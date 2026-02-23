Manuel Neuer almeja retorno sensacional para o confronto contra o Borussia Dortmund, apesar do Bayern de Munique ter descartado o goleiro lesionado do confronto decisivo

Neuer saiu dos vestiários pouco depois das 11h da manhã de segunda-feira, acompanhado pelo treinador de goleiros Michael Rechner e pelo especialista em reabilitação Simon Martinello, de acordo com uma reportagem do BILD. Foi uma visão significativa para os torcedores do Bayern, já que o vencedor da Copa do Mundo de 2014 participou de uma sessão personalizada de 30 minutos. Embora ele ainda não estivesse realizando defesas acrobáticas, o foco estava em exercícios no solo e manuseio inicial da bola, marcando um grande avanço em seu cronograma de recuperação após um revés muscular tão significativo.

O envolvimento de Martinello é particularmente digno de nota. O especialista em reabilitação foi o homem ao lado de Neuer durante toda a sua recuperação exaustiva de uma fratura na perna em dezembro de 2022. Na segunda-feira, ele observou com intensidade enquanto Neuer começava a testar sua perna esquerda com exercícios leves de recepção de bola, a partir das 11h39. Embora mergulhos com intensidade total e alto impacto ainda estejam fora de questão por enquanto, o fato de ele já estar manuseando a bola em campo enviou uma mensagem clara à comissão técnica.