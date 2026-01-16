Manchester United abre as portas para a saída de Bruno Fernandes e meia português já tem decisão tomada

No entanto, Bruno revelou recentemente que o United estava interessado em negociá-lo durante a janela de 2025, após receber uma boa oferta do Al-Hilal. Ele disse ao Canal 11 : "Do ponto de vista do clube, eu senti que, 'se você sair, não será tão ruim para nós'. Isso me magoa um pouco."

"Mais do que magoar, isso me deixa triste porque sou um jogador que não tem nada a criticar. Estou sempre disponível, sempre jogo, faça bem ou mal. Dou tudo de mim. Aí você vê coisas ao seu redor, jogadores que não valorizam o clube tanto quanto gostariam e não o defendem tanto... isso te deixa triste."

"Eu poderia ter saído como muitas pessoas fazem e dito: 'Quero sair, não quero treinar, só quero sair por 20 ou 30 milhões, para que me paguem mais do outro lado.' Mas nunca fiz isso. Nunca me senti em posição de fazer isso, porque sentia que a empatia e o carinho que tinha pelo clube continuavam os mesmos."

"Mas chega um ponto em que, para eles, o dinheiro é mais importante do que tudo. O clube queria que eu saísse, eu tenho isso na cabeça. Eu disse isso aos diretores, mas acho que eles não tiveram coragem de tomar essa decisão, porque o técnico me queria. Se eu tivesse dito que queria sair, eles teriam me deixado ir."