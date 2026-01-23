Marc Guéhi é o suficiente para salvar o Manchester City de uma temporada desastrosa?

Guardiola também não pode ser absolvido de culpa. O técnico continuou a organizar a equipe da mesma forma, apesar das lesões os deixarem cada vez mais vulneráveis, deixando uma defesa de três homens em posse que é protegida apenas por Rodri. O United, em seguida, passou por eles com muita facilidade, e o Bodø fez o mesmo.
O enorme número de jogadores ausentes não está ajudando, com Nico González e Matheus Nunes fazendo falta nos últimos jogos, além do buraco na defesa causado pelas lesões de Dias, Gvardiol e Stones.
"Eu não quero culpar ninguém, mas precisamos assumir mais responsabilidade porque, no final, não é suficiente", disse Haaland após a derrota para o Bodø. “Nós somos o Man City. Não podemos simplesmente não ganhar jogos. Eu só peço desculpas a todos; cada torcedor do Man City e cada torcedor que viajou hoje, porque no final é constrangedor."
Ele não foi o único jogador do City a se sentir culpado pelo resultado e desempenho, já que o elenco concordou em reembolsar os 374 torcedores que fizeram a viagem para a Noruega o preço total de seus ingressos, desembolsando quase £ 10.000.
É um gesto simpático que espelha ações semelhantes tomadas por clubes como Arsenal e Everton no passado, mas o que os fãs do City mais querem saber é se devem se preparar para mais desempenhos pífios. Guéhi deve ajudar a estancar o sangramento, mas será necessário muita autorreflexão de seus novos companheiros de equipe para o City se recuperar da crise de janeiro.