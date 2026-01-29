Marcus Rashford iguala recorde de David Beckham pela Champions League

Uma transferência definitiva para o Barcelona foi cogitada para Rashford, com uma opção de compra incluída em seu contrato de empréstimo. O técnico do Barça, Flick, ficou impressionado com a atitude do jogador inglês, que anteriormente havia sido questionada na Premier League .
O técnico alemão disse: “O desempenho de Marcus tem sido muito bom até agora, então temos que administrar isso, mas é trabalho do [diretor esportivo] Deco fazer as coisas para a próxima temporada. Temos que esperar. Ainda temos meses pela frente.”
“Para mim, claro que com o Marcus temos um jogador de altíssimo nível, mas também considerando a nossa situação, e o que eu aprecio muito nele [é o seu desejo de estar aqui]. É isto que eu quero dizer aos jovens jogadores de La Masia: Nós somos o Barça e somos uma das melhores equipes do mundo. Damos a eles a oportunidade de treinar conosco, de crescer, de treinar com os melhores jogadores do mundo, o apoio e a confiança.”
“Se você quer jogar no Barça, tem que ser 100%, com todo o seu coração. É isso que eu quero dizer para todos: 100%. Essas cores, você tem que viver por elas. Todas as outras, eu não quero.”