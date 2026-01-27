Goal.com
Michael Carrick's unshackled Man Utd .jpgGetty/GOAL
James Westwood

O Manchester United já merece ser observado como concorrente a títulos após a vitória contundente sobre o Arsenal?

Não houve períodos de muito otimismo no Manchester United na era pós-Sir Alex Ferguson, mas por um breve momento em 2019, Ole Gunnar Solskjaer fez os torcedores acreditarem novamente. Ele conquistou oito vitórias consecutivas, trazendo de volta o estilo brilhante que Ferguson defendeu durante 26 anos

Solskjaer acabou conquistando o cargo em definitivo e permaneceu no comando por quase três anos, levando o United ao vice-campeonato na temporada 2020/21 e à final da Europa League. Mas o adorado ex-atacante acabou perdendo o controle e deixou o Old Trafford sem adicionar mais um troféu ao seu brilhante currículo.

O consenso agora é que o United deve evitar cometer o mesmo erro com Michael Carrick, que assumiu como técnico interino após a demissão de Ruben Amorim no início do mês. "Acho que mesmo se o United vencer todos os jogos daqui até o final da temporada, eu ainda não o contrataria", disse Roy Keane à Sky Sports neste fim de semana. "Acho que eles precisam de um técnico mais experiente e com mais experiência, é simples assim."

Gary Neville acrescentou: "Acho correto que Carrick mantenha o cargo até o final da temporada e depois passe o bastão para um [Thomas] Tuchel ou um [Carlo] Ancelotti, alguém desse nível mundial." No entanto, nem todas as lendas do United veem a situação da mesma forma.

Keane e Neville tentavam moderar as expectativas após assistirem à vitória dos Red Devils de Carrick sobre o Arsenal por 3 a 2 no Emirates Stadium, no domingo, uma semana depois da expressiva vitória no clássico contra o Manchester City, mas Wayne Rooney não conseguiu conter a euforia. "Claro, ele pode [ser o homem certo para o cargo se continuar assim]", disse ele ao programa Match of the Day, da BBC. "Ele tem a oportunidade de mostrar a todos, e ao clube, que é capaz de fazer o trabalho. E se ele continuar assim, haverá uma enorme pressão sobre a diretoria do United para que o mantenham no cargo no final da temporada. Eu sei que eles já passaram por isso com o Ole antes, mas acho que desta vez a situação é um pouco diferente."

A conclusão de Rooney parece correta. O United derrotou com facilidade as duas melhores equipes da liga depois de ter sido libertado pelas amarras de Carrick, e o destino está em suas próprias mãos. A gestão da INEOS certamente se verá em uma situação delicada se Carrick agora tentar uma arrancada tardia rumo ao título, o que, por mais louco que pareça, é uma possibilidade real em uma temporada que já se mostrou tão imprevisível.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Resultado decisivo para o United

    De fato, cânticos de "vamos ganhar o campeonato" ecoaram na arquibancada visitante após o triunfo do United no norte de Londres, que foi a primeira vitória fora de casa contra o Arsenal no Campeonato Inglês desde 2017. Foi também a primeira derrota do Arsenal em casa desde maio de 2024 e a primeira vez que sofreu mais de dois gols em uma partida do campeonato desde dezembro de 2023.

    A importância do resultado final, portanto, não deve ser subestimada. Uma grande mudança de mentalidade ocorreu no vestiário do United. Eles se viram perdendo por 1 a 0 quando Lisandro Martinez, involuntariamente, marcou contra após o Arsenal dominar a partida por bons trinta minutos, e provavelmente teriam desmoronado se Amorim ainda estivesse à beira do campo.

    Mas Carrick não permitiu que seus jogadores se abatessem. O United respondeu brilhantemente, pressionando os Gunners a cometerem erros incomuns na defesa – um dos quais foi punido antes do intervalo, quando Bryan Mbeumo aproveitou um passe errado de Martin Zubimendi, driblou David Raya com calma e empurrou a bola para o fundo da rede.

    Cinco minutos após o início do segundo tempo, o time da casa abriu o placar, com Patrick Dorgu imitando Tony Yeboah ao acertar um voleio brilhante que bateu no travessão e entrou. O United continuou a criar perigo nos contra-ataques, mas também parecia vibrar com cada desarme e interceptação, defendendo com muitos jogadores para frustrar o Arsenal.

    Mesmo depois de os anfitriões terem conseguido um empate sofrido com Mikel Merino aos 84 minutos, Carrick incentivou sua equipe a buscar outro gol. Os Red Devils não tiveram medo, e o gol da vitória de Matheus Cunha, no final da partida, foi mais do que merecido. Vencer o Raya de 30 metros não é pouca coisa, e o chute colocado de Cunha foi realmente indefensável, refletindo a nova confiança que toma conta do elenco do United.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WOLVES-MAN UTDAFP

    Apostas dando resultado

    Esta não foi a mesma exibição avassaladora do United no derby, onde conseguiu sete chutes à gol e não permitiu qualquer gol ao City, tendo ainda três gols anulados. O City teve sorte de o resultado final ter sido apenas 2 a 0 em Old Trafford e não cinco ou seis.

    Carrick sabia muito bem que enfrentar o Arsenal no Emirates seria um teste ainda maior para a determinação de sua equipe, mas eles passaram no teste. "Foi um jogo difícil para nós hoje. Acho que sabíamos disso antes mesmo de começarmos. Nunca seria o jogo perfeito para nós", admitiu. "Estamos juntos há menos de duas semanas, então sabíamos que, vindo para cá, teríamos que usar muitas coisas diferentes para conseguir uma boa atuação e um resultado. O jogo teve seus altos e baixos, há coisas muito boas para nós, coisas que podemos melhorar, mas a maneira como os jogadores se comportaram, a crença, a confiança e o espírito, tudo isso me deixou muito orgulhoso hoje."

    Ninguém personificou esse espírito melhor do que Matheus Cunha, que foi decisivo vindo do banco pela segunda semana consecutiva. Carrick tomou a ousada decisão de manter Dorgu na ponta esquerda, o que poderia facilmente ter sido um fracasso, mas Cunha estava mais uma vez ansioso para entrar em campo.

    "Quando Matheus entrou em campo, eu simplesmente esperava que ele marcasse, que causasse impacto. Finalização fantástica", disse Carrick. "Ele personifica o que, como grupo, temos sido nesta semana. Ele não foi titular em nenhum dos dois jogos, mas teve um impacto enorme. Ele ficou desapontado por não ser titular, mas usou isso de uma maneira muito positiva."

    Carrick também optou por manter Mbeumo no ataque em vez de Benjamin Sesko, apesar do potencial deste último para incomodar o Arsenal fisicamente, e a estratégia deu certo. Mbeumo esticou e desestabilizou a defesa dos Gunners com sua velocidade e inteligência tática. É um bom sinal que Carrick já tenha uma noção clara de como o United pode causar o máximo de estrago, e que todos estejam remando na mesma direção, independentemente de serem escalados como titulares ou não.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    A antítese de Amorim

    Carrick também provocou uma melhora imediata em vários jogadores, principalmente em Dorgu. Por muito tempo, o ex-jogador do Lecce pareceu uma contratação decepcionante, tendo sido contratado por 25 milhões de libras (R$ 180,7 milhões) pelo Amorim em janeiro de 2025, marcando apenas um gol em suas primeiras 30 partidas.

    Mas o dinamarquês marcou dois gols em dois jogos desde a chegada de Carrick, finalmente provando seu valor após ser deslocado da ala para a esquerda do ataque. "Pat tem sido um jogador importante para nós nos últimos jogos em termos ofensivos - ele marcou dois gols, mas também em termos de ameaça, capacidade atlética e qualidade", disse Carrick após o jogo contra o Arsenal. "Ele acabou saindo de campo com uma pequena cãibra, espero que não seja nada pior. Nesta fase, é difícil dizer, então teremos que esperar para ver, mas esperamos que não seja nada grave."

    O fato de haver tanta preocupação com a condição física de Dorgu demonstra o quanto ele evoluiu em tão pouco tempo. Enquanto isso, a joia da base Kobbie Mainoo – injustamente afastado por Amorim – também impressionou em sua segunda partida consecutiva como titular, ao lado de Casemiro, de 33 anos, que parece ter rejuvenescido e se tornado um pilar do United. Harry Maguire tem sido colossal na defesa, Amad Diallo está exercendo mais influência no ataque e Bruno Fernandes voltou a ser o principal criador de jogadas após retornar à sua posição favorita, a de camisa 10.

    Carrick não fez nada particularmente inovador. Ele simplesmente optou por um 4-3-2-1 que se adapta muito melhor ao United do que o confuso 3-4-3 de Amorim, e colocou os jogadores em suas posições mais fortes. Agora eles atacam com amplitude e vigor adequados, e defendem de forma compacta; uma fórmula simples, porém eficaz, para o sucesso.

    Para a maioria dos torcedores, a lembrança mais marcante de Amorim será a dele mexendo num quadro tático magnético como um cientista maluco durante a chocante derrota para o Grimsby na Copa da Liga Inglesa. O português complicou tudo e, obviamente, não entendia o tão debatido "DNA" do United. Carrick, por outro lado, entende, e é por isso que conquistou respeito imediato.

  • Carrick AmorimGetty/Goal

    Mudanças sutis nos bastidores

    Carrick também é um técnico muito mais calmo e prático do que Amorim. Seu antecessor era honesto demais, propenso a explosões emocionais diante da mídia que desviavam a atenção do desempenho da equipe em campo.

    Segundo o Manchester Evening News, Amorim às vezes preferia observar os treinos, mas Carrick está sempre envolvido. Ele também tornou as sessões mais curtas e intensas, com maior foco no trabalho individual, e os jogadores responderam positivamente .

    "Carrick tem sido brilhante conosco, trouxe uma energia nova, o grupo realmente se uniu", disse Maguire à Sky Sports no domingo. O ex-meio-campista do United teve um efeito semelhante em sua invicta passagem de três jogos no banco de reservas entre novembro e dezembro de 2021, deixando uma impressão duradoura, principalmente em Bruno Fernandes. "Ele sabe se comunicar, entende muito de futebol", disse o ex-jogador do Sporting na época. "Ele foi um dos grandes jogadores de quem poucas pessoas falam. Pelo que vi, ele pode ser um técnico de ponta."

    Nos últimos cinco anos, Carrick não fez o suficiente para cumprir a previsão de Fernandes, apesar de uma passagem amplamente encorajadora pelo Middlesbrough, mas ele poderia ser colocado na categoria de "melhor treinador" se a recuperação do United se mantiver até maio. Não precisa ser um déjà vu; Carrick parece mais bem preparado para lidar com a pressão do que talvez seja o cargo mais cobiçado do futebol mundial, e uma reta final de temporada impecável forneceria a Sir Jim Ratcliffe e à INEO provas irrefutáveis de suas qualificações.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Reconhecendo a importância da base

    Rooney visitou Carrington na semana passada para sentir a atmosfera que Carrick e sua equipe vêm construindo antes da "atuação absolutamente incrível" do United contra o Arsenal. "Há uma calma no ar", disse o maior artilheiro da história dos Red Devils no último episódio do Wayne Rooney Show. "Toda a comissão técnica está lá assistindo ao jogo do sub-18. E, novamente, em uma manhã de sábado, eles estão todos lá assistindo ao jogo do sub-16 após o treino."

    "São coisas que costumavam acontecer no passado e fazem muita diferença. Na minha opinião, eles deram um passo importante para levar o clube de volta ao patamar de sucesso que o conhecemos. O que eu vi, não só do Michael, mas também dos outros treinadores, como o Johnny Evans, foi uma calma e uma confiança genuínas. O Michael me disse o quão bons os jogadores estavam e que sentiu que precisava encerrar o treino mais cedo porque eles estavam muito bem e ele queria guardar essa energia para sempre."

    Carrick, Steve Holland, Jonathan Woodgate e Evans estavam todos sentados na mesma seção que Wayne para assistir à estreia de seu filho Kai no Old Trafford na sexta-feira. O jovem de 16 anos entrou como substituto na vitória por 2 a 1 sobre o Derby County na prorrogação, pela FA Youth Cup. Todos eles reconhecem a importância de preservar o orgulhoso histórico do clube no desenvolvimento de jovens talentos, ao contrário de Amorim, que não compareceu a uma única partida da academia durante seus 14 meses no cargo.

    José Mourinho também foi criticado por aparentemente negligenciar esses fundamentos, e existe o risco de que isso se repita caso optem por outro treinador estrangeiro, mas não com Carrick; ele já se mostra um modelo de treinador para o longo prazo. Se a INEOS busca estabilidade, Carrick pode muito bem ser o candidato ideal para suceder Amorim.

  • FBL-ENG-PR-MAN UTD-MAN CITYAFP

    Os astros estão se alinhando?

    Carrick se deu uma chance real de prolongar sua permanência no clube, mas ele pode garantir isso trazendo o título do Campeonato Inglês de volta para Old Trafford. O United ainda está 12 pontos atrás do líder Arsenal, mas o time de Mikel Arteta conquistou apenas dois pontos nos últimos três jogos, e o nervosismo que atrapalhou suas tentativas anteriores de conquistar o título parece estar voltando.

    O Arsenal não tem a confiança de um campeão; tornou-se demasiado dependente de bolas paradas e o seu ataque está a sofrer em jogo aberto por causa disso. O City, segundo colocado, enfrenta dificuldades semelhantes no último terço do campo, em meio a uma preocupante crise de lesões, enquanto ninguém espera que o Aston Villa de Unai Emery, que surpreendeu a todos, se mantenha em terceiro lugar.

    Os três clubes também precisam conciliar compromissos em várias competições, o que dá ao United uma clara vantagem. Carrick tem apenas 15 jogos restantes para se preparar e, em teoria, seu time deve estar mais descansado do que a maioria dos adversários.

    Além dos jogos em casa contra o Aston Villa e o Liverpool e da visita ao Chelsea, o calendário de jogos também é favorável. Outra vitória contra o Fulham em Old Trafford no próximo fim de semana pode fazer do United uma surpresa, enquanto o Arsenal enfrenta uma difícil visita ao Leeds, que vem melhorando, e o City viaja para enfrentar o Tottenham, que venceu três dos últimos quatro confrontos.

    Talvez, em particular, Carrick esteja se inspirando na equipe do United de 1996, que estava 12 pontos atrás do Newcastle após 23 jogos, mas protagonizou uma virada milagrosa para conquistar o título com quatro pontos de vantagem. A classificação para a Champions League deve ser apenas o objetivo mínimo para os Red Devils agora que estão de volta ao G4; eles têm qualidade para lutar pelo prêmio máximo.

    Embora o Arsenal ainda seja o favorito devido à sua superioridade em termos de elenco, o United está ganhando impulso. Se conseguirem manter o nível alcançado e se adaptarem quando necessário contra os times considerados mais fracos, que jogam com uma defesa fechada, tudo é possível. Carrick está no comando e, até agora, tudo parece estar dando certo.

