira para confirmar o acordo, e ele será registrado no time a partir de 12 de janeiro.
Saiba mais sobre o Al-Ittifaq FC
Para não ser confundido com o Al-Ettifaq, da Saudi Pro League, o Al-Ittifaq FC atua na segunda divisão dos Emirados Árabes Unidos e começaram mal a temporada, ocupando atualmente a última posição com apenas duas vitórias e seis pontos nos primeiros 11 jogos.
Além disso, o Al-Ittifaq marcou apenas seis gols na liga nesta temporada, e eles esperam que a adição de Balotelli aumente as chances de evitar um último lugar e serem rebaixados para a terceira divisão. O Al-Ittifaq FC agora é propriedade do italiano Pietro Laterza, que também possui o Chievo, da Série D da Itália.
Balotelli foi associado a uma mudança para vários times da Série A e Série B, mas optou por uma mudança para o Oriente Médio. O Al-Ittifaq perdeu seus últimos dois jogos da liga, mas recentemente conquistou sua segunda vitória ao vencer o Hatta Club por 1 a 0 no final de 2025.
- Getty Images Sport
O que Balotelli tem feito?
Sem clube desde o último verão europeu, Balotelli visitou recentemente o resort Kandima, nas Maldivas, com sua família. Diversos jogadores atuais e ex-jogadores da Premier League, incluindo Joe Gomez e Ederson, também passaram pelo local nos últimos tempos.
Sobre o resort, Balotelli afirmou: “A ilha é deslumbrante, as vilas são espaçosas e modernas, e acordar todos os dias no paraíso, de frente para o oceano, foi exatamente o motivo que me trouxe aqui. Passei um tempo diariamente nas instalações esportivas, desde treinos na academia até futebol, tênis e atividades na praia, tudo perfeito para um atleta se manter em ótima forma durante a intertemporada.”
O atacante, que disputou 36 partidas pela seleção italiana e marcou 14 gols, incluindo um gol memorável na semifinal da Eurocopa de 2012 contra a Alemanha, agora chega ao 14º clube de sua carreira.
Balotelli já defendeu Lumezzane, Inter de Milão, Manchester City, Milan, Liverpool, Nice, Marseille, Brescia, Monza, Adana Demirspor, Sion, Genoa e agora o Al-Ittifaq, tendo atuado profissionalmente na Itália, Inglaterra, França, Turquia, Suíça e, agora, nos Emirados Árabes Unidos.
Balotelli nunca esteve longe de controvérsias
Balotelli nunca esteve longe de controvérsias durante seu tempo na Inglaterra, o que incluiu soltar fogos de artifício dentro de sua própria casa e a famosa comemoração com a camisa "Why Always Me?" após seu gol no clássico de Manchester.
Além disso, Balotelli forneceu a assistência para o gol do título da Premier League de Sergio Agüero contra o QPR em 2012, notavelmente a única assistência dele na Premier League em sua carreira.