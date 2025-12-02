Manchester City perdeu a mentalidade vencedora ou ainda consegue buscar grandes títulos?

Guardiola não quis tirar grandes conclusões do resultado quando falou quase 48 horas depois, antes da viagem para enfrentar o Fulham nesta terça-feira, mas certamente não o encarou como um sinal positivo na mentalidade da equipe.

“Depende do Phil colocar a bola na rede”, disse ele num tom sombrio, deixando claro que ainda não estava satisfeito com a forma como o time administrou o segundo tempo. “Não sei se uma vitória pode definir a mentalidade de uma equipe. Não acredito nessas coisas.”

Foden apresentou uma avaliação mais detalhada do que aconteceu, apontando o que o Manchester City fez certo e errado: “Estávamos totalmente no controle. Eles mudaram no segundo tempo, alteraram o sistema e nós não conseguimos nos ajustar. Sinceramente, foi um segundo tempo frustrante. Mas quando tivemos uma pequena pausa, o treinador nos reuniu para nos adaptarmos à formação deles e voltamos a jogar melhor.”

O meia da seleção inglesa, que soma seis gols e três assistências em todas as competições nesta temporada, também alertou os companheiros de que o City não pode se permitir repetir atuações como a do segundo tempo com frequência.

“Precisamos trabalhar e melhorar, porque quando os adversários elevarem o nível na reta final da temporada, não podemos nos dar ao luxo de jogar assim — vamos acabar perdendo o campeonato”, acrescentou Foden. “Temos que corrigir as falhas, evoluir e continuar trabalhando duro no campo de treinamento.”