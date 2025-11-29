Marc Cucurella é apontado como peça chave na ascensão de Estêvão no Chelsea
Estevão foi decisivo na vitória do Chelsea sobre o Barça
Estevão marcou seu quinto gol pelo Chelsea na temporada no meio da semana, ajudando o time a vencer o Barcelona por 3 a 0 na Champions League. O Chelsea abriu o placar ainda no primeiro tempo com um gol contra de Jules Koundé, após boa jogada de Marc Cucurella pela direita.
O brasileiro ampliou logo após o intervalo, e Liam Delap fechou a vitória. O Barça ainda jogou com um a menos desde o fim do primeiro tempo, depois da expulsão de Ronald Araújo. Apesar da ótima atuação de Estevão, o prêmio de Jogador da Partida ficou com Cucurella.
Cucurella anulou Lamine Yamal e virou “mentor” de Estevão
Cucurella fez uma partida impecável na esquerda e praticamente neutralizou Lamine Yamal, que finalizou apenas uma vez e criou duas chances antes de sair para a entrada de Dani Olmo nos minutos finais.
Segundo o Daily Mail, o espanhol “leva a sério” os duelos com Estevão nos treinos, mesmo sendo um dos maiores brincalhões do elenco. Para o jovem brasileiro, muitas vezes esses confrontos internos são até mais difíceis que jogos oficiais.
O próprio Cucurella brincou dizendo que usaria Estevão “como treino” para encarar Yamal. Antes do jogo, contou que avisou o brasileiro: “Coloca as caneleiras porque vou chegar forte.”
E cumpriu. O lateral fez cinco desarmes, cometeu quatro faltas e venceu a maior parte dos duelos. Já Estevão criou três chances, completou dois dribles e ainda marcou, atormentando Alejandro Baldé pelo lado direito.
Cucurella encara mais um desafio contra o Arsenal
O próximo teste de Cucurella será no domingo (30), contra o líder Arsenal, em Stamford Bridge. A diferença entre os times na Premier League é de seis pontos, e os Gunners tentam enfim conquistar o título após três temporadas seguidas terminando em segundo lugar.
Desta vez, o espanhol deve enfrentar Bukayo Saka. Antes do clássico, o técnico Enzo Maresca elogiou o lateral, destacando sua concentração: “Ele fica atento por 95 minutos.”
Maresca também exaltou a importância de Cucurella no grupo, chamando-o de “o maior brincalhão” do elenco, mas alguém que sabe equilibrar leveza e seriedade.
O Chelsea tenta diminuir a distância para o Arsenal para três pontos, mas não vence o rival em casa pela Premier League há seis jogos, com três derrotas nesse período.