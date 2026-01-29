Marcus Rashford iguala recorde de David Beckham pela Champions League

Rashford passou pelas mesmas categorias de base do Old Trafford que o ex-capitão da Inglaterra, Beckham. Ele estreou na seleção principal ainda na adolescência, com a expectativa de que, assim como o também ponta Ryan Giggs, se tornasse um jogador de um único clube.

Após marcar 30 gols na temporada 2022/23, Rashford foi recompensado com um novo e lucrativo contrato. Os termos visavam mantê-lo em Manchester enquanto o clube buscava títulos importantes com os Red Devils.

Uma queda surpreendente de rendimento fez com que Rashford perdesse espaço no ataque do United, culminando em um empréstimo ao Aston Villa em janeiro de 2025. Após reacender brevemente a chama que havia perdido, o Barcelona o procurou na última janela de transferências.

Rashford aproveitou a oportunidade de se juntar a Lamine Yamal e companhia no Camp Nou e está tendo um desempenho admirável em sua passagem pela Espanha. Seu nono gol pelo Barcelona foi marcado contra o FC Copenhagen em partida válida pela Liga dos Campeões.