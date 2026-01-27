Getty/GOAL
A mansão de 25 milhões de euros de Cristiano Ronaldo com spa, cinema, vista para o mar e que pode ser a maior casa de Portugal
A construção começou em 2020
As obras da extensa residência à beira-mar começaram em 2020. Foram necessários quase seis anos para que o projeto fosse concluído. As chaves, no entanto, estão finalmente prontas para serem entregues a Cristiano Ronaldo e Georgina.
Segundo a revista Semana, a propriedade está avaliada em cerca de 25 milhões de euros, o que a coloca "entre as casas particulares mais caras de Portugal atualmente". É também considerada a mais grandiosa, em termos de escala, em Portugal.
A casa está construída em um "enclave residencial exclusivo" a apenas 200 metros do oceano. Ela ocupa um terreno de 12.000 metros quadrados na região de Cascais e possui 5.000 metros quadrados de área construída.
A revista Semana acrescenta que “a qualidade dos materiais e o nível de personalização” fazem da mansão “um imóvel altamente diferenciado no mercado imobiliário português”. Alega-se que Cristiano já está à procura de um comprador.
Cristiano Ronaldo e Georgina podem nunca morar lá
Notícias afirmavam que o jogador estava pronto para abandonar um projeto de longa data devido a preocupações com a "falta de privacidade que lhe seria concedida". O atacante de 40 anos, que atualmente joga no Al-Nassr, teria tentado comprar um terreno adjacente, pertencente ao hotel cinco estrelas Ovitavos e a um campo de golfe. Essas tentativas, porém, foram rejeitadas.
O portal português V+ Fama afirma que Cristiano "poderia realizar seu casamento com Georgina Rodríguez na propriedade - o que seria mais uma reviravolta surpreendente - antes de vendê-la". O luxuoso local poderá ser utilizado antes da mudança de proprietário.
A mansão em questão possui “duas piscinas, uma garagem projetada para acomodar até 20 carros e interiores com acabamentos suntuosos”. Ela oferece “uma gama completa de comodidades, desde piscinas internas e externas até academia, spa, cinema privativo e jardins generosos”.
Alega-se que CR7 e Georgina criaram “uma casa centrada no conforto e no bem-estar, com interiores revestidos a materiais refinados e complementados por elementos feitos sob medida”. Seu projeto “une arquitetura contemporânea, privacidade e vistas da paisagem circundante”.
Sem poupar despesas
A casa está rodeada por campos de golfe e foi concebida para servir de base a Cristiano quando chegar o dia em que ele pendurar as chuteiras.
Ele e Georgina estão avançando com os preparativos para o casamento, tendo anunciado o noivado em agosto de 2025, e podem passar por Cascais na cerimônia. No entanto, o acampamento pode ser montado em outro lugar, com especulações já apontando para uma possível entrada de CR7 na indústria cinematográfica de Hollywood.
Ronaldo e Georgina não pouparam despesas na construção da mais recente adição ao seu império imobiliário. Diz-se que a casa conta com "os materiais mais caros do mercado, como mármore italiano e torneiras de ouro maciço, além de acessórios exclusivos, como um mural da Louis Vuitton desenhado especialmente para eles".
Cristiano busca um novo local para o casamento
Segundo relatos, o edifício foi concebido para se tornar o "centro nevrálgico" a partir do qual Cristiano e Georgina "geririam a sua marca pessoal - que é essencialmente eles próprios - e que gera milhões em receitas anualmente através de publicidade, patrocínios, parcerias empresariais e outros negócios que eles apoiam e gerem pessoalmente".
Dizia-se que eles estavam procurando uma casa no litoral, já que as tendências em imóveis de luxo estão se afastando do tamanho e se voltando para "refúgio, bem-estar e estabilidade familiar". O português e sua noiva talvez tenham que encontrar essas qualidades em outro lugar, visto que muito tempo, esforço e dinheiro foram investidos em um projeto que aparentemente está fadado a um final decepcionante. Alguém mais se beneficiará de todo o trabalho árduo de CR7, e é improvável que seja difícil encontrar interessados.
