Manchester United precisa de mais de Matheus Cunha - mas não é hora de cair em tentação e trazer Marcus Rashford de volta

Cantona é um dos jogadores mais queridos na história do United, com poucos que se igualam a ele em termos de puro entretenimento. As comparações com o francês só aumentaram a pressão sobre Cunha, mas, para ser justo com Berrada, na época, elas não pareciam tão absurdas.

O United desembolsou 62,5 milhões de libras (R$ 230 milhões) para contratar o atacante brasileiro, que foi sem dúvida um dos melhores jogadores da Premier League na última temporada. As 21 participações em gols de Cunha foram notáveis, considerando as dificuldades do Wolves na parte inferior da tabela, e seu brilho individual acabou por garantir a permanência do clube na primeira divisão pelo oitavo ano consecutivo.

Sua chegada gerou uma sensação de entusiasmo muito necessária entre os torcedores do Old Trafford, depois que o United terminou em 15º lugar na tabela, apenas uma posição acima do Wolves. De fato, não havia um atacante decisivo como ele no lado vermelho de Manchester desde Zlatan Ibrahimovic, e Cunha pareceu entender os valores fundamentais do United desde o início.

"É a realização de um sonho", disse ele em sua primeira entrevista interna. "Para mim, ninguém se compara ao United." Quando perguntado sobre o jogador que idolatrava na juventude, Cunha acrescentou: "[Wayne] Rooney era o camisa 10 e dava tudo de si. Ele desarmava, pressionava, lutava. Esse tipo de energia — tento trazer isso para o meu jogo."

Mas só vimos vislumbres da magia de Cantona e Rooney nos primeiros seis meses de Cunha com os Red Devils. O jogador de 26 anos não fez o suficiente para justificar o preço pago por ele ou para merecer ser mencionado no mesmo patamar que essas lendas do United, e agora, há receios de que ele possa em breve ser adicionado à longa lista de contratações fracassadas na era pós-Sir Alex Ferguson.

Houve até quem pedisse ao United que trouxesse Marcus Rashford de volta do Barcelona após a demissão de Ruben Amorim, o que demonstra a inconsistência de Cunha. De agora até maio, ele precisa recuperar a confiança inabalável dos seus tempos no Wolves, ou verá sua vaga no time titular seriamente ameaçada.