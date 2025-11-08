Manuel Neuer assume culpa por "frango" que custou ao Bayern de Munique o término de sua impressionante sequência de vitórias
O erro caro de Neuer
No meio do segundo tempo, Danilho Doekhi, do Union, cobrou o escanteio com um chute rasteiro e que foi desviado por entre uma multidão de jogadores. A cobrança teve pouco veneno, mas as mãos de Neuer o traíram e a bola deslizou por baixo de seu corpo e rolou lentamente para dentro do gol. Foi um erro pouco característico do vencedor da Copa do Mundo, que após o lance ficou olhando para o gramado em descrença. No entanto, o goleiro foi o primeiro a reconhecer seu erro após a partida.
Ele disse: "Tomei a decisão errada no primeiro gol, perdemos a segunda bola no segundo gol. Foi difícil hoje contra este time, especialmente depois de quarta-feira. Mas acreditamos que em breve voltaremos ao caminho das vitórias. No final, acho que foi um bom ponto. Conseguimos um ponto e nossos adversários [Leipzig, segundo colocado] não - e agora estamos seis pontos à frente. Tivemos dificuldades em defender jogadas de bola parada hoje, e o Union se saiu bem nesse aspecto."
- AFP
Kompany defende seu goleiro
O técnico do Bayern, Vincent Kompany, recusou-se a criticar Neuer e, em vez disso, o defendeu quando foi questionado sobre o de seu capitão.
"O que você espera que eu diga? Que vou dizer algo [de ruim] sobre meu goleiro número 1? Claro que não", ele disse. "É um jogo coletivo. Quando se sofre um gol, há muitas coisas e sequências que acontecem antes. Nós olhamos para esses momentos também."
Para o Union Berlin, foi uma partida muito bem jogada. Eles absorveram a pressão inicial do Bayern, aguardaram pacientemente pelos contra-ataques e atacaram quando as oportunidades apareceram. Luis Díaz marcou um gol sensacional para empatar o jogo após o gol de Doekhi. O colombiano fez uma tabela na entrada da área, mas o passe de seu companheiro acabou sendo longo demais e ele teve que dar um carrinho para manter a bola em jogo e evitar que saísse na linha de fundo. Então, ainda no chão, driblou um defensor e então finalizou sem ângulo nenhum em um chute forte e no alto. Sem chances para o goleiro. Depois veio o segundo de Doekhi, com um toque final oportunista que colocou o Union Berlin à frente aos 83 minutos. O defensor holandês teve a chance de ser o herói improvável da partida com seus dois gols contra os campeões invictos, mas Harry Kane tinha outros planos.
Kane, o herói do Bayern na temporada, salva o dia
A fome implacável de Kane por gols mais uma vez salvou o dia para o Bayern. O capitão da Inglaterra marcou com um cabeceio, nos acréscimos, após um cruzamento de Oliver Bischof, para garantir o empate de 2 a 2. Foi o 13º gol de Kane em nove partidas na Bundesliga, o que o torna, novamente, o líder da tabela de artilharia do Campeonato Alemão — com seis gols a mais do que Jonathan Burkardt, do Frankfurt, que está em segundo lugar.
Ao expressar suas opiniões sobre a partida, Kane disse: "Foi um jogo difícil. Esperávamos uma batalha e muitas bolas longas. Muitas decisões e pequenas faltas aconteceram contra nós hoje. Não foi nosso melhor jogo, mas permanecemos focados e conseguimos empatar. Isso é futebol, há jogos como o de hoje onde as coisas vão contra você. Estamos contentes com o ponto conquistado."
- AFP
Um deslize, não um colapso
Para um homem que levantou uma Copa do Mundo, alguns troféus da Liga dos Campeões e vários títulos da Bundesliga, um deslize não o define. Ele tem sido um pilar de força e confiança para o Bayern por anos e permaneceu sólido durante toda esta campanha. Na verdade, com Marc-Andre ter Stegen enfrentando dificuldades no Barcelona e agora afastado por lesão, o dilema do goleiro da Alemanha ressurgiu, e houve pedidos para trazê-lo de volta da aposentadoria da seleção antes da Copa do Mundo de 2026. No entanto, Neuer, que se afastou da Die Mannschaft após a Eurocopa de 2024, insistiu que encerrou esse capítulo de uma vez por todas.
"Em primeiro lugar, eu não fui consultado. Foi uma decisão consciente da minha parte deixar a seleção nacional e me aposentar," disse Neuer no início de setembro. "Então, isso nem é uma opção para mim."
Após uma breve pausa, Neuer deixou a porta levemente entreaberta e acrescentou: "Tive um tempo muito bem-sucedido e agradável, e atualmente não estou pensando em como ou se poderia retornar à seleção nacional. Estou com a equipe desde 2009, e com a Eurocopa, foi uma bela conclusão. Acho que recebi muito do futebol alemão e talvez também tenha dado um pouco a ele."