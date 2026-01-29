Goal.com
Marcus Rashford David BeckhamGetty/GOAL
Chris Burton

Marcus Rashford iguala recorde de David Beckham pela Champions League

Marcus Rashford igualou David Beckham, lenda do Manchester United, em um grupo exclusivo de gols, depois de ter marcado um gol espetacular de falta na Liga dos Campeões pelo Barcelona

O atacante inglês continua a desfrutar de um período produtivo de empréstimo com o gigante da La Liga. Seu último gol permitiu ao jogador de 28 anos igualar um recorde mantido pela lenda da seleção inglesa, David Beckham.

  • Empréstimos devido às dificuldades do United

    Rashford passou pelas mesmas categorias de base do Old Trafford que o ex-capitão da Inglaterra, Beckham. Ele estreou na seleção principal ainda na adolescência, com a expectativa de que, assim como o também ponta Ryan Giggs, se tornasse um jogador de um único clube.

    Após marcar 30 gols na temporada 2022/23, Rashford foi recompensado com um novo e lucrativo contrato. Os termos visavam mantê-lo em Manchester enquanto o clube buscava títulos importantes com os Red Devils.

    Uma queda surpreendente de rendimento fez com que Rashford perdesse espaço no ataque do United, culminando em um empréstimo ao Aston Villa em janeiro de 2025. Após reacender brevemente a chama que havia perdido, o Barcelona o procurou na última janela de transferências.

    Rashford aproveitou a oportunidade de se juntar a Lamine Yamal e companhia no Camp Nou e está tendo um desempenho admirável em sua passagem pela Espanha. Seu nono gol pelo Barcelona foi marcado contra o FC Copenhagen em partida válida pela Liga dos Campeões.

  • Rashford iguala Beckham na Liga dos Campeões

    Hansi Flick incluiu Rashford no banco de reservas contra o Copenhagen, mas colocou o veloz atacante em campo faltando 18 minutos para o fim. Esse tempo foi suficiente para que o gol fosse selado e a vitória por 4 a 1 fosse garantida .

    Aos 85 minutos, Rashford cobrou uma falta por cima da barreira, mandando a bola para o canto inferior do gol a 20 metros de distância. O ex-United comemorou com um sorriso de orelha a orelha, e mais tarde foi revelado que ele havia igualado um feito de outro jogador formado na base do Manchester United, David Beckham.

    Rashford agora é um dos dois únicos jogadores ingleses a terem marcado um gol de falta por duas equipes diferentes na Liga dos Campeões. Beckham foi o primeiro a alcançar esse feito depois de deixar o United para jogar no Real Madrid – e seu currículo está repleto de gols espetaculares de bola parada.

  • O Barcelona com opção de compra

    Uma transferência definitiva para o Barcelona foi cogitada para Rashford, com uma opção de compra incluída em seu contrato de empréstimo. O técnico do Barça, Flick, ficou impressionado com a atitude do jogador inglês, que anteriormente havia sido questionada na Premier League .

    O técnico alemão disse: “O desempenho de Marcus tem sido muito bom até agora, então temos que administrar isso, mas é trabalho do [diretor esportivo] Deco fazer as coisas para a próxima temporada. Temos que esperar. Ainda temos meses pela frente.”

    “Para mim, claro que com o Marcus temos um jogador de altíssimo nível, mas também considerando a nossa situação, e o que eu aprecio muito nele [é o seu desejo de estar aqui]. É isto que eu quero dizer aos jovens jogadores de La Masia: Nós somos o Barça e somos uma das melhores equipes do mundo. Damos a eles a oportunidade de treinar conosco, de crescer, de treinar com os melhores jogadores do mundo, o apoio e a confiança.”

    “Se você quer jogar no Barça, tem que ser 100%, com todo o seu coração. É isso que eu quero dizer para todos: 100%. Essas cores, você tem que viver por elas. Todas as outras, eu não quero.”

  • SK Slavia Praha v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Rashford poderia voltar para o Man Utd?

    É considerado altamente improvável que Rashford retorne ao Old Trafford, mesmo após a demissão do técnico português Ruben Amorim – o homem que autorizou sua saída. Michael Carrick está atualmente no comando técnico interino.

    O ex-astro da Premier League e da seleção inglesa, Danny Murphy, disse ao Boyle Sports: "Não acho que Michael Carrick, ou quem quer que assuma o cargo, conseguirá influenciar o clube a mudar sua abordagem em relação a Marcus Rashford. Acho que ele já teve suas chances e oportunidades. Além disso, a torcida, de modo geral, se voltou um pouco contra ele."

    "Acho que ele já passou do ponto. Mesmo que não consiga a transferência para o Barcelona, uma mudança para outro clube lhe traria benefícios. Ele parece estar jogando com liberdade. Eu o vi até entrar em campo contra o Real Madrid, e ele estava muito afiado, se expressando e parecendo um jogador completamente diferente. Acho que seus dias no United acabaram, independentemente de quem estiver no comando."

