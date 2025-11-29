Marc Cucurella é apontado como peça chave na ascensão de Estêvão no Chelsea

Cucurella fez uma partida impecável na esquerda e praticamente neutralizou Lamine Yamal, que finalizou apenas uma vez e criou duas chances antes de sair para a entrada de Dani Olmo nos minutos finais.

Segundo o Daily Mail, o espanhol “leva a sério” os duelos com Estevão nos treinos, mesmo sendo um dos maiores brincalhões do elenco. Para o jovem brasileiro, muitas vezes esses confrontos internos são até mais difíceis que jogos oficiais.

O próprio Cucurella brincou dizendo que usaria Estevão “como treino” para encarar Yamal. Antes do jogo, contou que avisou o brasileiro: “Coloca as caneleiras porque vou chegar forte.”

E cumpriu. O lateral fez cinco desarmes, cometeu quatro faltas e venceu a maior parte dos duelos. Já Estevão criou três chances, completou dois dribles e ainda marcou, atormentando Alejandro Baldé pelo lado direito.