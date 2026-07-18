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Lionel Messi Argentina 2026 World Cup backGetty
Gianluca Minchiotti

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Maradona Júnior: “Agora, Messi é, sem dúvida, o segundo melhor jogador de todos os tempos”

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Espanha
Copa do Mundo
L. Messi
D. Maradona

O filho do Pibe de Oro fala sobre a comparação entre seu pai e Messi e dá sua previsão para a final da Copa do Mundo

Diego Armando Maradona Jr., filho de Diego, entrevistado pelo jornal *La Repubblica*, fala sobre a Copa do Mundo, a Argentina e o “desafio” entre os “Diez”: Lionel Messi e seu pai.


Maradona é melhor que Pelé. E quanto a Messi?

“Não gosto de comparações e entendo que o próprio Leo também tenha pedido para evitá-las. Messi pode se orgulhar de ter se tornado um campeão formidável; agora, sem dúvida, ele é o segundo melhor jogador de todos os tempos.”


Qual é a sua previsão para a final?

“Cinquenta e cinquenta; sinto inveja dos espectadores neutros, pois terão a chance de assistir com tranquilidade a um grande espetáculo.”

  • Em Nápoles, a torcida voltará a torcer pela Argentina.

    “É assim mesmo, em nome de Maradona. É um carinho eterno que meu pai conquistou, como ninguém mais. Ele mostrou em Nápoles que podia se tornar um jogador de elite e manter a cabeça erguida mesmo fora de campo. Ele abriu o caminho, depois vieram os outros títulos e agora a cidade é a número um na Europa em turismo”.


    Você acha que Messi é um herói menos popular que Maradona?

    “Já disse que não gosto de comparações; que sentido faz dizer que Pino Daniele é melhor que Bennato?”.

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