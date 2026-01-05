Manchester City quer entrar forte na disputa por Marc Guéhi e já mira contratação em janeiro
City desfalcado: Gvardiol e Dias sofrem lesão contra o Chelsea
O Manchester City permanece na disputa por outro título do campeonato inglês, mas agora estão seis pontos atrás do Arsenal, os líderes, e empatados na classificação com o Aston Villa, que vive ótima fase.
Guardiola esperava ver seu time conquistar outra vitória moralizante ao receber o Chelsea, mas um empate dos visitantes no fim do jogo viu o City sair de campo com apenas um ponto conquistado. Tijjani Reijnders colocou o time da casa na frente em uma exibição dominante no primeiro tempo, mas os Blues, mesmo sem treinador, arrancaram um empate dramático com Enzo Fernández no quarto minuto dos acréscimos.
Quando o gol tardio do Chelsea aconteceu, o City estava sem dois defensores titulares, com Josko Gvardiol sendo forçado a sair seis minutos após o início do segundo tempo, e Ruben Dias nos minutos finais.
- Getty
Movimento astuto? City considera oferta por Guéhi
Com John Stones lesionado há tempos e os minutos de Nathan Aké sendo cuidadosamente gerenciados, Guardiola fez considerações sobre suas limitações na linha defensiva: “Temos muitas [lesões]. John Stones está ausente por não sei quantos meses. Ruben agora estará fora, Josko estará fora. Nathan, sempre sabemos que com o Nathan ele não pode jogar regularmente. É a situação.
“Nos manteremos fortes e encontraremos uma solução. Temos força de espírito. Mas é claro que tenho preocupações. Você viu o banco hoje? Quatro jogadores da base e agora teremos mais. Não temos jogadores [suficientes].”
Com isso em mente, o City está voltando sua atenção para o mercado de transferências. A BBC Sport relata como o capitão do Crystal Palace, Marc Guéhi, está agora no radar de Guardiola.
O City aguardará atualizações médicas sobre Dias e Gvardiol antes de decidir se formaliza ou não o interesse em Guéhi. Afirma-se que uma possível transferência para o jogador de 25 anos já em janeiro “não deve ser descartada”.
Além da tentativa de conquistar a Premier League, o City também continua buscando troféus na Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Eles têm sete jogos em janeiro nas quatro competições.
Manchester City enfrenta concorrência de toda a Europa por Guéhi
Guéhi ajudaria a adicionar mais profundidade e compostura à defesa de Guardiola, além de se tornar uma opção de longo prazo como zagueiro titular do clube. Seu contrato com o Crystal Palace expira ao final da temporada e ele se tornará um agente livre, podendo assinar gratuitamente com qualquer clube.
O Liverpool quase assinou com a estrela inglesa por £ 35 milhões (R$ 550 milhões) na última janela de transferências, mas viu o negócio ser cancelado no último minuto do prazo final. Relata-se que Bayern de Munique, Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão e Atlético de Madrid fazem parte da lista cada vez maior de interessados pelos serviços de Guéhi.
Como ele entrou nos últimos seis meses de seu contrato atual, o cria da base do Chelsea está livre para concordar com termos de pré-contrato com uma equipe fora da Inglaterra. Se um clube da Premier League quiser fechar um acordo, obrigatoriamente precisará desembolsar uma alta quantia.
- Getty
Atlata do City é chamado de volta do empréstimo
Relatos afirmam que o Palace pode estar aberto a ofertas, pois querem evitar perder Guéhi de graça ao final da temporada. Já o City, com as urgências atuais, pode estar disposto a entrar em negociações pelo jogador mesmo tendo que pagar uma taxa por ele.
Por enquanto, os Citizens estão mantendo todas as suas opções em aberto. Segundo o especialista em transferências Fabrizio Romano, a equipe recentemente chamou de volta Max Alleyne, zagueiro de 20 anos, do seu empréstimo no Watford, do Championship.
O defensor fez 20 aparições pelos Hornets nesta temporada, o que significa que está em forma, e Guardiola está pronto para incluí-lo nos planos do time para o resto da temporada 2025/26.