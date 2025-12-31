"Ele está pouco se f..." - Ex-Manchester United revela por que admira tanto Cristiano Ronaldo

Hojlund falou sobre os jogadores que influenciaram sua carreira e expressou sua admiração por Cristiano Ronaldo. Ele disse ao Sports Illustrated: "Obviamente, Cristiano é o meu maior ídolo. Acho que tentei aprender um pouco com ele. Não somos o mesmo tipo de jogador, mas em termos de mentalidade e sua fome por gols e esse tipo de coisa.

"Eu só acho que ele é tão legal, para ser justo. Acho que desde que eu era jovem, eu e meus amigos sempre olhamos para ele por causa da maneira como ele se comporta, sua autoconfiança e sua mentalidade. Ele pensa que é o melhor, mesmo que algumas pessoas possam não pensar assim. Ele está pouco se f...., ele só quer continuar melhorando, melhorando, melhorando. Eu realmente admiro isso nele".

"Eu só o encontrei uma ou duas vezes e foi quando jogamos contra eles com a seleção nacional, quando fiz a comemoração dele. Eu realmente não falei com ele, mas adoraria um dia".