Roberto Mancini, um dos candidatos ao cargo de técnico da Seleção Nacional, fala à ANSA: “Eu como técnico? Perguntem ao Malagò. Não faço ideia, quem decide é o Malagò, perguntem a ele”.
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Mancini: “Eu como técnico da Seleção? Perguntem ao Malagò”
Mancini fala à margem do “Partita del Cuore”, que está acontecendo em L’Aquila, sobre a possibilidade de o presidente da FIGC anunciar, de surpresa, sua nomeação como técnico da seleção nacional. Na capital da região de Abruzzo, também está presente o próprio presidente, que deu o pontapé inicial na partida em que Mancini comanda a seleção de cantores e jornalistas.
Em seguida, Mancini fez uma previsão sobre a Copa do Mundo: “A Inglaterra vai ganhar”.
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