Marcus Rashford no Barcelona e o Top 10 de transferências "injustas" do futebol europeu

"Se você pensar onde Marcus Rashford está hoje como jogador profissional, percebe que, quando jovem, você sonha em chegar ao topo, jogar em clubes como o Manchester United. E quando alcança isso, você valoriza. Você não desperdiça a oportunidade dizendo que quer sair. Acho toda essa situação bastante desanimadora", afirmou a lenda do United, Teddy Sheringham, em entrevista à Sky Bet ao comentar sobre a iminente transferência por empréstimo de Rashford para o Barcelona. Na visão de Sheringham, a mudança seria injustificável. "Do meu ponto de vista, sair do Manchester United para o Barcelona é um passo que ele não mereceu", completou. E é difícil discordar, considerando as duas últimas temporadas do atacante nos Red Devils: apenas 11 gols marcados em 48 jogos da Premier League, episódios de indisciplina e, por fim, a perda da vaga entre os titulares após a chegada de Ruben Amorim. Isso culminou em seu empréstimo ao Aston Villa em janeiro — uma tentativa de recomeço para um jogador cada vez mais inconsistente. No Villa Park, Rashford até reencontrou o sorriso. Contribuiu para a campanha que levou o time de Unai Emery às quartas de final da Champions League e ao sexto lugar na Premier League. Ainda assim, balançou as redes apenas quatro vezes. Sem convencer, viu o clube optar por não exercer a cláusula de compra de £40 milhões (R$ 280 milhões). A verdade é que, após um início de carreira promissor, Rashford se tornou um jogador problemático — supervalorizado, alto custo e sem a mentalidade necessária para atingir o mais alto nível. Mais artigos abaixo O Barcelona, porém, enxerga diferente. Para os atuais campeões espanhóis, Rashford é a peça final do quebra-cabeça rumo à glória na Champions League 2025/26. Ele deve formar uma linha de ataque estelar ao lado de Lamine Yamal, Robert Lewandowski e Raphinha. Parece que Rashford é o homem mais sortudo do futebol. Mas será que ele está prestes a protagonizar a transferência mais "injusta" da história? A GOAL listou os 10 principais candidatos a esse título indesejado.