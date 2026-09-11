Maracanã trocará gramado para 2027 após críticas de Flamengo e Fluminense

O Maracanã terá um novo tipo de gramado na temporada de 2027. O Consórcio Fla-Flu decidiu substituir a atual grama Bermuda Celebration pela Celebration Hydrid, considerada mais moderna e resistente, após os problemas apresentados pelo campo ao longo deste ano.

A troca será realizada assim que o Campeonato Brasileiro terminar, em dezembro. A retirada do piso atual ocorrerá depois da 38ª rodada, com o plantio da nova grama previsto ainda para o mesmo mês. A expectativa é de que a mudança aumente a capacidade do estádio de suportar a sequência de partidas na próxima temporada.