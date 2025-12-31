+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Al Nassr v Al Okhdood: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Gill Clark

"Ele está pouco se f..." - Ex-Manchester United revela por que admira tanto Cristiano Ronaldo

Emprestado pelo Manchester United, Rasmus Hojlund explicou por que Cristiano Ronaldo é o grande ídolo de sua carreira. O atacante dinamarquês chegou a seguir os passos do astro português ao vestir a camisa dos Red Devils, mas atualmente vive boa fase no Napoli, onde atua por empréstimo de uma temporada na Serie A. Segundo Hojlund, a admiração por Ronaldo sempre foi evidente, especialmente pela mentalidade vencedora do português, pela confiança inabalável e pela fome constante por gols

  • Hojlund é um grande fã do Man Utd e de CR7

    Hojlund admitiu que era um grande fã do Manchester United e de Cristiano Ronaldo, duas razões pelas quais ele estava tão ansioso para se juntar ao clube em 2023, vindo da Atalanta. O atacante venceu a FA Cup e chegou à final da Liga Europa em sua primeira campanha em Old Trafford, mas teve dificuldades para marcar gols na temporada passada e, subsequentemente, juntou-se ao Napoli por empréstimo de uma temporada. 

    Hojlund disse que "sentiu que se saiu bem" no United, mas revelou que se mudou após ser informado de que não estava mais nos planos do clube, após a chegada das contratações de verão Bryan Mbeumo, Matheus Cunha e Benjamin Sesko. Hojlund agora está desempenhando um papel fundamental no Napoli e pode acabar fazendo a transferência permanente, devido a uma cláusula em seu contrato, se a equipe de Conte garantir a qualificação para a Champions League.

    • Publicidade
  • Manchester United v Chelsea - Uefa Champions League FinalGetty Images Sport

    Por que Hojlund admira CR7

    Hojlund falou sobre os jogadores que influenciaram sua carreira e expressou sua admiração por Cristiano Ronaldo. Ele disse ao Sports Illustrated: "Obviamente, Cristiano é o meu maior ídolo. Acho que tentei aprender um pouco com ele. Não somos o mesmo tipo de jogador, mas em termos de mentalidade e sua fome por gols e esse tipo de coisa. 

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já! 

    "Eu só acho que ele é tão legal, para ser justo. Acho que desde que eu era jovem, eu e meus amigos sempre olhamos para ele por causa da maneira como ele se comporta, sua autoconfiança e sua mentalidade. Ele pensa que é o melhor, mesmo que algumas pessoas possam não pensar assim. Ele está pouco se f...., ele só quer continuar melhorando, melhorando, melhorando. Eu realmente admiro isso nele".

    "Eu só o encontrei uma ou duas vezes e foi quando jogamos contra eles com a seleção nacional, quando fiz a comemoração dele. Eu realmente não falei com ele, mas adoraria um dia".

  • Hojlund desfruta da parceria com Lukaku

    Hojlund também é um grande fã de Lukaku, outro ex-jogador do Manchester United que agora está jogando pelo Napoli, e diz que ele também foi uma grande influência. Ele acrescentou: "Rom é um cara fantástico. Eu realmente não o conhecia antes, tive algumas conversas com ele no campo. Na verdade, tenho uma camisa do Romelu em casa. Então, nesse sentido, ele sempre foi um ídolo para mim, porque sempre olhei para ele. Vai ser bom, mas obviamente quero jogar! Então vai haver competição, mas acho que como já falei com ele, quero aprender com ele também. Sinto que ele pode me dar muito porque sempre fez gols e é ótimo em conectar o jogo. Essas coisas. Acho que há muito que ele pode oferecer. Nessa perspectiva, seria bom para ele."

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • SSC Napoli v Olympiacos - Pre-season FriendlyGetty Images Sport

    O que vem a seguir para Hojlund?

    Hojlund tem três gols em suas últimas três partidas pelo Napoli e buscará continuar essa forma quando o time de Conte voltar à ação em 4 de janeiro contra a Lazio na Série A. O atacante agora enfrenta uma concorrência aumentada por uma vaga de titular no Napoli, com Lukaku agora de volta à forma física após perder a primeira metade da temporada devido a uma lesão na pré-temporada.

0