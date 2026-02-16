Manuel Neuer ficará afastado dos gramados por semanas devido a uma lesão muscular, e o goleiro do Bayern de Munique perderá o confronto contra o Borussia Dortmund, líder da tabela

O momento não poderia ser pior para a equipe de Kompany, que atualmente se prepara para um confronto decisivo contra o rival Borussia Dortmund. Neuer tem sido um pilar de estabilidade para o líder da Bundesliga nesta temporada, mas sua ausência deixa uma lacuna no time titular para uma partida que pode definir a temporada.

Apesar do pânico inicial quando Neuer não voltou para o segundo tempo da vitória por 3 a 0 contra o Bremen, o diretor esportivo Max Eberl tentou inicialmente tranquilizar os torcedores. Falando imediatamente após o apito final, ele afirmou: “Não é nada dramático. [Ele sentiu] algo na panturrilha. Vamos ver. Afinal, temos bons goleiros reservas.” No entanto, o diagnóstico médico posterior revelou-se muito mais grave do que a avaliação inicial otimista de Eberl sugeria.