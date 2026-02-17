Getty
Manchester United e Liverpool recebem conselho “perigoso” sobre a transferência de Christian Pulisic, enquanto o astro da seleção americana é informado sobre por que o retorno à Premier League poderia funcionar
Pulisic conquistou a Liga dos Campeões com o Chelsea
Pulisic passou quatro anos em Stamford Bridge entre 2019 e 2023, tornando-se um vencedor histórico da Liga dos Campeões com os Blues. Ele teve muitos momentos de glória no oeste de Londres, marcando três gols na Premier League e conquistando grandes honras, mas teve dificuldades para garantir uma vaga como titular.
Ele aproveitou a chance de jogar na Itália e vem registrando recordes pessoais com o Milan. Ele marcou impressionantes 17 gols na última temporada, mantendo um padrão individual de jogo decisivo, mesmo representando um time que tem lutado para manter a consistência como um coletivo.
Pulisic vai disputar a Copa do Mundo com os Estados Unidos neste verão, podendo assumir a braçadeira de capitão em alguns momentos, e tem algumas decisões importantes a tomar sobre seu futuro. A oferta de novos termos no San Siro está em jogo há algum tempo, com o jogador de 27 anos aparentemente inseguro se seu futuro a longo prazo seria melhor em seu ambiente atual.
O retorno à Premier League seria atraente para a estrela da seleção americana Pulisic?
Questionado sobre se Pulisic deveria permanecer onde está ou explorar outras opções, o ex-astro da seleção americana Ramos - falando através de um cassino online - disse ao GOAL: “É difícil dizer. Não podemos esquecer que o Milan não é um clube pequeno. É um time tradicional, historicamente um dos maiores clubes do mundo. É claro que sempre existe o desejo de voltar à Premier League, porque a Premier League é a melhor liga do mundo. Existe uma atração por lá.
“Há também a parte em que você não pode culpar os jogadores. Se há uma grande diferença salarial e ele acha que isso é bom para ele e sua família, então é algo que ele terá que aceitar. Olhando para isso sem pensar em todas essas coisas, acho que ele está em uma boa posição no Milan - ele faz a diferença lá, é um jogador importante, em uma grande liga e em um grande clube. Gostaria de vê-lo ficar lá.”
Pressionado ainda mais sobre se Pulisic gostaria de outra chance na Premier League, com alguns times de peso demonstrando interesse, Ramos acrescentou: “Se você está falando de um clube que está realmente avançando e tem a bola, não falando de um time da parte de baixo da tabela da EPL, então esse poderia ser um bom cenário, porque Christian Pulisic no terço final do campo é um jogador perigoso. Acho que ele poderia ter um pouco de dificuldade se estivesse em um time que está no meio da tabela, que joga na defensiva e contra-ataca — esse não é necessariamente o estilo de jogo dele.”
O Manchester United é aconselhado a contratar Pulisic
O ex-zagueiro do United, Paul Parker, disse recentemente ao GOAL, quando questionado se Pulisic seria uma aquisição inteligente para Old Trafford: “Quando você olha para ele, vê alguém que tem habilidade no um contra um, pode jogar em qualquer lateral, vencer em qualquer lugar, mas é igualmente bom no meio. Ele se movimenta e você não precisa pedir para ele correr.
Quando vi o nome dele aparecer, ele estava tendo um bom desempenho no Milan. Você olha para isso e pensa em trazer alguém da liga italiana, mas ele precisava sair do Chelsea. Ao deixar o Chelsea, não importa o que você diga sobre ele, ao sair de lá e ir para o AC Milan, você imediatamente pensa em Franco Baresi e todos aqueles jogadores e aquele time que eles tinham nos anos 90. É uma ótima mudança, que lugar incrível para se ir.
“A oportunidade de voltar à Premier League com o Manchester United – uau, ele seria um dos jogadores de futebol americanos mais famosos de todos os tempos com isso em seu currículo. Eu não descartaria isso. Eu tentaria manter essa possibilidade viva para alguém como ele.”
Milan se recusa a desistir das negociações para renovação do contrato
Pulisic alcançou novamente dois dígitos em gols marcados nesta temporada e também está atraindo olhares de admiração dos rivais do norte de Londres, Arsenal e Tottenham. O Milan se recusa a desistir das negociações contratuais e não está sob pressão imediata para vender, já que o “Capitão América” tem contrato até 2027, com opção de prorrogação por 12 meses.
