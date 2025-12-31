"Ele está pouco se f..." - Ex-Manchester United revela por que admira tanto Cristiano Ronaldo
Hojlund é um grande fã do Man Utd e de CR7
Hojlund admitiu que era um grande fã do Manchester United e de Cristiano Ronaldo, duas razões pelas quais ele estava tão ansioso para se juntar ao clube em 2023, vindo da Atalanta. O atacante venceu a FA Cup e chegou à final da Liga Europa em sua primeira campanha em Old Trafford, mas teve dificuldades para marcar gols na temporada passada e, subsequentemente, juntou-se ao Napoli por empréstimo de uma temporada.
Hojlund disse que "sentiu que se saiu bem" no United, mas revelou que se mudou após ser informado de que não estava mais nos planos do clube, após a chegada das contratações de verão Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Benjamin Sesko. Hojlund agora está desempenhando um papel fundamental no Napoli e pode acabar fazendo a transferência permanente, devido a uma cláusula em seu contrato, se a equipe de Conte garantir a qualificação para a Champions League.
- Getty Images Sport
Por que Hojlund admira CR7
Hojlund falou sobre os jogadores que influenciaram sua carreira e expressou sua admiração por Cristiano Ronaldo. Ele disse ao Sports Illustrated: "Obviamente, Cristiano é o meu maior ídolo. Acho que tentei aprender um pouco com ele. Não somos o mesmo tipo de jogador, mas em termos de mentalidade e sua fome por gols e esse tipo de coisa.
"Eu só acho que ele é tão legal, para ser justo. Acho que desde que eu era jovem, eu e meus amigos sempre olhamos para ele por causa da maneira como ele se comporta, sua autoconfiança e sua mentalidade. Ele pensa que é o melhor, mesmo que algumas pessoas possam não pensar assim. Ele está pouco se f...., ele só quer continuar melhorando, melhorando, melhorando. Eu realmente admiro isso nele".
"Eu só o encontrei uma ou duas vezes e foi quando jogamos contra eles com a seleção nacional, quando fiz a comemoração dele. Eu realmente não falei com ele, mas adoraria um dia".
Hojlund desfruta da parceria com Lukaku
Hojlund também é um grande fã de Lukaku, outro ex-jogador do Manchester United que agora está jogando pelo Napoli, e diz que ele também foi uma grande influência. Ele acrescentou: "Rom é um cara fantástico. Eu realmente não o conhecia antes, tive algumas conversas com ele no campo. Na verdade, tenho uma camisa do Romelu em casa. Então, nesse sentido, ele sempre foi um ídolo para mim, porque sempre olhei para ele. Vai ser bom, mas obviamente quero jogar! Então vai haver competição, mas acho que como já falei com ele, quero aprender com ele também. Sinto que ele pode me dar muito porque sempre fez gols e é ótimo em conectar o jogo. Essas coisas. Acho que há muito que ele pode oferecer. Nessa perspectiva, seria bom para ele."
- Getty Images Sport
O que vem a seguir para Hojlund?
Hojlund tem três gols em suas últimas três partidas pelo Napoli e buscará continuar essa forma quando o time de Conte voltar à ação em 4 de janeiro contra a Lazio na Série A. O atacante agora enfrenta uma concorrência aumentada por uma vaga de titular no Napoli, com Lukaku agora de volta à forma física após perder a primeira metade da temporada devido a uma lesão na pré-temporada.