Maradona Júnior: “Agora, Messi é, sem dúvida, o segundo melhor jogador de todos os tempos”

Diego Armando Maradona Jr., filho de Diego, entrevistado pelo jornal *La Repubblica*, fala sobre a Copa do Mundo, a Argentina e o “desafio” entre os “Diez”: Lionel Messi e seu pai.





Maradona é melhor que Pelé. E quanto a Messi?

“Não gosto de comparações e entendo que o próprio Leo também tenha pedido para evitá-las. Messi pode se orgulhar de ter se tornado um campeão formidável; agora, sem dúvida, ele é o segundo melhor jogador de todos os tempos.”





Qual é a sua previsão para a final?

“Cinquenta e cinquenta; sinto inveja dos espectadores neutros, pois terão a chance de assistir com tranquilidade a um grande espetáculo.”