Manuel Neuer assume culpa por "frango" que custou ao Bayern de Munique o término de sua impressionante sequência de vitórias

O técnico do Bayern, Vincent Kompany, recusou-se a criticar Neuer e, em vez disso, o defendeu quando foi questionado sobre o de seu capitão.

"O que você espera que eu diga? Que vou dizer algo [de ruim] sobre meu goleiro número 1? Claro que não", ele disse. "É um jogo coletivo. Quando se sofre um gol, há muitas coisas e sequências que acontecem antes. Nós olhamos para esses momentos também."

Para o Union Berlin, foi uma partida muito bem jogada. Eles absorveram a pressão inicial do Bayern, aguardaram pacientemente pelos contra-ataques e atacaram quando as oportunidades apareceram. Luis Díaz marcou um gol sensacional para empatar o jogo após o gol de Doekhi. O colombiano fez uma tabela na entrada da área, mas o passe de seu companheiro acabou sendo longo demais e ele teve que dar um carrinho para manter a bola em jogo e evitar que saísse na linha de fundo. Então, ainda no chão, driblou um defensor e então finalizou sem ângulo nenhum em um chute forte e no alto. Sem chances para o goleiro. Depois veio o segundo de Doekhi, com um toque final oportunista que colocou o Union Berlin à frente aos 83 minutos. O defensor holandês teve a chance de ser o herói improvável da partida com seus dois gols contra os campeões invictos, mas Harry Kane tinha outros planos.