Manchester City quer entrar forte na disputa por Marc Guéhi e já mira contratação em janeiro

Com John Stones lesionado há tempos e os minutos de Nathan Aké sendo cuidadosamente gerenciados, Guardiola fez considerações sobre suas limitações na linha defensiva: “Temos muitas [lesões]. John Stones está ausente por não sei quantos meses. Ruben agora estará fora, Josko estará fora. Nathan, sempre sabemos que com o Nathan ele não pode jogar regularmente. É a situação.

“Nos manteremos fortes e encontraremos uma solução. Temos força de espírito. Mas é claro que tenho preocupações. Você viu o banco hoje? Quatro jogadores da base e agora teremos mais. Não temos jogadores [suficientes].”

Com isso em mente, o City está voltando sua atenção para o mercado de transferências. A BBC Sport relata como o capitão do Crystal Palace, Marc Guéhi, está agora no radar de Guardiola.

O City aguardará atualizações médicas sobre Dias e Gvardiol antes de decidir se formaliza ou não o interesse em Guéhi. Afirma-se que uma possível transferência para o jogador de 25 anos já em janeiro “não deve ser descartada”.

Além da tentativa de conquistar a Premier League, o City também continua buscando troféus na Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra e Copa da Liga Inglesa. Eles têm sete jogos em janeiro nas quatro competições.