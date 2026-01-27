O Manchester United já merece ser observado como concorrente a títulos após a vitória contundente sobre o Arsenal?

Solskjaer acabou conquistando o cargo em definitivo e permaneceu no comando por quase três anos, levando o United ao vice-campeonato na temporada 2020/21 e à final da Europa League. Mas o adorado ex-atacante acabou perdendo o controle e deixou o Old Trafford sem adicionar mais um troféu ao seu brilhante currículo.

O consenso agora é que o United deve evitar cometer o mesmo erro com Michael Carrick, que assumiu como técnico interino após a demissão de Ruben Amorim no início do mês. "Acho que mesmo se o United vencer todos os jogos daqui até o final da temporada, eu ainda não o contrataria", disse Roy Keane à Sky Sports neste fim de semana. "Acho que eles precisam de um técnico mais experiente e com mais experiência, é simples assim."

Gary Neville acrescentou: "Acho correto que Carrick mantenha o cargo até o final da temporada e depois passe o bastão para um [Thomas] Tuchel ou um [Carlo] Ancelotti, alguém desse nível mundial." No entanto, nem todas as lendas do United veem a situação da mesma forma.

Keane e Neville tentavam moderar as expectativas após assistirem à vitória dos Red Devils de Carrick sobre o Arsenal por 3 a 2 no Emirates Stadium, no domingo, uma semana depois da expressiva vitória no clássico contra o Manchester City, mas Wayne Rooney não conseguiu conter a euforia. "Claro, ele pode [ser o homem certo para o cargo se continuar assim]", disse ele ao programa Match of the Day, da BBC. "Ele tem a oportunidade de mostrar a todos, e ao clube, que é capaz de fazer o trabalho. E se ele continuar assim, haverá uma enorme pressão sobre a diretoria do United para que o mantenham no cargo no final da temporada. Eu sei que eles já passaram por isso com o Ole antes, mas acho que desta vez a situação é um pouco diferente."

A conclusão de Rooney parece correta. O United derrotou com facilidade as duas melhores equipes da liga depois de ter sido libertado pelas amarras de Carrick, e o destino está em suas próprias mãos. A gestão da INEOS certamente se verá em uma situação delicada se Carrick agora tentar uma arrancada tardia rumo ao título, o que, por mais louco que pareça, é uma possibilidade real em uma temporada que já se mostrou tão imprevisível.