Manchester United e Liverpool recebem conselho “perigoso” sobre a transferência de Christian Pulisic, enquanto o astro da seleção americana é informado sobre por que o retorno à Premier League poderia funcionar

Questionado sobre se Pulisic deveria permanecer onde está ou explorar outras opções, o ex-astro da seleção americana Ramos - falando através de um cassino online - disse ao GOAL: “É difícil dizer. Não podemos esquecer que o Milan não é um clube pequeno. É um time tradicional, historicamente um dos maiores clubes do mundo. É claro que sempre existe o desejo de voltar à Premier League, porque a Premier League é a melhor liga do mundo. Existe uma atração por lá.

“Há também a parte em que você não pode culpar os jogadores. Se há uma grande diferença salarial e ele acha que isso é bom para ele e sua família, então é algo que ele terá que aceitar. Olhando para isso sem pensar em todas essas coisas, acho que ele está em uma boa posição no Milan - ele faz a diferença lá, é um jogador importante, em uma grande liga e em um grande clube. Gostaria de vê-lo ficar lá.”

Pressionado ainda mais sobre se Pulisic gostaria de outra chance na Premier League, com alguns times de peso demonstrando interesse, Ramos acrescentou: “Se você está falando de um clube que está realmente avançando e tem a bola, não falando de um time da parte de baixo da tabela da EPL, então esse poderia ser um bom cenário, porque Christian Pulisic no terço final do campo é um jogador perigoso. Acho que ele poderia ter um pouco de dificuldade se estivesse em um time que está no meio da tabela, que joga na defensiva e contra-ataca — esse não é necessariamente o estilo de jogo dele.”