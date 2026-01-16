Manchester City não quer errar como o United: mas como fazer para substituir um técnico lendário como Pep Guardiola?

Os torcedores do City apelidaram David Moyes de "gênio do futebol" durante seu trabalho após assumir o comando técnico deixado por Sir Alex Ferguson; eles comemoraram quando José Mourinho "estacionou o ônibus" após o City superar o United, time de estilo defensivo do português, em Old Trafford; cantaram alegremente "Ole está no comando" quando a gestão de Solskjaer desmoronou; chamaram Erik ten Hag de "palhaço" e mudaram a letra da canção dos torcedores do United a Ruben Amorim, declarando "Eles nunca mais vão ganhar, os Reds vão cair".
Sem dúvida, esses mesmos torcedores já estarão compondo um cântico sobre Michael Carrick para o clássico de sábado em Old Trafford, na esperança de que seu time possa dificultar a vida do atual treinador em sua primeira partida desde que substituiu Amorim até o final da temporada. E, em meio às zombarias e risadas, o City terá que pensar em seu próprio plano de sucessão mais cedo ou mais tarde.
