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mancini italia nazionaleGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduzido por

Mancini: “Eu como técnico da Seleção? Perguntem ao Malagò”

Itália
Mercado da bola
R. Mancini

O ex-técnico responde com uma piada aos rumores sobre a possibilidade de seu retorno ao banco da seleção italiana

Roberto Mancini, um dos candidatos ao cargo de técnico da Seleção Nacional, fala à ANSA: “Eu como técnico? Perguntem ao Malagò. Não faço ideia, quem decide é o Malagò, perguntem a ele”.


  • Mancini fala à margem do “Partita del Cuore”, que está acontecendo em L’Aquila, sobre a possibilidade de o presidente da FIGC anunciar, de surpresa, sua nomeação como técnico da seleção nacional. Na capital da região de Abruzzo, também está presente o próprio presidente, que deu o pontapé inicial na partida em que Mancini comanda a seleção de cantores e jornalistas.


    Em seguida, Mancini fez uma previsão sobre a Copa do Mundo: “A Inglaterra vai ganhar”.


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