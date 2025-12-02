+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Richard Martin

Manchester City perdeu a mentalidade vencedora ou ainda consegue buscar grandes títulos?

Colapso dos Citizens no segundo tempo contra o Leeds levantou dúvidas sobre se a mentalidade campeã — tão famosa no time de Pep Guardiola — permanece intacta

Isso não reflete bem sobre o restante da equipe do Manchester City, que já não parece ter o ar de invencibilidade que costumava defini-los. Uma interpretação do gol de Phil Foden, aos 46 minutos do segundo tempo contra o Leeds — que garantiu a vitória depois de o City desperdiçar uma vantagem de dois gols em uma segunda etapa amplamente decepcionante — é que o time de Guardiola demonstrou uma notável resiliência mental. Outra leitura, porém, é que eles quase deixaram escapar dois pontos — ou até três — por causa de uma performance complacente e precisaram de um momento de brilho individual após uma pane coletiva.

Os jogos recentes do Manchester City sugerem que a equipe está, de fato, vulnerável e terá dificuldades para acompanhar o Arsenal na briga pelo título, a menos que abandone o preocupante hábito de entregar vantagens.

    'Com muita dificuldade'

    Guardiola não quis tirar grandes conclusões do resultado quando falou quase 48 horas depois, antes da viagem para enfrentar o Fulham nesta terça-feira, mas certamente não o encarou como um sinal positivo na mentalidade da equipe.

    “Depende do Phil colocar a bola na rede”, disse ele num tom sombrio, deixando claro que ainda não estava satisfeito com a forma como o time administrou o segundo tempo. “Não sei se uma vitória pode definir a mentalidade de uma equipe. Não acredito nessas coisas.”

    Foden apresentou uma avaliação mais detalhada do que aconteceu, apontando o que o Manchester City fez certo e errado: “Estávamos totalmente no controle. Eles mudaram no segundo tempo, alteraram o sistema e nós não conseguimos nos ajustar. Sinceramente, foi um segundo tempo frustrante. Mas quando tivemos uma pequena pausa, o treinador nos reuniu para nos adaptarmos à formação deles e voltamos a jogar melhor.”

    O meia da seleção inglesa, que soma seis gols e três assistências em todas as competições nesta temporada, também alertou os companheiros de que o City não pode se permitir repetir atuações como a do segundo tempo com frequência.

    “Precisamos trabalhar e melhorar, porque quando os adversários elevarem o nível na reta final da temporada, não podemos nos dar ao luxo de jogar assim — vamos acabar perdendo o campeonato”, acrescentou Foden. “Temos que corrigir as falhas, evoluir e continuar trabalhando duro no campo de treinamento.”

    Cedendo vantagens no placar com frequência

    Sábado marcou a sexta vez nesta temporada em que o Manchester City deixou escapar uma vantagem. Eles levaram dois gols na última meia hora contra o Brighton, transformando um 1 a 0 em uma derrota por 2 a 1, e depois cederam o empate no último minuto para Gabriel Martinelli, contra o Arsenal, resultando em um 1 a 1. Mais tarde, foram dominantes no jogo da Champions League contra o Monaco, mas perderam a liderança duas vezes e sofreram o segundo empate aos 45 minutos da segunda etapa. Contra o Bournemouth, permitiram novamente a igualdade enquanto Gianluigi Donnarumma protestava por um contato na área, antes de finalmente garantirem a vitória.

    Eles também tiveram segundos tempos fracos contra Villarreal e Borussia Dortmund na Champions, embora os placares — 2 a 0 e 4 a 1, respectivamente — sugiram que venceram ambas as partidas com tranquilidade.

    Não é mais invencível

    As dificuldades do Manchester City em manter o ritmo após um bom início estão se tornando ainda mais evidentes agora que a equipe já não domina todos os adversários, como mostram as derrotas para Tottenham, Aston Villa e Newcastle, partidas em que saíram atrás no placar.

    O City chegou ao jogo contra o Leeds após derrotas consecutivas para Newcastle e Bayer Leverkusen, e Foden admitiu que isso afetou a confiança da equipe: “Obviamente, nossa atuação não foi boa o suficiente do início ao fim. Mas às vezes é assim quando você vem de duas derrotas. Por algum motivo, fica muito mais difícil conquistar os três pontos depois de perder.”

    “Mas hoje não era sobre a forma como jogamos ou atuamos”, acrescentou. “Era simplesmente sobre conseguir a vitória, porque queríamos voltar a sentir a sensação de ter os três pontos.”

    Isso soou como uma admissão de que algo na mentalidade do City mudou no último ano ou algo assim.

    Substituindo vencedores implacáveis

    A equipe de Guardiola já não entra em campo acreditando automaticamente que vai vencer, nem parece capaz de garantir o resultado mesmo quando começa bem. Talvez isso não seja surpreendente, considerando a renovação no elenco: sete jogadores essenciais na campanha da tríplice coroa de 2023 — e no quarto título consecutivo da Premier League no ano seguinte — já deixaram o clube.

    Isso não significa que o City errou ao seguir em frente sem esses atletas, muitos dos quais já não estavam no auge físico ao se aproximarem dos 30 anos, como Kevin De Bruyne, Ilkay Gündogan, Kyle Walker e Ederson. Julián Alvarez, por sua vez, pediu para sair em busca de mais minutos, enquanto Jack Grealish e Manuel Akanji vinham enfrentando problemas de forma física e desempenho antes de serem emprestados.

    A mentalidade vencedora e incansável dos que partiram — especialmente De Bruyne e Gündogan — tem se mostrado extremamente difícil de substituir.

    Ausência de Rodri pesa muito

    Dez jogadores chegaram desde meados de 2024, mas Donnarumma é o único que já havia vencido anteriormente um título de liga em uma das grandes competições europeias. Nico González e Tijjani Reijnders, cada um com uma taça doméstica conquistada em Portugal e na Itália, respectivamente, são os mais experientes em termos de conquistas depois dele.

    Do time que iniciou contra o Leeds, apenas Haaland, Foden, Bernardo Silva e Rúben Dias conquistaram mais de um título de liga pelo Manchester City. A ausência de Rodri — que ficou fora da viagem para enfrentar o Fulham por causa de uma lesão que já dura quase dois meses — continua fazendo muita falta.

    A ausência de confiança de Guardiola em seus reservas ficou evidente quando ele tirou três jogadores no intervalo contra o Leverkusen, após ter feito inicialmente 10 mudanças em relação ao time que perdera para o Newcastle. Ele admitiu que foram “excessivas” e reverteu praticamente todas contra o Leeds, mantendo apenas Nico González e Reijnders.

    Semenyo não é a solução

    Guardiola foi duro ao avaliar o desempenho dos jogadores que atuaram contra o Leverkusen, dizendo que “não se esforçaram”, mas vários titulares — incluindo alguns que fizeram parte da equipe campeã em 2024, como Matheus Nunes e Josko Gvardiol — também pareceram desligados contra o Leeds.

    Mais sinais de que Guardiola não está satisfeito com seu elenco surgiram com as informações de que o Manchester City está seriamente considerando ativar a cláusula de rescisão de £65 milhões de Antoine Semenyo em janeiro. Ninguém duvida da qualidade do atacante do Bournemouth, e a taxa é bastante razoável para o terceiro jogador mais produtivo da Premier League nesta temporada, atrás apenas de Haaland e Igor Thiago, do Brentford.

    Se a negociação se concretizar, o City terá gasto £422 milhões em reforços nos últimos 13 meses. Ainda assim, está cada vez mais claro que dinheiro não compra necessariamente a mentalidade insaciável necessária para chegar ao topo numa disputa de título — especialmente contra um Arsenal que perdeu apenas um jogo somando todas as competições nesta temporada. Semenyo tornaria o City mais forte no futuro e reduziria a carga sobre Haaland e Foden, mas será preciso algo além disso para elevar novamente a mentalidade vencedora da equipe.

