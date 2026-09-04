A lenda portuguesa Manuel Rui Costa fez seu emocionante retorno a Florença após 25 anos de ausência, participando da celebração do 100º aniversário da Fiorentina no Stadio Artemio Franchi em 2 de setembro de 2026. O atual presidente do Benfica se juntou ao Fiorentina All-Stars em uma vitória por 7 a 3 em amistoso de exibição sobre o Operazione Nostalgia.

O evento reuniu figuras famosas ao longo da história do clube, incluindo Gabriel Batistuta, Roberto Baggio e Franck Ribery.

A presença de Rui Costa representou um dos retornos mais aguardados da semana do centenário para os 20 mil torcedores presentes.



