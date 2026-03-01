Marcus Rashford disse que há “algo errado” se ele não consegue desfrutar do futebol no Manchester United

A mudança dramática no comportamento de Rashford não agradou a todos, especialmente ao ex-capitão do Manchester United, Bryan Robson. Reagindo à felicidade redescoberta do atacante longe de Old Trafford, o lendário meio-campista fez uma avaliação direta da abordagem psicológica de Rashford para lidar com a pressão em Manchester.

Em entrevista à BOYLE Sports, que oferece as últimas cotações de futebol, Robson disse: “Marcus Rashford, como jogador, eu não consigo entender. Quando você está no Manchester United e todos dizem que ele perdeu a confiança e a crença em sua própria forma no clube, e ele vai e diz que está começando a gostar de jogar futebol novamente no Aston Villa. Se você não consegue gostar de jogar futebol no Manchester United, há algo errado com você.”

Robson também observou que receber o atacante de volta ao vestiário no próximo verão não seria uma decisão fácil, apontando para a forte concorrência agora presente em Carrington e o potencial atrito que isso poderia causar: “Não tenho certeza se traria Marcus de volta só porque os rapazes poderiam dizer: ‘bem, e quanto à atitude dele?’”, admitiu Robson. “No momento, o clube tem Amad Diallo, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Mason Mount, que é um jogador de ponta quando está em forma. Infelizmente para ele, continua sofrendo lesões. Eles têm até Patrick Dorgu, que tem feito um trabalho fantástico, e sinto pena do rapaz porque ele se lesionou quando estava indo muito bem.”