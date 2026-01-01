Manchester City prepara venda de 30 milhões e Pep Guardiola abre as portas para receber Antoine Semenyo

Enquanto a chegada de Semenyo adicionaria profundidade à linha de frente de Guardiola, também intensificaria a competição em áreas onde os minutos já são escassos. Bobb é o exemplo mais claro de um jogador pressionado pela abundância de talento ofensivo do City. O jovem de 22 anos teve um início de destaque na última temporada antes de sofrer uma fratura na perna que interrompeu seu impulso. Lesões subsequentes o deixaram lutando para se reafirmar, e há uma aceitação crescente de que receber minutagem regular em outro lugar pode ser essencial para seu desenvolvimento.

De acordo com o Daily Mail, o Borussia Dortmund atualmente lidera a corrida, com negociações progredindo sobre um empréstimo até o final da campanha que incluiria uma opção de compra por cerca de £ 30 milhões (R$ 222 milhões). Sevilla e Atlético de Madrid também estão acompanhando a situação, enquanto equipes da Premier League como Crystal Palace e Bournemouth fizeram consultas. O Newcastle United é outro que está monitorando os desenvolvimentos à distância.

Em outra posição no ataque, Omar Marmoush viu suas oportunidades diminuírem à medida que Guardiola parou de utilizá-lo na ponta esquerda. O egípcio está atualmente na Copa das Nações Africanas e, embora seu papel tenha sido reduzido, o City mantém afirmando que ele continua parte de seus planos. Da mesma forma, as especulações em torno de Savinho foram minimizadas. O brasileiro recentemente comprometeu seu futuro com o City após rejeitar o interesse do Tottenham Hotspur na última janela de transferências. Guardiola elogiou a melhoria de Savinho ao defender, destacando por que o clube não está disposto a considerar ofertas, a menos que algo extraordinário surja.