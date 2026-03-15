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Como 1907 v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

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Marelli: “A expulsão do Wesley? As pernas nunca se tocaram. O VAR pode intervir em caso de confusão de identidade”

As palavras do ex-árbitro sobre o contato entre Diao e Wesley na partida entre Como e Roma

Após a partida entre Como e Roma, o ex-árbitro Luca Marelli comentou na DAZN a decisão do árbitro Massa de expulsar Wesley no segundo tempo, episódio que acabou por mudar o rumo da partida.

  • AS PALAVRAS DE MARELLI

    "No caso do primeiro cartão amarelo, Diao tem muito espaço; a advertência por SPA é automática. O contato com Wesley é um toque leve, sem grande gravidade, mas se trata de SPA e não tanto de imprudência. Também no segundo caso, o da expulsão, Diao tem muito espaço para correr e, consequentemente, mais uma vez a advertência é automática, mas o problema é a falta em si. Pelo que se vê, não há contato, as pernas nunca se tocam, Diao sente a mão na lateral do corpo, mas é de Rensch. É difícil identificar uma falta aqui. O VAR pode intervir em caso de troca de pessoa e procede-se à anulação por meio de um OFR. O braço de Wesley provavelmente tocou nas costas de Diao e o VAR deve ter pensado que esse poderia ser o contato percebido por Massa. É uma interpretação, obviamente, não há imagens muito claras”.

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