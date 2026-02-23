Getty
Manuel Neuer almeja retorno sensacional para o confronto contra o Borussia Dortmund, apesar do Bayern de Munique ter descartado o goleiro lesionado do confronto decisivo
A corrida de Neuer contra o relógio
O goleiro veterano foi forçado a sair no intervalo durante a vitória do Bayern por 3 a 0 sobre o Werder Bremen, há apenas nove dias. O diagnóstico foi uma ruptura muscular na panturrilha esquerda, uma lesão que normalmente exige um período de recuperação de três semanas. Com o confronto contra o Dortmund marcado para apenas duas semanas após a lesão, muitos descartaram as chances do capitão liderar sua equipe contra seu maior rival. No entanto, a presença de Neuer no campo de treinamento sugere que o roteiro ainda não foi encerrado.
A trajetória de recuperação começa na Baviera
Neuer saiu dos vestiários pouco depois das 11h da manhã de segunda-feira, acompanhado pelo treinador de goleiros Michael Rechner e pelo especialista em reabilitação Simon Martinello, de acordo com uma reportagem do BILD. Foi uma visão significativa para os torcedores do Bayern, já que o vencedor da Copa do Mundo de 2014 participou de uma sessão personalizada de 30 minutos. Embora ele ainda não estivesse realizando defesas acrobáticas, o foco estava em exercícios no solo e manuseio inicial da bola, marcando um grande avanço em seu cronograma de recuperação após um revés muscular tão significativo.
O envolvimento de Martinello é particularmente digno de nota. O especialista em reabilitação foi o homem ao lado de Neuer durante toda a sua recuperação exaustiva de uma fratura na perna em dezembro de 2022. Na segunda-feira, ele observou com intensidade enquanto Neuer começava a testar sua perna esquerda com exercícios leves de recepção de bola, a partir das 11h39. Embora mergulhos com intensidade total e alto impacto ainda estejam fora de questão por enquanto, o fato de ele já estar manuseando a bola em campo enviou uma mensagem clara à comissão técnica.
Max Eberl alimenta o fogo de um retorno surpreendente
Embora a posição oficial tenha permanecido cautelosa na semana passada, os dirigentes do clube começam a mostrar-se mais otimistas em relação ao seu jogador número um. Após a recente vitória por 3 a 2 sobre o Frankfurt, o diretor do Bayern, Max Eberl, foi questionado sobre a possibilidade de seu capitão retornar para enfrentar o BVB. Com um sorriso cúmplice, Eberl deu a entender que a porta estava bem aberta. “Não está excluído!”, disse ele aos repórteres, reconhecendo os lendários poderes de recuperação do goleiro e seu desejo de jogar nas partidas mais importantes do campeonato.
No entanto, o clube está ciente de que apressar o retorno de Neuer acarreta um grande risco. Com o final da temporada se aproximando e os títulos em jogo, o Bayern deve decidir se vale a pena arriscar uma recaída de longo prazo por um único jogo. À espera está Jonas Urbig, o protegido de 22 anos que substituiu Neuer com competência durante suas ausências. Urbig, contratado por € 7 milhões do Colônia no inverno de 2025, já fez 21 partidas pelo gigante bávaro em duas temporadas e é amplamente visto como o herdeiro do trono.
Última dança em Dortmund para o ícone do Bayern?
A urgência em torno do retorno de Neuer é amplificada pela incerteza em relação ao seu futuro. Com seu 40º aniversário se aproximando em 27 de março, as negociações sobre a renovação do contrato estão previstas para o final do próximo mês. Se um acordo não for alcançado, este fim de semana poderá representar a última aparição de Neuer no Westfalenstadion com a camisa do Bayern. É um palco que ele domina há mais de uma década, e a perspectiva de perder uma última batalha contra o Dortmund está claramente motivando seus esforços de reabilitação.
Outra notícia positiva para a equipe de Vincent Kompany é que Konrad Laimer deve estar disponível para o confronto do Der Klassiker. O versátil austríaco se recuperou de uma lesão na panturrilha sofrida em janeiro e, segundo relatos, voltou aos treinos completos com a equipe na segunda-feira. Embora a situação de Neuer continue sendo uma “decisão de última hora”, o clima no clube está mudando. O capitão está fazendo tudo ao seu alcance para garantir que será ele quem estará entre as traves quando o apito soar no sábado à noite.
