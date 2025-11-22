+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Manchester United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

Manchester United pode gastar 100 milhões para contratar substituto para Casemiro, que não deve renovar com o clube

O Manchester United está acompanhando o progresso de Elliot Anderson, enquanto consideram uma transferência para o meio-campista do Nottingham Forest, avaliado em £ 100 milhões, na próxima janela de meio de ano. Os Red Devils provavelmente não pressionarão por um acordo em janeiro, pois Casemiro terá seu contrato encerrado apenas no fim da temporada

  • Manchester United v Burnley - Premier LeagueGetty Images Sport

    Manchester United planeja acordo com Anderson

    Elliott Anderson estabeleceu-se como um dos melhores jovens meio-campistas da Premier League. Sua boa forma pelo Nottingham Forest o fez começar como titular em cinco dos últimos seis jogos da Inglaterra; em poucos meses, o jovem de 23 anos passou de uma convocação surpresa no início da temporada para um membro quase garantido do elenco de Thomas Tuchel para a Copa do Mundo de 2026.

    Essa promessa chamou a atenção do United, que precisa de opções no meio do campo. Apesar de uma recente melhora no desempenho, é improvável que o clube de Old Trafford ofereça um novo contrato a Casemiro ou acione a opção de um ano no contrato do brasileiro. Espera-se que o jogador de 33 anos busque um acordo lucrativo na Arábia Saudita assim que seu contrato em Manchester terminar.

    O The Times relata que o United esperará até a próxima janela de meio de ano para fazer uma abordagem por Anderson, já que acredita que o Forest não consideraria uma oferta durante a temporada atual da Premier League. 

  • Um retorno ao Newcastle chamaria a atenção de Anderson?

    Os Red Devils enfrentarão uma forte concorrência em sua busca pelo volante. O clube de infância de Anderson, o Newcastle, está supostamente interessado em recontratar o jogador. Os Magpies foram obrigados a vender o jogador em 2024 por uma taxa de £ 35 milhões (247 milhões) para evitar uma dedução de pontos sob os regulamentos de Rentabilidade e Sustentabilidade da Premier League. 

    Desde que deixou Tyneside, Anderson tem se fortalecido, fazendo 48 aparições na Premier League pelo Forest. 

    O técnico do Newcastle, Eddie Howe, abordou aqueles rumores em uma recente coletiva de imprensa, admitindo que "adoraria" ter Anderson de volta ao St. James Park. 

    Howe disse: "Eu não sei [se a transferência acontecerá], mas certamente da minha perspectiva, eu adoraria que ele voltasse. 

    "É muito lamentável que um jogador da academia, que tanto deu - e ao qual o clube tanto deu - não seja aproveitado aqui, é uma verdadeira pena. Não tivemos escolha a não ser fazer a venda, mas não foi algo que queríamos fazer. Isso não me caiu bem na época e não me cai bem hoje em dia."

    O ex-técnico do Bournemouth admitiu que o clube sabia que havia vendido Anderson com um desconto significativo. Ele disse: "Sabíamos que no minuto em que isso ia acontecer, ou era provável que acontecesse, que estávamos a vendê-lo maciçamente com um grande desconto. Era isso ou uma dedução de pontos. Não tivemos escolha a não ser fazer a venda."

  • Liverpool também está na corrida pela contratação de Anderson

    Os grandes rivais do United, o Liverpool, também estão supostamente acompanhando o meio-campista do Forest. Os Reds gastaram muito na última janela de transferências, mas investiram principalmente no seu ataque, mantendo Alexis Mac Allister e Ryan Gravenberch como sua dupla principal no centro do meio-campo. Os Reds também têm sido repetidamente ligados a Adam Wharton, do Crystal Palace. 

  • FBL-ENG-PR-CRYSTAL PALACE-NOTTINGHAM FORESTAFP

    Um meio-campo com nova cara no Manchester United de Amorim?

    O meio-campo central é um ponto claro de ênfase para os Red Devils no futuro. Eles também foram vinculados a uma possível transferência para Wharton, do Palace, enquanto suas investidas por Carlos Baleba, do Brighton, foram rejeitadas na última janela, pois não conseguiram atender aos £ 100 milhões pedidos pelos Seagulls. Relatórios na época sugeriam que o clube de Old Trafford testaria novamente a determinação do Brighton no futuro.

    A saída de Casemiro abre uma vaga de titular na equipe de Ruben Amorim, no entanto, assinar com outro meio-campista jovem poderia liberar o capitão Bruno Fernandes para começar em uma posição mais ofensiva. Com Kobbie Mainoo ainda lutando por tempo de jogo no centro do meio-campo, a busca dos Red Devils por Anderson pode ser o início de uma reformulação na faixa central do elenco de Amorim.