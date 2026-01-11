+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Cunha Rashford GFXGetty/GOAL
James Westwood

Manchester United precisa de mais de Matheus Cunha - mas não é hora de cair em tentação e trazer Marcus Rashford de volta

"Acho que ele vai levantar as pessoas das cadeiras", disse o CEO do Manchester United, Omar Berrada, sobre Matheus Cunha durante uma entrevista no início da temporada ao United We Stand e The Athletic. "Ele tem um pouco de autoconfiança que as pessoas vão gostar. Ouso dizer, algo no estilo de [Eric] Cantona." Isso sim é criar expectativas altíssimas!

Cantona é um dos jogadores mais queridos na história do United, com poucos que se igualam a ele em termos de puro entretenimento. As comparações com o francês só aumentaram a pressão sobre Cunha, mas, para ser justo com Berrada, na época, elas não pareciam tão absurdas.

O United desembolsou 62,5 milhões de libras (R$ 230 milhões) para contratar o atacante brasileiro, que foi sem dúvida um dos melhores jogadores da Premier League na última temporada. As 21 participações em gols de Cunha foram notáveis, considerando as dificuldades do Wolves na parte inferior da tabela, e seu brilho individual acabou por garantir a permanência do clube na primeira divisão pelo oitavo ano consecutivo.

Sua chegada gerou uma sensação de entusiasmo muito necessária entre os torcedores do Old Trafford, depois que o United terminou em 15º lugar na tabela, apenas uma posição acima do Wolves. De fato, não havia um atacante decisivo como ele no lado vermelho de Manchester desde Zlatan Ibrahimovic, e Cunha pareceu entender os valores fundamentais do United desde o início.

"É a realização de um sonho", disse ele em sua primeira entrevista interna. "Para mim, ninguém se compara ao United." Quando perguntado sobre o jogador que idolatrava na juventude, Cunha acrescentou: "[Wayne] Rooney era o camisa 10 e dava tudo de si. Ele desarmava, pressionava, lutava. Esse tipo de energia — tento trazer isso para o meu jogo." 

Mas só vimos vislumbres da magia de Cantona e Rooney nos primeiros seis meses de Cunha com os Red Devils. O jogador de 26 anos não fez o suficiente para justificar o preço pago por ele ou para merecer ser mencionado no mesmo patamar que essas lendas do United, e agora, há receios de que ele possa em breve ser adicionado à longa lista de contratações fracassadas na era pós-Sir Alex Ferguson.

Houve até quem pedisse ao United que trouxesse Marcus Rashford de volta do Barcelona após a demissão de Ruben Amorim, o que demonstra a inconsistência de Cunha. De agora até maio, ele precisa recuperar a confiança inabalável dos seus tempos no Wolves, ou verá sua vaga no time titular seriamente ameaçada.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • manchester-united-matheus-cunha(C)Getty Images

    Começo decepcionante

    Cunha impressionou em sua estreia contra o Arsenal, no jogo de abertura da nova temporada do United, ditando o ritmo para o time da casa com sua criatividade com a bola e dedicação sem ela, mas o time de Amorim ainda sofreu uma decepcionante derrota por 1 a 0, após não conseguir transformar seu domínio em gols. A história se repetiu nas sete partidas seguintes de Cunha, sem conseguir marcar gols ou dar assistências. O pior momento aconteceu fora de casa contra o Grimsby Town, pela Copa da Liga Inglesa, onde Cunha perdeu um pênalti crucial na disputa de pênaltis contra o time da quarta divisão .

    O tão aguardado momento decisivo chegou quando os Red Devils receberam o Brighton, com Cunha marcando seu primeiro gol logo no início da partida e conduzindo seu time à vitória por 4 a 2, o que lhe rendeu o prêmio de melhor em campo. Mas acabou sendo apenas um falso amanhecer.

    No início de dezembro, Cunha tinha apenas um gol marcado e uma atuação ineficaz no empate em 1 a 1 contra o West Ham gerou preocupação. Ele não conseguiu acertar nenhum chute ao gol e perdeu a posse de bola 18 vezes, registrando uma taxa de passes certos decepcionante, de apenas 69%. Cunha passou a maior parte da noite correndo sem rumo e, com muita frequência, apressou suas finalizações, demonstrando muito pouco da calma que o tornou um ídolo dos Wolves.

    Veja o United na Premier League e mais!Assine já! 

    • Publicidade
  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-BOURNEMOUTHAFP

    "Há muito espaço para crescer"

    Na preparação para o jogo, Amorim disse aos repórteres, quando questionado sobre o início lento de Cunha no clube: "Acho que ele ainda tem muito a evoluir. Ele está em um clube diferente, com uma pressão diferente, mas acho que ele lida muito bem com isso. Ele estava com dificuldades porque não estava marcando gols e, por causa das visualizações nas redes sociais, estava pensando demais nos números, mas a influência que ele tem na equipe é muito importante para nós. Mas acho que Cunha tem muito espaço para crescer, tanto defensivamente quanto ofensivamente."

    A avaliação de Amorim foi justa. Apesar das imperfeições em seu jogo, a força de personalidade e qualidade técnica de Cunha definitivamente deram um impulso ao United, mas era ingênuo sugerir que ele não deveria ser avaliado pelos números. Pelo valor que custou, habilidades refinadas e jogo coletivo eficiente por si só não bastam. Ele precisa ser o jogador que faz a diferença, aquele que finaliza as chances tanto quanto as cria.

    Cunha tem apresentado uma melhora de desempenho desde o empate sem gols contra o West Ham, com quatro participações em gols em suas últimas sete partidas, mas continua sendo uma presença enigmática, mais provável de frustrar do que de brilhar. Foi certamente o caso quando seu ex-clube, o Wolves, apareceu em Old Trafford na última partida do United em 2025, já que ele não conseguiu se encontrar no jogo na ausência dos companheiros lesionados Bruno Fernandes e Mason Mount.

    Contra o lanterna da Premier League, que ainda não havia vencido nenhuma partida até então, o United precisava que Cunha desse um gás no último terço do campo, mas ele terminou o jogo com um lamentável total de gols esperados (xG) de 0,11 e não deu um único passe decisivo, enquanto o Wolves segurava o empate em 1 a 1. Embora Cunha não tenha sido o único culpado, ele deveria ser responsabilizado por uma parcela maior da partida devido ao seu talento.

  • Bryan Mbeumo Amad DialloGetty

    Mudanças que não ajudam

    Não está claro se Cunha receberá um novo fôlego após a saída de Amorim. O técnico interino Darren Fletcher mudou o esquema tático, muito criticado por Amorim, do 3-4-3 para um 4-2-3-1 com pontas de ofício para a partida de quarta-feira contra o Burnley, e Cunha decepcionou na direita.

    O United adotou um estilo de jogo mais ofensivo e bombardeou o gol do Burnley durante boa parte da partida, mas Cunha raramente conseguiu chegar à bola em posições perigosas e negligenciou as investidas contra seu marcador. Sua atuação foi particularmente ruim no segundo tempo, com Joshua Zirkzee entrando em seu lugar nos 15 minutos finais, e os Red Devils acabaram tendo que se contentar com um empate em 2 a 2 , perdendo pontos valiosos na corrida por uma vaga na Liga dos Campeões.

    Em defesa de Cunha, ele costuma atuar pelo lado esquerdo e é mais letal quando corta para dentro com seu pé direito preciso. É verdade também que a posição número 10 é a sua melhor, mas enquanto Amorim gostava de ter dois jogadores nessa posição, Fletcher imediatamente voltou a usar apenas um, recolocando Fernandes nessa função após o capitão retornar à plena forma física.

    Se o United continuar jogando com quatro na defesa, o que provavelmente acontecerá independentemente de Fletcher, Ole Gunnar Solskjaer ou Michael Carrick comandarem a equipe até junho, como Cunha se encaixará? Ele não vai tomar o lugar de Fernandes, e quando Bryan Mbeumo, também contratado nesta janela de transferências, e Amad Diallo retornarem da Copa Africana de Nações, eles serão as duas opções mais naturais para flanquear o português e dar ao United amplitude no ataque.

  • FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-MAN UTDAFP

    O United deveria ter previsto isso?

    No momento, Benjamin Sesko deve ser considerado a contratação mais decepcionante do United em 2025, mesmo após seus dois gols contra o Burnley. O clube só conseguiu quatro gols na temporada com o atacante esloveno, um retorno lamentável para o investimento de 74 milhões de libras (R$ 532 milhões). Isso pode mudar rapidamente, porque Sesko tem muito a oferecer com os passes certos. Se o United continuar a colocar a bola na área com mais frequência, os gols continuarão a fluir para o ex-jogador do RB Leipzig.

    Cunha pode em breve ser considerado o maior desperdício de dinheiro, porque é difícil imaginar que ele consiga reverter a situação. É uma situação recuperável, mas longe do ideal, e talvez o United devesse ter previsto isso. Por mais eletrizante que o ex-craque do Atlético de Madrid tenha sido pelo Wolves na temporada 2024/25, as estatísticas sugerem que ele teve um desempenho acima do esperado. Cunha marcou quase o dobro do seu xG (gols esperados) de 8,6, com cinco de seus gols vindo de fora da área – o maior número da liga, empatado com outro jogador.

    Manter esse nível de desempenho sempre seria uma tarefa difícil. Há também quem argumente que Cunha se adaptou bem a ser o protagonista em um clube menor como o Wolves, sem tanta pressão. Em sua única outra passagem por um grande clube, o Atlético de Madrid, ele não conseguiu se firmar, marcando apenas sete gols em duas temporadas completas na Espanha. Ele ainda precisa provar seu valor em um ambiente de elite, onde lidar com a constante atenção da mídia faz parte do trabalho.

  • barcelona-marcus-rashford(C)Getty Images

    Rashford não é a resposta

    Se Cunha não começar a mostrar todo o seu potencial, há grandes chances de o United buscar reforçar seu ataque novamente no verão. No entanto, vasculhar o mercado pode não ser necessário, pois, segundo o Diario Sport , é "altamente provável" que Rashford retorne a Old Trafford, já que o Barcelona "não considera" exercer a opção de compra do jogador inglês neste momento.

    Rashford foi afastado do elenco do United pouco depois da chegada de Amorim, mas Owen Hargreaves está entre aqueles que acreditam que ele deveria ser reintegrado pela próxima comissão técnica.

    "Espero que Rashford volte porque ele é um jogador especial", disse o ex-meio-campista do United àTNT Sports. "Não acho que Rashford deveria estar em uma posição onde carregasse todo o peso por tudo. Acho que ele é um talento incrível e o clube poderia usá-lo."

    A ida ao Barça por empréstimo parece ter revitalizado Rashford, isso é inegável. Ele acumulou um total de 18 gols e assistências em seus primeiros 27 jogos pelo time de Hansi Flick e, mais importante, voltou a jogar com um sorriso no rosto ao lado de craques como Lamine Yamal, Raphinha e Pedri.

    O jogador de 28 anos também é mais ambidestro que Cunha, versátil o suficiente para jogar em ambas as pontas sem nunca se tornar previsível. Seria compreensível se o United considerasse dar outra chance a Rashford agora que o plano de sucesso de Amorim foi descartado, mas eles devem resistir à tentação.

    De acordo com The Sun, foi uma decisão do clube dispensar Rashford, junto com a maioria do infame "esquadrão bomba" de Amorim, incluindo Antony, Alejandro Garnacho e Jadon Sancho, para acabar com a cultura tóxica de poder entre os jogadores que havia se alastrado nos últimos anos. Todos eram considerados figuras problemáticas e o Old Trafford se tornou um ambiente mais saudável desde suas respectivas saídas. Voltar atrás nessa decisão seria um erro.

    Rashford desperdiçou todas as suas nove vidas no United, jogando apenas quando queria e praticamente desistindo em momentos difíceis. Em contraste, não há como questionar o esforço de Cunha. Ele coloca o time acima de si mesmo, e seria muito melhor ajudá-lo a se adaptar a uma nova função do que arriscar a harmonia do elenco trazendo Rashford de volta.

  • Manchester United's Brazilian striker #10 Matheus Cunha celebrates scoringGetty Images

    Querendo causar impacto

    Cunha também é melhor no manejo de bola e nos passes do que Rashford, com um QI futebolístico geralmente superior. Se o United conseguir extrair o melhor dele, não é impossível que um dia ele seja incluído no Hall da Fama ao lado de Cantona; os atributos essenciais estão todos lá, incluindo, nas palavras de Fernandes, "uma boa arrogância".

    Ele nunca pode ser acusado de sumir em partidas. Mesmo quando o time está em desvantagem, Cunha está sempre exigindo a bola e tentando fazer as coisas acontecerem. Essa coragem é a marca de uma verdadeira estrela do United. Pode ser que ele esteja tentando demais no momento, com erros surgindo como resultado de seu desespero para causar impacto. 

    A chave é Cunha se aproximar mais do gol. Apenas o artilheiro da Premier League, Erling Haaland, finalizou mais vezes que Cunha nesta temporada, mas o jogador do United tem um xG de apenas 5,1, com seus chutes tendo uma média de 17,5 metros de distância. Seu total de assistências esperadas (xA) também é de apenas 1,9, o sexto melhor de todo o elenco do United, apesar de ele estar conseguindo 4,6 ações que resultam em finalizações a cada 90 minutos.

    A tendência de Cunha de recuar muito está prejudicando seu desempenho. Ele ocupa a 19ª posição em toques na área adversária, atrás de jogadores como Richarlison e Kevin Schade, e precisa buscar se infiltrar mais na defesa adversária se quiser que sua carreira no Old Trafford realmente decole. As chances do United de terminar entre os cinco primeiros podem depender disso.

    Chegou a hora de Cunha se adaptar ou morrer, e a paciência é um luxo que ele não terá enquanto os resultados e o desempenho continuarem tão instáveis.

Copa da Inglaterra
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Brighton crest
Brighton
BHA
0