Manchester City não quer errar como o United: mas como fazer para substituir um técnico lendário como Pep Guardiola?

Embora Guardiola tenha contrato com o City até junho de 2027, cresce a expectativa de que ele encerre sua passagem de uma década no clube ao final da atual temporada. Há relatos de que o City já iniciou a busca por seu substituto e conversou duas vezes com Enzo Maresca, o que levou à sua saída do Chelsea.

Embora Guardiola se recuse a dizer se permanecerá até o fim do contrato, ele alertou o City para que se prepare para sua eventual saída. E se de fato sair neste verão, seu sucessor herdará um elenco do City com um futuro muito mais promissor do que o do United que Ferguson deixou para Moyes, repleto de jogadores que já haviam passado do auge e que não se adaptaram ao estilo do novo treinador.

E, ao contrário de Moyes, que assumiu um clube com o vácuo de poder causado pela saída simultânea do respeitado diretor executivo David Gill e de Ferguson, Guardiola deixará para trás um time sólido, com o clube ainda sob a direção de seu amigo de longa data Ferran Soriano como diretor executivo e com o diretor esportivo Hugo Viana já em funções, além de ser reconhecido por suas inteligentes decisões de contratação.