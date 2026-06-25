"Para ser sincero, o Alphonso ainda não estava pronto. Então, acabei usando ele um pouco como manobra de distração", explicou o norte-americano após a derrota de sua equipe por 1 a 2 (0 a 0) contra os suíços.
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"Manobra de distração!" As dúvidas em torno do astro do Bayern, Alphonso Davies, na Copa do Mundo só aumentam
Davies, explicou Marsch posteriormente, de forma surpreendente, “nunca deveria ter jogado. Eu queria que a Suíça tivesse que lidar com ele”.
Antes disso, Marsch havia dado a entender que sua superestrela entraria em campo na última partida da fase de grupos. O jogador do FC Bayern de Munique “não estaria no time titular. Mas sim, espero que ele jogue”, havia afirmado o técnico da seleção canadense.
Davies “treinou a semana inteira com a equipe”, explicou Marsch: “Quero colocá-lo em campo de qualquer jeito”. O jogador de 25 anos poderia “ter uma grande influência. Tanto fisicamente quanto no futebol e mentalmente. Nosso capitão está de volta, nosso melhor jogador está novamente na equipe. Acho que esse é um fator decisivo.”
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Davies ainda não jogou nenhum minuto em uma Copa do Mundo pelo Canadá
Contra a Suíça, porém, o lateral-esquerdo do FC Bayern ficou no banco durante toda a partida, assim como nos dois primeiros jogos da fase de grupos contra a Bósnia e Herzegovina e o Catar.
Davies vem lutando contra uma lesão muscular persistente desde o início de maio, o que o fez perder grande parte do final da temporada no FC Bayern. Marsch, no entanto, convocou o jogador de 25 anos para sua seleção de 26 jogadores, a fim de poder contar com ele ao longo do torneio.
O novo adiamento do retorno, no entanto, levanta dúvidas sobre se o processo de recuperação do lateral-esquerdo está se prolongando mais do que o inicialmente previsto. Já durante a temporada, Davies ficou fora dos gramados por longos períodos repetidas vezes.
No entanto, Davies deve estar apto a jogar, pelo menos para a partida das oitavas de final entre o Canadá e a África do Sul, no próximo domingo, em Los Angeles. “Ele estará pronto para o próximo jogo”, explicou Marsch.