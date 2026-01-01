Manchester City prepara venda de 30 milhões e Pep Guardiola abre as portas para receber Antoine Semenyo
- Getty Images Sport
A despedida de Semenyo se aproxima
Apesar da transferência estar se aproximando, Semenyo jogou os 90 minutos completos do empate de 2 a 2 do Bournemouth com o Chelsea na Premier League, na última terça-feira. Isso pode marcar sua última aparição pelos Cherries, encerrando um período que o elevou a um dos pontas mais desejados da Inglaterra. Fontes do clube indicam que a venda para o Manchester City pode ser concluída dentro de 48 horas.
- Getty Images
Bobb é cotado para sair do City
Enquanto a chegada de Semenyo adicionaria profundidade à linha de frente de Guardiola, também intensificaria a competição em áreas onde os minutos já são escassos. Bobb é o exemplo mais claro de um jogador pressionado pela abundância de talento ofensivo do City. O jovem de 22 anos teve um início de destaque na última temporada antes de sofrer uma fratura na perna que interrompeu seu impulso. Lesões subsequentes o deixaram lutando para se reafirmar, e há uma aceitação crescente de que receber minutagem regular em outro lugar pode ser essencial para seu desenvolvimento.
De acordo com o Daily Mail, o Borussia Dortmund atualmente lidera a corrida, com negociações progredindo sobre um empréstimo até o final da campanha que incluiria uma opção de compra por cerca de £ 30 milhões (R$ 222 milhões). Sevilla e Atlético de Madrid também estão acompanhando a situação, enquanto equipes da Premier League como Crystal Palace e Bournemouth fizeram consultas. O Newcastle United é outro que está monitorando os desenvolvimentos à distância.
Em outra posição no ataque, Omar Marmoush viu suas oportunidades diminuírem à medida que Guardiola parou de utilizá-lo na ponta esquerda. O egípcio está atualmente na Copa das Nações Africanas e, embora seu papel tenha sido reduzido, o City mantém afirmando que ele continua parte de seus planos. Da mesma forma, as especulações em torno de Savinho foram minimizadas. O brasileiro recentemente comprometeu seu futuro com o City após rejeitar o interesse do Tottenham Hotspur na última janela de transferências. Guardiola elogiou a melhoria de Savinho ao defender, destacando por que o clube não está disposto a considerar ofertas, a menos que algo extraordinário surja.
O adeus relutante de Iraola
No Bournemouth, a iminente perda de Semenyo foi recebida com arrependimento em vez de surpresa. O treinador principal Andoni Iraola havia expressado sua esperança de manter o atacante pelo maior tempo possível. No entanto, ele reconheceu que as circunstâncias estavam além de seu controle.
Na semana passada, o espanhol disse: "Quantos mais jogos Antoine puder jogar por nós, melhor. Se ele puder jogar por anos para nós, é muito melhor! Se não puder ser anos, podem ser meses. Se ele só puder jogar semanas, serão semanas, mas quanto mais tempo ele jogar conosco, melhor para nós. A situação de Antoine é bastante clara. Antoine é um jogador importante para nós. Obviamente, eu não quero perdê-lo, mas há algumas situações que não estão sob meu controle."
- Getty Images Sport
Brennan Johnson no radar do Bournemouth
Com a saída de Semenyo se aproximando, o Bournemouth começou a explorar substitutos e está supostamente interessado em Brennan Johnson, do Tottenham. Predominantemente um ponta, mas confortável em qualquer posição da linha de frente, a adaptabilidade de Johnson se encaixa nas exigências táticas de Iraola e ele surgiu como uma opção séria, embora o Crystal Palace também tenha interesse e esteja liderando a corrida pela sua contratação.