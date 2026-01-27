A mansão de 25 milhões de euros de Cristiano Ronaldo com spa, cinema, vista para o mar e que pode ser a maior casa de Portugal

As obras da extensa residência à beira-mar começaram em 2020. Foram necessários quase seis anos para que o projeto fosse concluído. As chaves, no entanto, estão finalmente prontas para serem entregues a Cristiano Ronaldo e Georgina.

Segundo a revista Semana, a propriedade está avaliada em cerca de 25 milhões de euros, o que a coloca "entre as casas particulares mais caras de Portugal atualmente". É também considerada a mais grandiosa, em termos de escala, em Portugal.

A casa está construída em um "enclave residencial exclusivo" a apenas 200 metros do oceano. Ela ocupa um terreno de 12.000 metros quadrados na região de Cascais e possui 5.000 metros quadrados de área construída.

A revista Semana acrescenta que “a qualidade dos materiais e o nível de personalização” fazem da mansão “um imóvel altamente diferenciado no mercado imobiliário português”. Alega-se que Cristiano já está à procura de um comprador.