+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Pep Guardiola Manchester City 2025Getty Images
Soham Mukherjee

Manchester City prepara venda de 30 milhões e Pep Guardiola abre as portas para receber Antoine Semenyo

O Manchester City está supostamente em negociações para a venda de Oscar Bobb por £ 30 milhões em um acordo de empréstimo com opção de compra, enquanto Pep Guardiola se prepara para receber Antoine Semenyo no Etihad. O City e o Bournemouth realizaram negociações construtivas sobre a estrutura da transferência de Semenyo por £ 65 milhões, com todas as partes confiantes de que o acordo já está estabelecido. O ganês já deu aprovação verbal para a transferência, com passos formais prontos para começar assim que a janela de janeiro abrir no dia de Ano Novo

  • Brentford v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    A despedida de Semenyo se aproxima

    Apesar da transferência estar se aproximando, Semenyo jogou os 90 minutos completos do empate de 2 a 2 do Bournemouth com o Chelsea na Premier League, na última terça-feira. Isso pode marcar sua última aparição pelos Cherries, encerrando um período que o elevou a um dos pontas mais desejados da Inglaterra. Fontes do clube indicam que a venda para o Manchester City pode ser concluída dentro de 48 horas.

    • Publicidade
  • Oscar BobbGetty Images

    Bobb é cotado para sair do City

    Enquanto a chegada de Semenyo adicionaria profundidade à linha de frente de Guardiola, também intensificaria a competição em áreas onde os minutos já são escassos. Bobb é o exemplo mais claro de um jogador pressionado pela abundância de talento ofensivo do City. O jovem de 22 anos teve um início de destaque na última temporada antes de sofrer uma fratura na perna que interrompeu seu impulso. Lesões subsequentes o deixaram lutando para se reafirmar, e há uma aceitação crescente de que receber minutagem regular em outro lugar pode ser essencial para seu desenvolvimento.

    De acordo com o Daily Mail, o Borussia Dortmund atualmente lidera a corrida, com negociações progredindo sobre um empréstimo até o final da campanha que incluiria uma opção de compra por cerca de £ 30 milhões (R$ 222 milhões). Sevilla e Atlético de Madrid também estão acompanhando a situação, enquanto equipes da Premier League como Crystal Palace e Bournemouth fizeram consultas. O Newcastle United é outro que está monitorando os desenvolvimentos à distância.

    Em outra posição no ataque, Omar Marmoush viu suas oportunidades diminuírem à medida que Guardiola parou de utilizá-lo na ponta esquerda. O egípcio está atualmente na Copa das Nações Africanas e, embora seu papel tenha sido reduzido, o City mantém afirmando que ele continua parte de seus planos. Da mesma forma, as especulações em torno de Savinho foram minimizadas. O brasileiro recentemente comprometeu seu futuro com o City após rejeitar o interesse do Tottenham Hotspur na última janela de transferências. Guardiola elogiou a melhoria de Savinho ao defender, destacando por que o clube não está disposto a considerar ofertas, a menos que algo extraordinário surja.

    Premier League, LaLiga e mais!Assine já!

  • O adeus relutante de Iraola

    No Bournemouth, a iminente perda de Semenyo foi recebida com arrependimento em vez de surpresa. O treinador principal Andoni Iraola havia expressado sua esperança de manter o atacante pelo maior tempo possível. No entanto, ele reconheceu que as circunstâncias estavam além de seu controle. 

    Na semana passada, o espanhol disse: "Quantos mais jogos Antoine puder jogar por nós, melhor. Se ele puder jogar por anos para nós, é muito melhor! Se não puder ser anos, podem ser meses. Se ele só puder jogar semanas, serão semanas, mas quanto mais tempo ele jogar conosco, melhor para nós. A situação de Antoine é bastante clara. Antoine é um jogador importante para nós. Obviamente, eu não quero perdê-lo, mas há algumas situações que não estão sob meu controle."

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • Newcastle United v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    Brennan Johnson no radar do Bournemouth

    Com a saída de Semenyo se aproximando, o Bournemouth começou a explorar substitutos e está supostamente interessado em Brennan Johnson, do Tottenham. Predominantemente um ponta, mas confortável em qualquer posição da linha de frente, a adaptabilidade de Johnson se encaixa nas exigências táticas de Iraola e ele surgiu como uma opção séria, embora o Crystal Palace também tenha interesse e esteja liderando a corrida pela sua contratação.

Premier League
Bournemouth crest
Bournemouth
BOU
Arsenal crest
Arsenal
ARS
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0