Marcelo Moreno vai deixar o Cruzeiro? Boliviano tem futuro a ser definido

Boliviano de 36 anos teve evento de despedida pelo clube no último domingo (7), antes da final do Campeonato Mineiro

Marcelo Moreno pode seguir no Cruzeiro em 2024. O agora ex-jogador, no entanto, deve ter uma função fora das quatro linhas, como soube a GOAL. Há tratativas entre a atual gestão e o boliviano de 36 anos para que ele seja um dos integrantes da administração de Ronaldo Fenômeno.

A função de Marcelo Moreno ainda é uma incógnita. Diretoria e ídolo não definiram qual será o cargo do boliviano nos bastidores da Toca da Raposa II. O estrangeiro pode trabalhar como embaixador do clube no exterior ou até diretamente no departamento de futebol.

A definição sobre o futuro do ex-jogador deve ser tomada nos próximos dias, mas ainda não há previsão para que a situação seja definida. O mais provável é que o caso tenha um desfecho até o início da próxima semana, já que a atual foi utilizada para definição de questões referentes à nova comissão técnica.

