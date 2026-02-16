Goal.com
Adhe Makayasa

Traduzido por

Manuel Neuer ficará afastado dos gramados por semanas devido a uma lesão muscular, e o goleiro do Bayern de Munique perderá o confronto contra o Borussia Dortmund, líder da tabela

O Bayern de Munique sofreu um grande revés na sua busca pelo título. O capitão Manuel Neuer ficará afastado dos gramados por um período indeterminado após sofrer uma grave lesão muscular durante a recente vitória sobre o Werder Bremen. A ausência do veterano chega no pior momento possível, tirando-o da importante partida contra o Borussia Dortmund. Vincent Kompany agora precisa contar com suas opções de reserva para enfrentar um período decisivo da temporada sem seu líder carismático entre os postes.

  • O veredicto médico

    O gigante bávaro confirmou a extensão dos danos após uma série de exames completos, revelando que o jogador de 39 anos está enfrentando um problema muscular significativo. O clube divulgou um comunicado oficial com o veredicto que ninguém em Munique queria ouvir: “O FC Bayern terá que passar sem o capitão Manuel Neuer por enquanto. O goleiro sofreu uma ruptura muscular na panturrilha esquerda durante a partida da Bundesliga contra o Werder Bremen, no sábado. Isso foi confirmado por um exame minucioso realizado pela equipe médica do FC Bayern.”

    Desastre clássico para Kompany

    O momento não poderia ser pior para a equipe de Kompany, que atualmente se prepara para um confronto decisivo contra o rival Borussia Dortmund. Neuer tem sido um pilar de estabilidade para o líder da Bundesliga nesta temporada, mas sua ausência deixa uma lacuna no time titular para uma partida que pode definir a temporada.

    Apesar do pânico inicial quando Neuer não voltou para o segundo tempo da vitória por 3 a 0 contra o Bremen, o diretor esportivo Max Eberl tentou inicialmente tranquilizar os torcedores. Falando imediatamente após o apito final, ele afirmou: “Não é nada dramático. [Ele sentiu] algo na panturrilha. Vamos ver. Afinal, temos bons goleiros reservas.” No entanto, o diagnóstico médico posterior revelou-se muito mais grave do que a avaliação inicial otimista de Eberl sugeria.

  • Questões futuras ignoradas por Kompany

    A lesão também ocorre em um momento em que o futuro de Neuer na Allianz Arena é alvo de intensas especulações, com seu contrato atual previsto para expirar no final da temporada 2025-26. Apesar do prazo se aproximar e da idade avançada do goleiro, o técnico Kompany descartou sugestões de que o clube esteja se apressando em tomar uma decisão sobre seu goleiro titular.

    Kompany foi enfático quando questionado sobre a situação do contrato antes da lesão, insistindo que a prioridade continua sendo o sucesso em campo. “Nesses casos, e é o mesmo para todos os jogadores, especialmente quando você tem uma carreira como a de Manu, você não fala sobre a próxima temporada”, disse Kompany. “Você fala e aproveita o que tem. No momento, tenho o melhor goleiro da Alemanha. Ainda estamos em três competições e não queremos desperdiçar muita energia falando sobre a próxima temporada.”

    Urbig e Ulreich prontos para assumir o comando

    Com o capitão oficialmente fora do confronto decisivo contra o Dortmund e dos jogos seguintes, os holofotes agora se voltam para Jonas Urbig, de 22 anos, e o veterano Sven Ulreich. Urbig, que substituiu Neuer no intervalo contra o Bremen para garantir o placar sem gols, é amplamente considerado o herdeiro aparente do trono do Bayern.

    O diretor esportivo Christoph Freund já havia expressado total confiança na profundidade do departamento de goleiros, sugerindo que o ambiente é perfeitamente adequado para lidar com a ausência temporária do titular. “A configuração com nossos goleiros é realmente especial, com Jonas Urbig e Sven Ulreich. Há uma energia especial ali. Não estamos estressados. Manu tem a melhor percepção do seu corpo”, observou Freund. Essa confiança agora será colocada à prova, já que o Bayern atravessa um período difícil sem seu líder.

