+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
2026 free agents GFXGOAL
Krishan Davis

Marc Guéhi, Bernardo Silva e os 10 principais jogadores que entram no último ano de contrato

A janela de transferências de janeiro tem se tornado um período cada vez mais contido nos tempos modernos, já que os grandes clubes costumam guardar seus recursos para gastos mais pesados ao fim da temporada. Em vez disso, muitos passam a olhar com atenção para o mercado de agentes livres em busca de um nome potencialmente decisivo e sem custo algum. No momento, há diversos jogadores de peso que podem ficar disponíveis gratuitamente no meio do ano

Embora seja improvável que haja movimentações imediatas neste mês, diretores esportivos e profissionais de recrutamento estarão atentos, nos bastidores, a oportunidades futuras de mercado. Muito provavelmente, o primeiro foco será a lista de atletas cujos contratos entram agora nos últimos seis meses de vigência.

Após permanecerem em seus clubes na última janela de meio de ano, quando a chance de gerar uma taxa de transferência significativa já havia passado, várias estrelas cobiçadas chegaram à reta final dos vínculos com seus respectivos. Alguns ainda podem renovar, mas muitos outros já estão livres para negociar um pré-contrato com outros times.

Mas afinal, quem são os principais nomes para acompanhar de perto nos próximos meses? A seguir, a GOAL lista os 10 melhores jogadores que, até aqui, caminham para se tornarem agentes livres em 2026. 

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • Ibrahima Konate Liverpool 2025-26Getty

    Ibrahima Konaté (Liverpool)

    O Liverpool está cada vez menos preocupado com a possibilidade de perder Ibrahima Konaté de graça ao fim da temporada, já que o valor do zagueiro despencou em meio à fraca defesa de título dos Reds na primeira metade da temporada 2025/26. Pilar da conquista da Premier League no último ano, o francês vem cometendo uma série de erros de grande repercussão nesta campanha, contribuindo de forma significativa para as dificuldades gerais dos atuais campeões.

    Falando após a falta imprudente que resultou em um pênalti decisivo contra o Leeds United recentemente, o técnico Arne Slot afirmou: “Ele [Konaté] faz muitas coisas bem, mas tem aparecido demais na cena do crime.”

    Tamanha foi a queda de rendimento que uma transferência gratuita para o Real Madrid em 2026, antes vista como praticamente garantida, agora está fora de cogitação, depois de o clube espanhol decidiu não avançar pelo defensor. Ainda assim, Konaté pode acabar permanecendo em Anfield. Em novembro, ele declarou: “Meus agentes continuam conversando com o Liverpool. Espero que minha decisão seja tomada muito em breve para que eu possa anunciá-la.” O jogador, no entanto, nega ter recebido uma proposta de renovação até o momento.

    No entanto, Silva ainda tem muito a oferecer em uma liga de ritmo mais lento, onde há mais ênfase na habilidade técnica. Neste verão europeu, o craque português sugeriu que finalmente deixará o City no final de seu contrato após nove anos brilhantes, dizendo: "Tenho um ano de contrato, então obviamente posso sair na próxima temporada." Um retorno emocional ao Benfica faria sentido, enquanto resta saber se o Barça manteria seu interesse, dado sua idade, embora uma transferência gratuita chame atenção dos catalães, afundados em problemas financeiros; no contraponto de questões com dinheiro, a Arábia Saudita pode ser um possível destino para Bernardo Silva. 

    • Publicidade
  • Manchester City v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Bernardo Silva (Manchester City)

    Bernardo Silva tem flertado com uma saída do Manchester City há anos, em meio a ligações persistentes com o Barcelona e com seu clube de infância, o Benfica, mas o momento pode finalmente ter chegado, já que ele entra nos últimos meses de seu contrato no Etihad Stadium. Um dos tenentes mais confiáveis de Pep Guardiola, o jogador de 31 anos já não é mais titular garantido após uma série de recentes contratações de jovens atacantes, e é evidente que seus suas melhores habilidades estão em declínio, enquanto ele luta para ter o mesmo tipo de impacto que o tornou um dos jogadores mais perigosos e dinâmicos da Premier League. 

    No entanto, Silva ainda tem muito a oferecer em uma liga de ritmo mais lento, onde há mais ênfase na habilidade técnica. Neste verão europeu, o craque português sugeriu que finalmente deixará o City no final de seu contrato após nove anos brilhantes, dizendo: "Tenho um ano de contrato, então obviamente posso sair na próxima temporada." Um retorno emocional ao Benfica faria sentido, enquanto resta saber se o Barça manteria seu interesse, dado sua idade, embora uma transferência gratuita chame atenção dos catalães, afundados em problemas financeiros; no contraponto de questões com dinheiro, a Arábia Saudita pode ser um possível destino para Bernardo Silva.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já!

  • RudigerGetty Images

    Antonio Rüdiger (Real Madrid)

    Há sérias dúvidas em torno do futuro de Antonio Rüdiger no Real Madrid sob o comando de Xabi Alonso. No meio de 2025, foi divulgado que o clube não tinha planos de oferecer uma renovação ao alemão, em meio a preocupações com seu rendimento no Mundial de Clubes e com sua condição física a longo prazo. Esses receios provavelmente foram confirmados quando uma lesão na coxa o afastou dos gramados por três meses, em setembro.

    Ainda assim, o zagueiro iniciou cinco partidas consecutivas da La Liga desde o seu retorno, apesar dos relatos de que o jogador de 32 anos não conseguiu convencer Alonso de que é uma opção de longo prazo no centro da defesa, com o recém-contratado Dean Huijsen e o brasileiro Éder Militão sendo os preferidos. A informação mais recente da imprensa espanhola é que as longas negociações por uma extensão contratual foram adiadas para o início de 2026, momento em que Rüdiger já poderá negociar um pré-contrato com um clube estrangeiro. Diz-se que ele deseja permanecer no Bernabéu, mas opções não lhe faltarão em outros mercados.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    John Stones (Manchester City)

    Embora John Stones tenha sido um servidor leal do Manchester City ao longo de quase uma década no clube, as lesões sempre foram um obstáculo em sua trajetória, e seus problemas físicos recorrentes podem acabar sendo decisivos para o seu futuro no Etihad Stadium. Mesmo após retornar aos gramados depois de ter cogitado a aposentadoria na temporada passada, Stones vinha tendo um papel secundário em 2025/26 quando sofreu mais um revés, desta vez uma lesão na coxa no início de dezembro.

  • FC Bayern München v Club Brugge KV - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3Getty Images Sport

    Leon Goretzka (Bayern de Munique)

    Ídolo de longa data do Bayern de Munique, Leon Goretzka conseguiu voltar à disputa por espaço sob o comando de Vincent Kompany na Allianz Arena depois de tudo indicar que ele seria gradualmente descartado na temporada passada, mantendo-se como titular na primeira metade da nova campanha. No entanto, ainda há dúvidas em relação ao seu futuro, já que o meio-campista entra nos últimos seis meses de seu contrato atual, com o clube supostamente já iniciando a busca por um sucessor.

    Com a possibilidade de arrecadar uma taxa de transferência praticamente descartada, foi noticiado anteriormente que o Bayern decidiu não oferecer uma renovação, apesar da retomada de Goretzka, hoje com 30 anos. Uma saída em janeiro é considerada improvável, já que Kompany pretende manter o jogador por enquanto. O Manchester United tem sido apontado de forma recorrente como um possível destino para o alemão, e esses rumores quase certamente voltarão à tona, a menos que a diretoria em Munique mude de ideia nos bastidores.

  • FC Bayern München v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Serge Gnabry (Bayern de Munique)

    Agora com 30 anos, Serge Gnabry teve atuações irregulares pelo Bayern de Munique nas últimas temporadas, com lesões persistentes afetando seu status como titular garantido. No entanto, ele permaneceu no clube após a saída dos também veteranos Kingsley Coman e Leroy Sané, que foram transferidos na última janela, apesar de uma temporada 2024/25 indiferente, onde conseguiu contribuir com apenas 12 participações em gols na Bundesliga.

    Uma renovação parecia altamente improvável no início da temporada, quando ele entrou no último ano de contrato, mas um início fulminante na nova campanha, com nove participações diretas em gols em 12 jogos de Bundesliga, fez com que Gnabry se reafirmasse como peça-chave na Allianz Arena. O desempenho impressionou a diretoria do clube e, segundo relatos, lhe rendeu a oferta de um novo vínculo que o manterá no Bayern por mais dois anos.

  • FBL-ITA-SERIE A-TORINO-MILANAFP

    Mike Maignan (AC Milan)

    O silêncio em torno da situação contratual de Mike Maignan é ensurdecedor. O goleiro teria concordado verbalmente com uma extensão de dois anos ao seu contrato atual com o AC Milan no início de 2025, mas agora com as nuvens de janeiro pairando sobre nossas cabeças, ainda não há atualização sobre seu futuro. O atraso supostamente se deve a uma reestruturação hierárquica em San Siro, bem como preocupações com as atuações do francês na última temporada.

    No entanto, não há fumaça sem fogo, e Maignan chegou muito perto de deixar os Rossoneri e se juntar ao Chelsea durante a janela de transferência pré-Mundial de Clubes, no início de junho, embora os Blues não tenham conseguido concordar com o preço pedido. Curiosamente, os gigantes da Premier League não retornaram pelo goleiro após o torneio, mas não seria surpresa se estivessem de olho em uma transferência gratuita em um futuro próximo.

  • Ruben Neves Al-Hilal 2025Getty Images

    Rúben Neves (Al-Hilal)

    Rúben Neves estava no auge de suas habilidades quando deixou o Wolves para se tornar um dos pioneiros da Liga Saudita ao se juntar ao Al-Hilal, em 2023, junto com uma série de outras grandes estrelas. Após duas temporadas influentes no Riyad, incluindo a campanha vencedora do título em 2024/25, o meio-campista já se encontra nos últimos seis meses de seu contrato e recusou uma oferta lucrativa dos sauditas por uma extensão de seus serviços.

    Segundo relatos, o jogador de 28 anos estaria disposto a aceitar uma redução salarial para regressar à Europa, em meio a ligações ainda vagas ao Manchester United com a aproximação da abertura da janela de transferências de janeiro. Um retorno emocional ao seu clube de infância, o Porto, também tem sido cogitado, mas as questões financeiras tendem a ser um obstáculo significativo. Neves poderia sair por um valor reduzido de £ 20 milhões (R$ 148 milhões) em janeiro, apesar do seu salários astronômico, mas não seria nenhuma surpresa se optasse por cumprir o contrato no Al-Hilal e, na janela de meio de ano, ter à disposição o interesse dos principais clubes da Europa.

  • Crystal Palace v Brentford - Premier LeagueGetty Images Sport

    Marc Guéhi (Crystal Palace)

    Depois de um drama de última hora na janela de transferências de meio de ano, Marc Guéhi continuou como jogador do Crystal Palace. No início do último dia do prazo, parecia que o zagueiro estava destinado a ir para o Liverpool, já que os Reds finalmente fizeram sua jogada por um jogador que vinham acompanhando há meses. Apesar do acordo de £ 35 milhões (R$ 256 milhões) entre os dois clubes e Guéhi ter passado por exames médicos, o Palace cancelou o acordo na última hora, pois não conseguiu encontrar um substituto adequado antes do prazo.

    Imaginava-se que o futuro do inglês estaria resolvido depois de o Liverpool ter preparado o terreno, mas, nos meses seguintes, tornou-se cada vez mais incerto onde Guéhi vai acabar e exatamente quando deixará o Crystal Palace. O Liverpool ainda é visto como favorito na corrida, mas o Bayern também já manteve conversas com o jogador e tem a vantagem de poder negociar um pré-contrato. Isso pode forçar o clube inglês a desembolsar £ 35 milhões já em janeiro se quiser garantir a contratação.

  • FC Bayern München v 1. FSV Mainz 05 - BundesligaGetty Images Sport

    Dayot Upamecano (Bayern de Munique)

    Tem sido uma temporada transformadora para Dayot Upamecano sob o comando do lendário ex-zagueiro Kompany, e ele finalmente parece capaz de cumprir todo o seu enorme potencial no Bayern de Munique, justamente quando se aproxima dos seus anos de auge. O francês formou nesta temporada uma parceria sólida com o recém-chegado Jonathan Tah e, apesar de seu contrato entrar nos últimos seis meses, tudo indica que ele está longe de sair do clube.

    Foi noticiado no início de dezembro que o Bayern já está em negociações avançadas com o jogador para uma renovação, com um novo vínculo até 2030 sendo preparado para o zagueiro de 27 anos, em meio ao interesse de vários gigantes europeus, principalmente Real Madrid e Liverpool, embora os espanhóis acreditem que suas exigências sejam excessivas. Salvo uma reviravolta inesperada, Upamecano deve seguir no Allianz Arena por um bom tempo.

0