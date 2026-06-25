"Manobra de distração!" As dúvidas em torno do astro do Bayern, Alphonso Davies, na Copa do Mundo só aumentam

Contra a Suíça, porém, o lateral-esquerdo do FC Bayern ficou no banco durante toda a partida, assim como nos dois primeiros jogos da fase de grupos contra a Bósnia e Herzegovina e o Catar.

Davies vem lutando contra uma lesão muscular persistente desde o início de maio, o que o fez perder grande parte do final da temporada no FC Bayern. Marsch, no entanto, convocou o jogador de 25 anos para sua seleção de 26 jogadores, a fim de poder contar com ele ao longo do torneio.

O novo adiamento do retorno, no entanto, levanta dúvidas sobre se o processo de recuperação do lateral-esquerdo está se prolongando mais do que o inicialmente previsto. Já durante a temporada, Davies ficou fora dos gramados por longos períodos repetidas vezes.

No entanto, Davies deve estar apto a jogar, pelo menos para a partida das oitavas de final entre o Canadá e a África do Sul, no próximo domingo, em Los Angeles. “Ele estará pronto para o próximo jogo”, explicou Marsch.