Marcus Rashford ainda pode voltar ao Manchester United, já que seu ex-treinador acredita que o jogador emprestado ao Barcelona pode voltar para casa.
A porta permanece aberta para o retorno a Old Trafford
Rashford, que está desfrutando de um renascimento na forma com os gigantes catalães após uma passagem pelo Aston Villa, parece um jogador renascido longe do intenso escrutínio da Premier League, registrando quatro gols e seis assistências na La Liga, com mais cinco gols e três assistências na Liga dos Campeões. No entanto, Meulensteen acredita que o vínculo entre o jogador e o clube de sua infância é inquebrável, sugerindo que um retorno a Manchester é uma possibilidade distinta.
Em entrevista ao BetGoat, o ex-assistente de Sir Alex Ferguson enfatizou que os jogadores que passam pela academia têm uma conexão única com o clube que nunca desaparece de verdade. “Pode ser um caminho de volta para Marcus Rashford no Man Utd, com certeza”, afirmou Meulensteen. “Acho que Marcus ainda é tão ‘vermelho’ quanto qualquer um, porque ele passou pelas categorias de base quando era criança, e isso nunca vai desaparecer, nunca vai deixá-lo.”
Prosperando longe da Premier League
Meulensteen fez questão de salientar que a decisão de deixar o United, inicialmente para o Aston Villa e posteriormente para o Barcelona, foi a correta para o desenvolvimento pessoal e profissional de Rashford. O holandês traçou um paralelo com Scott McTominay, outro jogador formado em Carrington que encontrou sucesso longe de Manchester ao conquistar o título da Série A com o Napoli, sugerindo que sair da Premier League permitiu a Rashford respirar novamente.
“É o mesmo com Scott McTominay. Ambos os jogadores têm se saído extremamente bem onde quer que tenham ido”, observou Meulensteen. “Mas acho que foi bom para Marcus ter passado esse tempo fora, primeiro no Aston Villa e agora no Barcelona. É uma cultura diferente, um idioma diferente e um estilo diferente. Cada semana é diferente.”
Ele argumentou que as exigências físicas e mentais implacáveis da primeira divisão inglesa podem desgastar os jogadores, e que a La Liga oferece um tipo diferente de desafio que atualmente se adapta ao jogo de Rashford. “A Premier League é diferente. É muito mais exigente do que qualquer outra liga do mundo. E acho que ele está gostando de jogar futebol, e isso é o mais importante. Ele precisa gostar de jogar futebol.”
Abordando a “perda do desejo” no United
Ao discutir um possível retorno, Meulensteen não se esquivou de abordar as razões pelas quais Rashford se sentiu compelido a sair. Os últimos meses de sua passagem inicial pelo United foram marcados por uma queda visível na confiança e felicidade sob o comando dos técnicos Erik ten Hag e Ruben Amorim. Meulensteen questionou os fatores internos que levaram um jogador tão apaixonado a perder seu brilho, sugerindo que “algo não estava certo” nos bastidores na época.
“Eles ainda vão bem na Liga dos Campeões. Mas, sim, as coisas mudaram. As coisas mudaram no clube”, observou Meulensteen. “Havia algo errado que não agradava Marcus naquele momento específico no Manchester United, porque você realmente precisa se perguntar o que foi que o fez perder o desejo de jogar pelo clube que ele amava e com o qual cresceu.”
Conversas fundamentais para sanar a divisão
Olhando para o futuro, Meulensteen acredita que o processo de reconciliação provavelmente já começou graças ao tempo que passaram separados. Com Rashford redescobrindo seu sorriso na Espanha e o United entrando em uma nova era, as condições para uma reconciliação podem estar se encaixando. No entanto, o holandês enfatizou que nada acontecerá sem um diálogo aberto e honesto entre o jogador e a hierarquia do clube.
“Mas as coisas podem mudar, e podem mudar para melhor, mas obviamente é preciso conversar para ver aonde isso vai dar”, concluiu.
