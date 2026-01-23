+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Marc Guehi Man City GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Marc Guéhi é o suficiente para salvar o Manchester City de uma temporada desastrosa?

Pep Guardiola nunca foi de medir palavras, mas seu tom após o Manchester City ter sido destroçado pelo pequeno Bodø/Glimt na terça-feira foi quase apocalíptico. Embora ele tenha destacado que seu time estava com 11 jogadores ausentes na viagem à Noruega e tenha sido altamente elogioso com os vencedores, ele deixou claro o estado em que sua equipe se encontra atualmente

"Tudo começou a ir, desde o Ano Novo, contra nós", disse o treinador em sua coletiva de imprensa no Estádio Aspmyra, que tem capacidade menor do que cada uma das quatro arquibancadas do Etihad Stadium individualmente. "Precisamos mudar a dinâmica rapidamente. A sensação é que tudo o que poderia dar errado está dando errado."

Felizmente para o City, Marc Guéhi acaba de entrar para trazer um pouco da ordem necessária para uma equipe que de repente perdeu o rumo.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Duas vitórias em sete jogos

    Guéhi usou as palavras "dominação total" para descrever o City na última década, mas a frase "desastre total" seria mais apropriada para como eles começaram 2026. O City perdeu duas e empatou três das suas sete partidas desde o início de janeiro, com suas únicas vitórias vindo nas copas domésticas. 

    A derrota apática de sábado para o Manchester United foi recebida com total desespero pelos torcedores, mas as coisas pioraram no norte da Noruega, quando o City foi merecidamente derrotado por 3 a 1 por uma equipe que nunca havia competido na fase principal da Liga dos Campeões e não havia vencido nenhum dos seus seis jogos anteriores na competição até o time de Guardiola chegar à cidade.

    O Bodø/Glimt vem de uma cidade com uma população menor que a capacidade do Etihad, enquanto o valor total do seu elenco, de acordo com o Transfermarkt, é um quarto do valor de Erling Haaland. Seus 10 jogadores mais caros de todos os tempos custaram juntos £ 23,5 milhões (R$ 167 milhões); o City gastou £ 85 milhões (R$ 606 milhões) apenas neste janeiro, enquanto nas últimas três janelas de transferência, os gigantes ingleses gastaram £ 445 milhões (R$ 3,1 bilhões).

  • Marc Guehi Man CityManchester City

    Pechincha por £ 20 milhões

    Mas, apesar da disparidade financeira entre o City e o Bodø e do enorme montante que o clube de Manchester gastou em sua última reconstrução de elenco, adquirir Guéhi por £ 20 milhões (R$ 142 milhões) representa uma verdadeira pechincha no mercado atual.

    Embora o City pudesse ter contratado o defensor inglês gratuitamente quando seu contrato com o Crystal Palace terminasse em junho, foram inteligentes ao agir cinco meses antes, superando outros clubes interessados como o Bayern de Munique - que conseguiram Harry Kane e Michael Olise para tentar convencer Guéhi - e, claro, o Liverpool. 

    Os Reds estavam tão perto de contratar Guéhi na última janela de meio de ano que ele chegou a fazer os exames médicos, mas o Palace cancelou a transferência por insistência de Oliver Glasner.

    A taxa de £ 20 milhões por um dos defensores mais cobiçados da Premier League, senão da Europa, é então um grande golpe para o City. Afinal, o clube pagou cerca de £ 30 milhões, em cada, para contratar Abdukodir Khusanov e Vitor Reis no ano passado. Khusanov provavelmente fará parceria com Guéhi no sábado contra o Wolves, mas Reis jogou apenas três vezes pelo clube e atualmente está emprestado ao Girona.

  • Crystal Palace v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    Líder pronto

    Tanto Khusanov quanto Reis são promessas empolgantes, mas Guéhi é um líder defensivo pronto, o homem que capitaneou o Palace na conquista da Copa da Inglaterra e foi o jogador mais consistente da Inglaterra na campanha até a final da Eurocopa de 2024.

    Não é apenas na defesa que o City está carente de líderes. Vencedores regulares como Ederson, Kyle Walker, Ilkay Gundogan, Kevin De Bruyne, Jack Grealish e Manuel Akanji saíram no último ano, e Guéhi ajudará a reequilibrar a situação.

    Guéhi pode parecer uma contratação temporária após Josko Gvardiol e Ruben Dias sucumbirem a lesões contra o Chelsea no início deste mês, mas ele foi adquirido com planejamento a longo prazo em mente. John Stones, que Guéhi descreveu como “um irmão mais velho”, está se preparando para sair no final da temporada quando seu próprio contrato expirar, e o City substituirá efetivamente um inglês por outro.

    Guéhi também planeja jogar no mais alto nível enquanto puder, após recentemente dizer à BBC Sport que seu maior objetivo, além dos troféus, era continuar jogando até os 40 anos.

  • FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Bagunça para limpar

    A experiência e a qualidade técnica de Guéhi são exatamente o que o City precisa agora, depois de terem sido desmantelados tanto pelo United quanto pelo Bodø no espaço de quatro dias. Em ambos os jogos, o City teve que contar com Khusanov, de apenas 21 anos e com 10 partidas jogadas na Premier League, e com Max Alleyne, de 20 anos, que tinha jogado apenas uma vez na primeira divisão inglesa antes de seu batismo de fogo em Old Trafford.

    Alleyne foi exposto em várias ocasiões durante o dérbi antes de ser substituído no intervalo, e no jogo seguinte cometeu dois erros caros no espaço de dois minutos que levaram aos primeiros dois gols do Bodø na Noruega. Alleyne também perdeu uma oportunidade gloriosa de cabeceio na outra extremidade, do tipo que você esperaria que Guéhi marcasse, dada sua habitual ameaça na área — ele marcou sete gols por clube e seleção nas últimas duas temporadas.

    Mas enquanto Guéhi tem a qualidade e as habilidades de liderança para trazer alguma ordem à defesa desgastada do City, seu novo clube de repente ficou atormentado por problemas em todos os departamentos, e ele não será capaz de resolver cada um deles.

  • Erling Haaland RodriGetty Images

    Irreconhecível

    Haaland não marcou gols em jogadas abertas (isto é, sem contar gols de pênalti) em suas últimas oito partidas e parece desgastado tanto por sua própria carga de trabalho quanto pelos resultados preocupantes da equipe, que deram aos fãs uma sensação de déjà-vu da temporada horrorosa do ano passado. Phil Foden, por sua vez, atingiu outra queda de forma, com seu desempenho tendo caído acentuadamente após o Natal. 

    Então há Rodri, que costumava ser o principal determinante de se o City venceria ou não. Ele ficou 14 meses sem perder uma partida pelo clube - uma sequência que o ajudou a ganhar a Bola de Ouro de 2024 - e não foi coincidência que seus resultados decaíram na última temporada não muito tempo depois de uma grave lesão no joelho encerrar sua campanha. Mas a equipe está, na verdade, melhor sem Rodri nesta temporada, de acordo com os resultados. 

    O City tem uma taxa de vitórias de 50% quando Rodri joga, mas venceu 84,2% dos jogos quando ele não estava disponível. O espanhol perdeu a posse de bola repetidamente contra o United e foi abjeto durante todo o tempo em campo na Noruega, perdendo a bola na jogada que levou Bodø a marcar seu terceiro gol, antes de receber dois cartões amarelos em menos de um minuto, jogando fora o ímpeto que o City havia conquistado quando Rayan Cherki reduziu a diferença.

  • FK Bodo/Glimt v Manchester City - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD7Getty Images Sport

    Os fãs precisam de mais do que um reembolso

    Guardiola também não pode ser absolvido de culpa. O técnico continuou a organizar a equipe da mesma forma, apesar das lesões os deixarem cada vez mais vulneráveis, deixando uma defesa de três homens em posse que é protegida apenas por Rodri. O United, em seguida, passou por eles com muita facilidade, e o Bodø fez o mesmo.

    O enorme número de jogadores ausentes não está ajudando, com Nico González e Matheus Nunes fazendo falta nos últimos jogos, além do buraco na defesa causado pelas lesões de Dias, Gvardiol e Stones. 

    "Eu não quero culpar ninguém, mas precisamos assumir mais responsabilidade porque, no final, não é suficiente", disse Haaland após a derrota para o Bodø. “Nós somos o Man City. Não podemos simplesmente não ganhar jogos. Eu só peço desculpas a todos; cada torcedor do Man City e cada torcedor que viajou hoje, porque no final é constrangedor." 

    Ele não foi o único jogador do City a se sentir culpado pelo resultado e desempenho, já que o elenco concordou em reembolsar os 374 torcedores que fizeram a viagem para a Noruega o preço total de seus ingressos, desembolsando quase £ 10.000.

    É um gesto simpático que espelha ações semelhantes tomadas por clubes como Arsenal e Everton no passado, mas o que os fãs do City mais querem saber é se devem se preparar para mais desempenhos pífios. Guéhi deve ajudar a estancar o sangramento, mas será necessário muita autorreflexão de seus novos companheiros de equipe para o City se recuperar da crise de janeiro.

