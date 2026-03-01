(C)Getty Images
Marcus Rashford disse que há “algo errado” se ele não consegue desfrutar do futebol no Manchester United
O renascimento catalão desperta o interesse do Old Trafford
Desde que assinou um contrato milionário com o Barcelona no verão de 2025, Rashford revitalizou completamente sua carreira, que estava estagnada. Deixando para trás um período turbulento e muito criticado em Manchester, o jogador de 28 anos floresceu sob o sol espanhol, acumulando impressionantes 10 gols e 13 assistências em 35 partidas em todas as competições. Sua jogada dinâmica e explosão renovada na ala esquerda ajudaram a impulsionar o Blaugrana ao topo da La Liga. Além disso, seu pedigree europeu de elite ajudou a garantir ao Barça uma vaga cobiçada nas oitavas de final da Liga dos Campeões, com nove contribuições para gols em oito partidas na fase de grupos.
Este contraste gritante na forma inevitavelmente voltou o foco para o seu tempo em Old Trafford. Antes de sua saída, o jogador formado na academia parecia profundamente frustrado, parecendo sobrecarregado pelas pesadas expectativas do clube da sua infância. Embora os torcedores do United estejam um pouco satisfeitos por ver seu talento local sorrindo novamente, seu sucesso imediato no exterior levantou questões incômodas sobre por que ele não conseguiu replicar a mesma alegria, ritmo de trabalho e rendimento na Premier League nas últimas duas temporadas.
Robson exige respostas sobre a atitude ofensiva
A mudança dramática no comportamento de Rashford não agradou a todos, especialmente ao ex-capitão do Manchester United, Bryan Robson. Reagindo à felicidade redescoberta do atacante longe de Old Trafford, o lendário meio-campista fez uma avaliação direta da abordagem psicológica de Rashford para lidar com a pressão em Manchester.
Em entrevista à BOYLE Sports, que oferece as últimas cotações de futebol, Robson disse: “Marcus Rashford, como jogador, eu não consigo entender. Quando você está no Manchester United e todos dizem que ele perdeu a confiança e a crença em sua própria forma no clube, e ele vai e diz que está começando a gostar de jogar futebol novamente no Aston Villa. Se você não consegue gostar de jogar futebol no Manchester United, há algo errado com você.”
Robson também observou que receber o atacante de volta ao vestiário no próximo verão não seria uma decisão fácil, apontando para a forte concorrência agora presente em Carrington e o potencial atrito que isso poderia causar: “Não tenho certeza se traria Marcus de volta só porque os rapazes poderiam dizer: ‘bem, e quanto à atitude dele?’”, admitiu Robson. “No momento, o clube tem Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Mason Mount, que é um jogador de ponta quando está em forma. Infelizmente para ele, continua sofrendo lesões. Eles têm até Patrick Dorgu, que tem feito um trabalho fantástico, e sinto pena do rapaz porque ele se lesionou quando estava indo muito bem.”
Nova forma encontrada sob o comando de Carrick
Enquanto o foco tem sido nas proezas ofensivas de Rashford na Espanha, em casa, Michael Carrick tem reforçado discretamente a base defensiva do Manchester United e sua capacidade de contra-atacar times de ponta, ao mesmo tempo em que prova que eles podem competir com sucesso contra blocos defensivos. Essa evolução tática deu início a uma sequência fenomenal de resultados, com o United permanecendo invicto em seis jogos sob o comando de Carrick, garantindo cinco vitórias, incluindo vitórias importantes sobre o Arsenal e o Manchester City, além de apenas um empate.
“Não tenho certeza se Michael Carrick está construindo um time de contra-ataque. Depende de como o adversário joga”, explicou Robson. “Às vezes, eles jogam muito defensivamente e podem ser difíceis de vencer, então você precisa ter cuidado para não ficar exposto a um time de contra-ataque quando estiver jogando contra eles. Você precisa se preparar para o que vai enfrentar e acho que, no momento, Michael tem feito isso muito bem.”
Ele destacou especialmente o confronto recente contra o Everton, em que a defesa neutralizou habilmente as principais ameaças do adversário. “Contra o Everton, o United foi sólido”, acrescentou. “Eles tiveram a garra necessária e, da maneira como o Everton continuava colocando os escanteios bem embaixo da trave, achei que Harry Maguire, Leny Yoro, Casemiro e Senne Lammens lidaram muito bem com isso, porque o Everton não ofereceu nada além desses escanteios, que eram o verdadeiro perigo. Foi um gol fantástico para vencer o jogo, mas foi o espírito de luta e a determinação em não sofrer gols que achei muito bons.”
Um dilema iminente no verão
Com a chegada dos jogos da primavera, Rashford enfrenta um período decisivo em seu empréstimo ao Barcelona. As próximas partidas das oitavas de final da Liga dos Campeões testarão se ele é capaz de enfrentar adversários europeus de elite, enquanto a pressão para manter a luta pelo título da La Liga exigirá consistência absoluta. Graças à sua excelente forma, a equipe de Hansi Flick já está explorando a possibilidade de tornar sua transferência permanente, apresentando ao Manchester United uma grande decisão financeira e esportiva neste verão.
