Manchester United pode gastar 100 milhões para contratar substituto para Casemiro, que não deve renovar com o clube

Os Red Devils enfrentarão uma forte concorrência em sua busca pelo volante. O clube de infância de Anderson, o Newcastle, está supostamente interessado em recontratar o jogador. Os Magpies foram obrigados a vender o jogador em 2024 por uma taxa de £ 35 milhões (247 milhões) para evitar uma dedução de pontos sob os regulamentos de Rentabilidade e Sustentabilidade da Premier League.

Desde que deixou Tyneside, Anderson tem se fortalecido, fazendo 48 aparições na Premier League pelo Forest.

O técnico do Newcastle, Eddie Howe, abordou aqueles rumores em uma recente coletiva de imprensa, admitindo que "adoraria" ter Anderson de volta ao St. James Park.

Howe disse: "Eu não sei [se a transferência acontecerá], mas certamente da minha perspectiva, eu adoraria que ele voltasse.

"É muito lamentável que um jogador da academia, que tanto deu - e ao qual o clube tanto deu - não seja aproveitado aqui, é uma verdadeira pena. Não tivemos escolha a não ser fazer a venda, mas não foi algo que queríamos fazer. Isso não me caiu bem na época e não me cai bem hoje em dia."

O ex-técnico do Bournemouth admitiu que o clube sabia que havia vendido Anderson com um desconto significativo. Ele disse: "Sabíamos que no minuto em que isso ia acontecer, ou era provável que acontecesse, que estávamos a vendê-lo maciçamente com um grande desconto. Era isso ou uma dedução de pontos. Não tivemos escolha a não ser fazer a venda."