Marcus Rashford ainda pode voltar ao Manchester United, já que seu ex-treinador acredita que o jogador emprestado ao Barcelona pode voltar para casa.

Meulensteen fez questão de salientar que a decisão de deixar o United, inicialmente para o Aston Villa e posteriormente para o Barcelona, foi a correta para o desenvolvimento pessoal e profissional de Rashford. O holandês traçou um paralelo com Scott McTominay, outro jogador formado em Carrington que encontrou sucesso longe de Manchester ao conquistar o título da Série A com o Napoli, sugerindo que sair da Premier League permitiu a Rashford respirar novamente.

“É o mesmo com Scott McTominay. Ambos os jogadores têm se saído extremamente bem onde quer que tenham ido”, observou Meulensteen. “Mas acho que foi bom para Marcus ter passado esse tempo fora, primeiro no Aston Villa e agora no Barcelona. É uma cultura diferente, um idioma diferente e um estilo diferente. Cada semana é diferente.”

Ele argumentou que as exigências físicas e mentais implacáveis da primeira divisão inglesa podem desgastar os jogadores, e que a La Liga oferece um tipo diferente de desafio que atualmente se adapta ao jogo de Rashford. “A Premier League é diferente. É muito mais exigente do que qualquer outra liga do mundo. E acho que ele está gostando de jogar futebol, e isso é o mais importante. Ele precisa gostar de jogar futebol.”