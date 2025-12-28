+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Marcus Rashford, Luis Diaz e o top 10 das melhores contratações da temporada europeia 2025/26 até agora

O fim de ano chegou e, com ele, a sensação de que a temporada europeia 2025/26 já entrou na sua metade. Enquanto várias das principais ligas do continente fazem uma pausa por causa do inverno, este é o momento ideal para parar, olhar para trás e avaliar o que foi feito até aqui. Depois de cerca de quatro meses intensos de jogos, já dá para ter um retrato mais claro do desempenho das equipes e, principalmente, dos jogadores que mudaram de clube na última janela de verão. Com uma boa sequência de partidas disputadas, muitos reforços começam a mostrar se corresponderam — ou não — às expectativas criadas no início da temporada.

Os clubes da Premier League voltaram a deixar o resto da Europa para trás quando o assunto é gasto em contratações. Só na última pré-temporada, as equipes inglesas investiram cerca de 3 bilhões de libras (R$ 22,5 bilhões) em reforços, quebrando com folga o recorde anterior, de 2,36 bilhões de libras (R$ 17,7 bilhões), registrado em 2023.

Os campeões ingleses, o Liverpool, foram o grande destaque da janela. O clube concentrou os holofotes ao fechar as três contratações mais caras do mercado europeu: Hugo Ekitike, Florian Wirtz e Alexander Isak, liderando uma janela histórica em valores.

Ainda assim, o início da temporada 2025/26 reforça uma velha lição do futebol: gastar muito não é garantia de sucesso. Em um mercado no qual as chances de uma transferência dar certo são sempre incertas, há negócios que se mostram decisivos mesmo sem cifras milionárias — e, em alguns casos, sem custo algum.

Diante disso, a pergunta é inevitável: quais contratações de verão realmente fizeram a diferença até agora? A seguir, a GOAL lista as 10 melhores chegadas da temporada europeia 2025/26, considerando impacto, desempenho e custo-benefício.

  • Everton v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    10Malick Thiaw (Newcastle - 35 milhões de libras / R$ 262 milhões)

    No fim da janela de transferências, muita gente viu a contratação de Thiaw como sinal de desespero do Newcastle após um verão complicado. Quatro meses depois, a leitura é bem diferente: o negócio se mostrou muito acertado.

    O zagueiro alemão se adaptou rapidamente à Premier League e virou peça fixa da defesa, jogando ao lado de nomes como Fabian Schär, Sven Botman e Dan Burn. Seguro pelo alto, confortável com a bola nos pés e decisivo, já é citado como um dos melhores defensores do campeonato. Não por acaso, o Newcastle tinha a terceira melhor defesa da liga após 17 rodadas, considerando os gols esperados sofridos (18,8). Para completar, Thiaw ainda marcou dois gols contra o Everton no fim de novembro.

  • Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    9Marcus Rashford (Barcelona - empréstimo)

    O empréstimo de Marcus Rashford ao Barcelona parecia arriscado, mas se tornou decisivo para a carreira do inglês. Aos 27 anos, ele chegou à Catalunha sob pressão, visto por muitos como alguém vivendo a “última chance” no mais alto nível — e respondeu em campo.

    Mesmo com forte concorrência no ataque, ao lado de Raphinha, Lewandowski e Lamine Yamal, Rashford aproveitou uma lesão do polonês no início da temporada para ganhar espaço. Atuando mais aberto pelos lados, soma sete gols e 11 assistências em 24 jogos. O técnico Hansi Flick chegou a definir sua mentalidade como “perfeita”.

  • Joan-Garcia(C)GettyImages

    8Joan Garcia (Barcelona - 25 milhões de euros / R$ 163 milhões)

    A decisão do Barcelona de rebaixar Marc-André ter Stegen no elenco gerou polêmica, mas, até aqui, Joan García tem justificado a aposta. O goleiro de 24 anos vem sendo um dos destaques da equipe.

    Com defesas decisivas, ajudou o Barça a assumir a liderança de La Liga. Teve atuações importantes contra Rayo Vallecano e Villarreal e registra impressionantes 79% de defesas, além de seis jogos sem sofrer gols em 12 partidas do campeonato. Mesmo com Ter Stegen recuperado, Flick já deixou claro: García é o titular.

  • Arsenal v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    7Martin Zubimendi (Arsenal - 60 milhões de libras / R$ 449 milhões)

    Zubimendi talvez não seja lembrado por números individuais, mas seu impacto no Arsenal é enorme. O espanhol virou o pilar do meio-campo e foi fundamental para elevar o nível de Declan Rice.

    Com boa saída de bola e intensidade na marcação, ele permite que Rice atue de forma mais ofensiva, como um meio-campista box-to-box. A parceria cresce jogo a jogo e já dá sinais de que pode marcar época na Premier League, com o time de Mikel Arteta firme na briga pelo título.

  • Jonathan Tah FC Bayern 2025Getty

    6Jonathan Tah (Bayern de Munique - gratuito)

    Experiente na Bundesliga, Jonathan Tah chegou ao Bayern sem custo após deixar o Bayer Leverkusen — e se encaixou imediatamente. Ao lado de Dayot Upamecano, trouxe mais segurança e liderança à defesa.

    Forte no jogo aéreo e seguro com a bola, também contribuiu com gols importantes. Na vitória marcante sobre o Paris Saint-Germain na Champions League, mesmo com um jogador a menos, foi impecável defensivamente. O melhor para o Bayern? Não gastou nada para contratá-lo.

  • Sunderland v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    5Granit Xhaka (Sunderland - 17 milhões de libras / R$ 127,3 milhões)

    Poucos imaginavam que Xhaka teria um papel tão decisivo no Sunderland. Aos 33 anos, virou líder técnico e emocional do time, assumiu a braçadeira de capitão e simboliza a intensidade da equipe.

    Ele lidera o elenco em assistências, chances criadas, passes certos, duelos vencidos, recuperações de bola e distância percorrida. Se o Sunderland terminar na metade de cima da tabela — ou até sonhar com vaga europeia — muito passará pelo suíço.

  • AC Milan v Bologna FC 1909 - Serie AGetty Images Sport

    4Luka Modric (Milan - livre)

    Mesmo aos 40 anos, Luka Modrić mostrou que ainda tem futebol de sobra. Livre no mercado após 13 temporadas históricas no Real Madrid, o croata virou peça-chave no Milan.

    Titular absoluto, tem comandado o meio-campo com experiência e qualidade, sendo fundamental na luta pelo Scudetto após uma temporada anterior apenas mediana. Jogou 90 minutos em 13 de 15 partidas da Série A e segue em alto nível.

  • Thauvin LensGetty

    3Florian Thauvin (Lens - 8 milhões de euros / R$ 52,3 milhões)

    Aos 32 anos, Thauvin vive uma grande fase no retorno à França. Depois de passagens por México e Itália, reencontrou o bom futebol no Lens.

    Criativo e decisivo, já soma sete participações em gols em 16 jogos, além de dois prêmios de Jogador do Mês. O desempenho o levou de volta à seleção francesa após seis anos e ajudou o Lens a surpreender na briga pelo título da Ligue 1.

  • Yan Diomande RB Leipzig 2025Getty Images

    2Yan Diomande (RB Leipzig - 20 milhões de euros / R$ 130,5 milhões)

    Diomandé é uma das grandes revelações da temporada. Contratado aos 19 anos, rapidamente virou destaque no Leipzig.

    A mudança de posição feita pelo técnico Ole Werner foi decisiva: atuando pela direita, o marfinense participou diretamente de 10 gols nos últimos nove jogos antes da Copa Africana, incluindo um hat-trick contra o Eintracht Frankfurt. Rápido, habilidoso e com faro de gol, já chama atenção de gigantes europeus.

  • Luis DiazGetty Images

    1Luis Diaz (Bayern de Munique - 75 milhões de euros / R$ 490 milhões)

    A saída de Luis Díaz do Liverpool já causa arrependimento. No Bayern, o colombiano teve um início arrasador.

    Explorando os espaços da Bundesliga, o Campeonato Alemão, soma 14 participações em gols em 14 jogos, com cinco apenas nos três primeiros. O Bayern caminha para o título nacional e aparece forte também na Champions League. Se Díaz mantiver esse ritmo e levantar troféus, pode até entrar na briga pela Bola de Ouro.

