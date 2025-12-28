Marcus Rashford, Luis Diaz e o top 10 das melhores contratações da temporada europeia 2025/26 até agora

Os clubes da Premier League voltaram a deixar o resto da Europa para trás quando o assunto é gasto em contratações. Só na última pré-temporada, as equipes inglesas investiram cerca de 3 bilhões de libras (R$ 22,5 bilhões) em reforços, quebrando com folga o recorde anterior, de 2,36 bilhões de libras (R$ 17,7 bilhões), registrado em 2023.

Os campeões ingleses, o Liverpool, foram o grande destaque da janela. O clube concentrou os holofotes ao fechar as três contratações mais caras do mercado europeu: Hugo Ekitike, Florian Wirtz e Alexander Isak, liderando uma janela histórica em valores.

Ainda assim, o início da temporada 2025/26 reforça uma velha lição do futebol: gastar muito não é garantia de sucesso. Em um mercado no qual as chances de uma transferência dar certo são sempre incertas, há negócios que se mostram decisivos mesmo sem cifras milionárias — e, em alguns casos, sem custo algum.

Diante disso, a pergunta é inevitável: quais contratações de verão realmente fizeram a diferença até agora? A seguir, a GOAL lista as 10 melhores chegadas da temporada europeia 2025/26, considerando impacto, desempenho e custo-benefício.