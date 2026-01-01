O Liverpool está cada vez menos preocupado com a possibilidade de perder Ibrahima Konaté de graça ao fim da temporada, já que o valor do zagueiro despencou em meio à fraca defesa de título dos Reds na primeira metade da temporada 2025/26. Pilar da conquista da Premier League no último ano, o francês vem cometendo uma série de erros de grande repercussão nesta campanha, contribuindo de forma significativa para as dificuldades gerais dos atuais campeões.

Falando após a falta imprudente que resultou em um pênalti decisivo contra o Leeds United recentemente, o técnico Arne Slot afirmou: “Ele [Konaté] faz muitas coisas bem, mas tem aparecido demais na cena do crime.”

Tamanha foi a queda de rendimento que uma transferência gratuita para o Real Madrid em 2026, antes vista como praticamente garantida, agora está fora de cogitação, depois de o clube espanhol decidiu não avançar pelo defensor. Ainda assim, Konaté pode acabar permanecendo em Anfield. Em novembro, ele declarou: “Meus agentes continuam conversando com o Liverpool. Espero que minha decisão seja tomada muito em breve para que eu possa anunciá-la.” O jogador, no entanto, nega ter recebido uma proposta de renovação até o momento.

No entanto, Silva ainda tem muito a oferecer em uma liga de ritmo mais lento, onde há mais ênfase na habilidade técnica. Neste verão europeu, o craque português sugeriu que finalmente deixará o City no final de seu contrato após nove anos brilhantes, dizendo: "Tenho um ano de contrato, então obviamente posso sair na próxima temporada." Um retorno emocional ao Benfica faria sentido, enquanto resta saber se o Barça manteria seu interesse, dado sua idade, embora uma transferência gratuita chame atenção dos catalães, afundados em problemas financeiros; no contraponto de questões com dinheiro, a Arábia Saudita pode ser um possível destino para Bernardo Silva.