Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Flamengo v Mirassol - Brasileirao 2026Getty Images Sport
Pedro Augusto Dias

Maracanã trocará gramado para 2027 após críticas de Flamengo e Fluminense

Flamengo
Copa Libertadores
Brasileirão
Fluminense

Consórcio responsável pelo estádio substituirá a atual grama Bermuda Celebration por um piso mais resistente a partir de dezembro

O Maracanã terá um novo tipo de gramado na temporada de 2027. O Consórcio Fla-Flu decidiu substituir a atual grama Bermuda Celebration pela Celebration Hydrid, considerada mais moderna e resistente, após os problemas apresentados pelo campo ao longo deste ano.

A troca será realizada assim que o Campeonato Brasileiro terminar, em dezembro. A retirada do piso atual ocorrerá depois da 38ª rodada, com o plantio da nova grama previsto ainda para o mesmo mês. A expectativa é de que a mudança aumente a capacidade do estádio de suportar a sequência de partidas na próxima temporada.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!

  • Gramado atual sofreu com condições climáticas

    A decisão foi tomada em meio às dificuldades enfrentadas pelo Maracanã em 2026. Apesar da redução no número de partidas, fatores climáticos contribuíram para a deterioração do campo.

    Brasileirão, Copa do Brasil e maisAssine já!

    O inverno mais quente e o volume elevado de chuvas deixaram a superfície mais úmida e reduziram a densidade da vegetação. Além disso, o curto intervalo entre os jogos dificultou a recuperação do gramado.

    Entre os indicadores analisados pelo estádio, quatro apresentaram piora em relação a 2025. A quantidade de partidas realizadas sob chuva ou nas 24 horas anteriores, por exemplo, aumentou 26%.

    • Publicidade

  • Novo piso será mais resistente

    A Celebration Hydrid foi escolhida justamente pela maior resistência em relação à espécie utilizada atualmente. Outra característica destacada é a possibilidade de realizar reformas e tratamentos com maior facilidade.

    A alteração também terá impacto no calendário de eventos do estádio. O tradicional Jogo das Estrelas, organizado por Zico, não poderá ser realizado na semana do Natal como previsto inicialmente. A organização avalia antecipar a partida para antes da última rodada do Brasileirão ou transferi-la para 2027, após a conclusão da troca.

  • Maracanã terá nove jogos da Copa do Mundo

    A mudança acontecerá no mesmo período em que o estádio se prepara para receber partidas da Copa do Mundo Feminina de 2027. No entanto, segundo Fred Nantes, CEO do Maracanã, a competição não foi determinante para a decisão.

    O estádio receberá nove partidas do Mundial e também terá compromissos importantes do calendário de clubes, incluindo uma semifinal e uma final. Para o dirigente, a prioridade é encontrar uma solução que permita preservar o campo diante da quantidade de jogos prevista.

    “Estamos fazendo o que precisamos para que os times joguem no Maracanã em todos jogos. Eu não posso pensar em 9 jogos (de Copa) quando tenho mais de 70 dos clubes que mantém o estádio durante 20 anos. Vamos colocar a espécie mais resistente até para aguentar os 9 jogos adicionais no próximo ano.”

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Brasileirão
Atlético-MG crest
Atlético-MG
CAM
Fluminense crest
Fluminense
FLU
Brasileirão
Flamengo crest
Flamengo
FLA
Corinthians crest
Corinthians
COR