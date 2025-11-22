Manchester United pode gastar 100 milhões para contratar substituto para Casemiro, que não deve renovar com o clube
- Getty Images Sport
Manchester United planeja acordo com Anderson
Elliott Anderson estabeleceu-se como um dos melhores jovens meio-campistas da Premier League. Sua boa forma pelo Nottingham Forest o fez começar como titular em cinco dos últimos seis jogos da Inglaterra; em poucos meses, o jovem de 23 anos passou de uma convocação surpresa no início da temporada para um membro quase garantido do elenco de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026.
Essa promessa chamou a atenção do United, que precisa de opções no meio do campo. Apesar de uma recente melhora no desempenho, é improvável que o clube de Old Trafford ofereça um novo contrato a Casemiro ou acione a opção de um ano no contrato do brasileiro. Espera-se que o jogador de 33 anos busque um acordo lucrativo na Arábia Saudita assim que seu contrato em Manchester terminar.
O The Times relata que o United esperará até a próxima janela de meio de ano para fazer uma abordagem por Anderson, já que acredita que o Forest não consideraria uma oferta durante a temporada atual da Premier League.
Um retorno ao Newcastle chamaria a atenção de Anderson?
Os Red Devils enfrentarão uma forte concorrência em sua busca pelo volante. O clube de infância de Anderson, o Newcastle, está supostamente interessado em recontratar o jogador. Os Magpies foram obrigados a vender o jogador em 2024 por uma taxa de £ 35 milhões (247 milhões) para evitar uma dedução de pontos sob os regulamentos de Rentabilidade e Sustentabilidade da Premier League.
Desde que deixou Tyneside, Anderson tem se fortalecido, fazendo 48 aparições na Premier League pelo Forest.
O técnico do Newcastle, Eddie Howe, abordou aqueles rumores em uma recente coletiva de imprensa, admitindo que "adoraria" ter Anderson de volta ao St. James Park.
Howe disse: "Eu não sei [se a transferência acontecerá], mas certamente da minha perspectiva, eu adoraria que ele voltasse.
"É muito lamentável que um jogador da academia, que tanto deu - e ao qual o clube tanto deu - não seja aproveitado aqui, é uma verdadeira pena. Não tivemos escolha a não ser fazer a venda, mas não foi algo que queríamos fazer. Isso não me caiu bem na época e não me cai bem hoje em dia."
O ex-técnico do Bournemouth admitiu que o clube sabia que havia vendido Anderson com um desconto significativo. Ele disse: "Sabíamos que no minuto em que isso ia acontecer, ou era provável que acontecesse, que estávamos a vendê-lo maciçamente com um grande desconto. Era isso ou uma dedução de pontos. Não tivemos escolha a não ser fazer a venda."
Liverpool também está na corrida pela contratação de Anderson
Os grandes rivais do United, o Liverpool, também estão supostamente acompanhando o meio-campista do Forest. Os Reds gastaram muito na última janela de transferências, mas investiram principalmente no seu ataque, mantendo Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch como sua dupla principal no centro do meio-campo. Os Reds também têm sido repetidamente ligados a Adam Wharton, do Crystal Palace.
- AFP
Um meio-campo com nova cara no Manchester United de Amorim?
O meio-campo central é um ponto claro de ênfase para os Red Devils no futuro. Eles também foram vinculados a uma possível transferência para Wharton, do Palace, enquanto suas investidas por Carlos Baleba, do Brighton, foram rejeitadas na última janela, pois não conseguiram atender aos £ 100 milhões pedidos pelos Seagulls. Relatórios na época sugeriam que o clube de Old Trafford testaria novamente a determinação do Brighton no futuro.
A saída de Casemiro abre uma vaga de titular na equipe de Ruben Amorim, no entanto, assinar com outro meio-campista jovem poderia liberar o capitão Bruno Fernandes para começar em uma posição mais ofensiva. Com Kobbie Mainoo ainda lutando por tempo de jogo no centro do meio-campo, a busca dos Red Devils por Anderson pode ser o início de uma reformulação na faixa central do elenco de Amorim.