Getty
Manchester United abre as portas para a saída de Bruno Fernandes e meia português já tem decisão tomada
Quando acaba o contrato de Bruno no United?
Relatórios recentes sugerem que o jogador de 31 anos está reavaliando suas opções após a demissão de seu compatriota Ruben Amorim do comando técnico do Manchester United. Inicialmente, o cargo foi entregue a Darren Fletcher como interino, enquanto Michael Carrick assumiu o comando dos Red Devils até o fim da temporada.
O United fará uma contratação definitiva no meio do ano, e a BBC Sport afirma que será nesse momento que Bruno Fernandes decidirá onde estará seu futuro a longo prazo. Ele tem contrato até 2027 e está em Manchester há seis anos, tendo disputado 310 partidas e marcado 103 gols.
📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
- Getty
Quando Bruno tomará uma decisão sobre seu futuro?
Bruno Fernandes é o capitão em Old Trafford e uma presença emblemática para uma equipe que tem lutado por consistência coletiva nas últimas temporadas. A BBC Sport afirma que o craque português "continua comprometido com o clube".
Ele tem afirmado regularmente que sua intenção é reavaliar sua situação assim que tiver buscado novamente o título mundial ao lado de Cristiano Ronaldo e companhia na Copa do Mundo de 2026.
Procurando apostas de futebol mais inteligentes? Obtenha pré-visualizações especializadas, previsões baseadas em dados e insights vencedores com GOAL Tips no Telegram. Junte-se à nossa comunidade crescente agora!
Jogador está magoado com os esforços do United para negociá-lo
No entanto, Bruno revelou recentemente que o United estava interessado em negociá-lo durante a janela de 2025, após receber uma boa oferta do Al-Hilal. Ele disse ao Canal 11 : "Do ponto de vista do clube, eu senti que, 'se você sair, não será tão ruim para nós'. Isso me magoa um pouco."
"Mais do que magoar, isso me deixa triste porque sou um jogador que não tem nada a criticar. Estou sempre disponível, sempre jogo, faça bem ou mal. Dou tudo de mim. Aí você vê coisas ao seu redor, jogadores que não valorizam o clube tanto quanto gostariam e não o defendem tanto... isso te deixa triste."
"Eu poderia ter saído como muitas pessoas fazem e dito: 'Quero sair, não quero treinar, só quero sair por 20 ou 30 milhões, para que me paguem mais do outro lado.' Mas nunca fiz isso. Nunca me senti em posição de fazer isso, porque sentia que a empatia e o carinho que tinha pelo clube continuavam os mesmos."
"Mas chega um ponto em que, para eles, o dinheiro é mais importante do que tudo. O clube queria que eu saísse, eu tenho isso na cabeça. Eu disse isso aos diretores, mas acho que eles não tiveram coragem de tomar essa decisão, porque o técnico me queria. Se eu tivesse dito que queria sair, eles teriam me deixado ir."
- Getty Images Sport
Quem seria o substituto de Bruno Fernandes?
Com uma boa chance do United tentar vender Bruno Fernandes novamente, mantendo ainda condições de exigir uma taxa de transferência, os Red Devils começam a explorar suas opções para reforçar o meio-campo – com Casemiro também de saída, já que seu contrato está perto do fim e ele se tornará um jogador livre.
Segundo o jornal The Sun , "o United está cada vez mais confiante em contratar o meio-campista do Brighton, Carlos Baleba, na janela de transferências do meio do ano". O jogador camaronês de 22 anos já está no radar de reforços dos Red Devils há algum tempo .
O interesse em Baleba parece ter se tornado uma distração, com seu desempenho caindo ligeiramente na temporada 2025/26. Isso poderia abrir caminho para negociações com o Brighton para uma venda milionária, já que o jogador tem contrato até 2028.
Baleba não é o único jogador que o United está monitorando, com outras opções também sendo identificadas. O jornal The Sun reporta que o meia do Nottingham Forest, Elliot Anderson, Adam Wharton, do Crystal Palace, e Alex Scott, do Bournemouth, são jogadores que o United está disposto a contratar na janela de transferências do verão europeu.
Publicidade