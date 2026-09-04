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Manuel Rui Costa volta a Florença após 25 anos para o jogo de lendas do centenário da Fiorentina
Rui Costa completa retorno após 25 anos
A lenda portuguesa Manuel Rui Costa fez seu emocionante retorno a Florença após 25 anos de ausência, participando da celebração do 100º aniversário da Fiorentina no Stadio Artemio Franchi em 2 de setembro de 2026. O atual presidente do Benfica se juntou ao Fiorentina All-Stars em uma vitória por 7 a 3 em amistoso de exibição sobre o Operazione Nostalgia.
O evento reuniu figuras famosas ao longo da história do clube, incluindo Gabriel Batistuta, Roberto Baggio e Franck Ribery.
A presença de Rui Costa representou um dos retornos mais aguardados da semana do centenário para os 20 mil torcedores presentes.
- Getty Images Sport
Conexão emocional e apelo por troféu
Ao falar sobre sua decisão de comparecer, Rui Costa explicou que seu retorno foi motivado por um profundo carinho pessoal pela cidade onde passou sete anos de sua carreira.
"Não vim aqui apenas para agradar as pessoas, mas por mim mesmo", afirmou Rui Costa. "Passei os sete anos mais bonitos da minha vida em Florença e realmente queria reviver essas emoções nesta noite."
No entanto, o ex-capitão também expressou um desejo sincero pelo sucesso futuro do clube. "Conquistar um troféu como capitão aqui [Coppa Italia 2001] foi o maior orgulho da minha carreira", acrescentou. "Sinceramente, não gosto do fato de eu ser o último capitão a entregar um troféu a este clube. Florença e a Fiorentina merecem voltar a sentir o gosto da vitória."
Ribery reacende a paixão da Fiorentina
Franck Ribery também compartilhou sua alegria por voltar a vestir a camisa roxa, atuando no ataque ao lado do ex-companheiro de equipe Luca Toni.
"Olhem todos esses torcedores! Isso é realmente incrível!", disse Ribery. "Quando voltamos ao gramado e tocamos na bola de novo como no passado, minha grande paixão pelo futebol se acende imediatamente."
"Um enorme obrigado aos torcedores e a todos os presentes", acrescentou Ribery, elogiando a presença nas festividades do centenário.
- Getty Images Sport
Olhando para uma nova era
A exposição encerrou uma semana de eventos comemorativos por toda Florença, incluindo uma procissão à luz de tochas dos torcedores da Curva Fiesole e exibições de luzes roxas em marcos históricos da cidade.
Enquanto o atual time principal enfrenta desafios no início da temporada da Serie A, as celebrações do centenário serviram como um lembrete da rica história do clube.
Rui Costa e as lendas que retornaram deixaram Florença na esperança de que a geração atual possa em breve acrescentar novos títulos à galeria de conquistas do clube.
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