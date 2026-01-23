Marc Guéhi é o suficiente para salvar o Manchester City de uma temporada desastrosa?

Guéhi usou as palavras "dominação total" para descrever o City na última década, mas a frase "desastre total" seria mais apropriada para como eles começaram 2026. O City perdeu duas e empatou três das suas sete partidas desde o início de janeiro, com suas únicas vitórias vindo nas copas domésticas.

A derrota apática de sábado para o Manchester United foi recebida com total desespero pelos torcedores, mas as coisas pioraram no norte da Noruega, quando o City foi merecidamente derrotado por 3 a 1 por uma equipe que nunca havia competido na fase principal da Liga dos Campeões e não havia vencido nenhum dos seus seis jogos anteriores na competição até o time de Guardiola chegar à cidade.

O Bodø/Glimt vem de uma cidade com uma população menor que a capacidade do Etihad, enquanto o valor total do seu elenco, de acordo com o Transfermarkt, é um quarto do valor de Erling Haaland. Seus 10 jogadores mais caros de todos os tempos custaram juntos £ 23,5 milhões (R$ 167 milhões); o City gastou £ 85 milhões (R$ 606 milhões) apenas neste janeiro, enquanto nas últimas três janelas de transferência, os gigantes ingleses gastaram £ 445 milhões (R$ 3,1 bilhões).