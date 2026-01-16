+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Man City Guardiola replacements GFXGetty/GOAL
Richard Martin

Manchester City não quer errar como o United: mas como fazer para substituir um técnico lendário como Pep Guardiola?

Os torcedores do Manchester City certamente têm se divertido assistindo à decadência do Manchester United nos últimos 13 anos, com cada novo treinador que fracassou em Old Trafford

Os torcedores do City apelidaram David Moyes de "gênio do futebol" durante seu trabalho após assumir o comando técnico deixado por Sir Alex Ferguson; eles comemoraram quando José Mourinho "estacionou o ônibus" após o City superar o United, time de estilo defensivo do português, em Old Trafford; cantaram alegremente "Ole está no comando" quando a gestão de Solskjaer desmoronou; chamaram Erik ten Hag de "palhaço" e mudaram a letra da canção dos torcedores do United a Ruben Amorim, declarando "Eles nunca mais vão ganhar, os Reds vão cair".

Sem dúvida, esses mesmos torcedores já estarão compondo um cântico sobre Michael Carrick para o clássico de sábado em Old Trafford, na esperança de que seu time possa dificultar a vida do atual treinador em sua primeira partida desde que substituiu Amorim até o final da temporada. E, em meio às zombarias e risadas, o City terá que pensar em seu próprio plano de sucessão mais cedo ou mais tarde.

📱Veja a GOAL direto no WhatsApp, de graça! 🟢
  • FBL-ENG-LCUP-NEWCASTLE-MAN CITYAFP

    'Esteja preparado'

    Embora Guardiola tenha contrato com o City até junho de 2027, cresce a expectativa de que ele encerre sua passagem de uma década no clube ao final da atual temporada. Há relatos de que o City já iniciou a busca por seu substituto e conversou duas vezes com Enzo Maresca, o que levou à sua saída do Chelsea.

    Embora Guardiola se recuse a dizer se permanecerá até o fim do contrato, ele alertou o City para que se prepare para sua eventual saída. E se de fato sair neste verão, seu sucessor herdará um elenco do City com um futuro muito mais promissor do que o do United que Ferguson deixou para Moyes, repleto de jogadores que já haviam passado do auge e que não se adaptaram ao estilo do novo treinador.

    E, ao contrário de Moyes, que assumiu um clube com o vácuo de poder causado pela saída simultânea do respeitado diretor executivo David Gill e de Ferguson, Guardiola deixará para trás um time sólido, com o clube ainda sob a direção de seu amigo de longa data Ferran Soriano como diretor executivo e com o diretor esportivo Hugo Viana já em funções, além de ser reconhecido por suas inteligentes decisões de contratação.

    • Publicidade
  • Manchester United FC v Brighton & Hove Albion FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Fracasso após fracasso

    Mais importante ainda, o City continuará sendo a peça central do projeto de soft power de Abu Dhabi e estará em excelente saúde financeira, ao contrário do clube endividado que o United era em 2013, após anos de negligência por parte da família Glazer.

    O United tentou praticamente todos os perfis de treinadores desde Ferguson e todos falharam. A suposta "segurança" de Moyes, que teve uma criação e valores semelhantes aos de Ferguson e comandou o Everton por mais de uma década, fracassou espetacularmente. Depois, tentaram o futebol total do controverso Louis van Gaal, campeão da Liga dos Campeões, que se saiu melhor que Moyes, mas apresentou planos de jogo previsíveis e alienou muitos jogadores.

    O vencedor nato Mourinho, campeão da Premier League com o Chelsea apenas um ano antes de ser contratado, também não deu certo, e embora Solskjaer, ídolo do clube, tenha trazido uma onda de nostalgia e euforia, ele não conseguiu levar o time ao próximo nível, enquanto sua queda foi brusca e dolorosa.

    Técnicos promissores como Ten Hag e Amorim, que tiveram grande sucesso em seus países de origem, também fracassaram. Todas as contratações, com exceção talvez de Moyes, foram geralmente recebidas com entusiasmo pelos torcedores do United, mas todas fracassaram de maneiras diferentes e por razões distintas. O City, portanto, precisa levar em consideração os alertas de seus rivais.

  • Paris Saint-Germain FC v Flamengo - FIFA Intercontinental Cup 2025: FinalGetty Images Sport

    Hora de um técnico de elite

    Uma coisa que o United não conseguiu fazer foi contratar um técnico de elite no auge da carreira, e é isso que o City precisa fazer. É por isso que Luis Enrique é o candidato mais sensato entre todos os disponíveis.

    O técnico do Paris Saint-Germain pode parecer uma escolha óbvia demais, visto que também sucedeu Guardiola no Barcelona – embora dois anos depois da saída do catalão – e também iniciou sua carreira no time B do Barça. Mas ele é o que tem o perfil mais semelhante ao de Guardiola e o homem mais capacitado para garantir que o City não entre em declínio como o United fez quando seu líder invencível se aposentar.

    Assim como Guardiola, Luis Enrique conquistou a tríplice coroa em sua primeira temporada no Barcelona e manteve o título espanhol em sua segunda temporada, vencendo também a Copa do Rei em cada uma de suas três temporadas no Camp Nou. Sua passagem pelo comando da seleção espanhola foi decepcionante no geral, mas ele reconstruiu sua reputação no PSG, conquistando a Ligue 1 e a Copa da França em suas duas primeiras temporadas, além de levar o clube ao tão sonhado primeiro título da Liga dos Campeões na temporada passada, tornando-se um dos dois únicos treinadores na história, ao lado de Guardiola, a conquistar a tríplice coroa com duas equipes diferentes.

  • FBL-EUR-C1-PSG-MAN CITYAFP

    A melhor alternativa

    Luis Enrique conquistou o respeito dos jogadores devido à sua brilhante carreira como jogador, mas quando tentou exercer muita autoridade sobre Lionel Messi, também teve a humildade de recuar, tal como Guardiola teve de fazer nas ocasiões em que o gênio argentino reclamou.

    Mas Luis Enrique também demonstrou as vantagens de não se curvar completamente ao poder dos jogadores e, em última análise, manter o respeito de seu elenco. Ele não hesitou em dizer a Kylian Mbappé para "defender como um filho da p*ta", e quando o astro francês deixou o PSG, o time apresentou seu melhor futebol de todos os tempos.

    Ele também merece muito crédito por ter ajudado Ousmane Dembélé em sua transformação de um jogador que, em suas próprias palavras, "desperdiçou cinco anos da minha carreira", em um vencedor da Bola de Ouro. Luis Enrique também pode igualar a intensidade de Guardiola e manter o City na trajetória implacável em que se manteve na última década.

    Convencer o PSG a liberar Luis Enrique será tudo menos fácil, especialmente considerando a rivalidade entre o Catar e Abu Dhabi. Seu contrato atual vai até 2027, o que o torna uma opção viável caso Guardiola opte por cumprir o seu próprio contrato, embora haja rumores de que Luis Enrique possa deixar o Parc des Princes neste verão devido a um impasse contratual.

  • Vincent Kompany Bayern 09262025(C)Getty Images

    Muito cedo para Kompany

    A saída dramática de Xabi Alonso do Real Madrid oferece ao City mais uma opção de alto nível que certamente estará disponível no mercado neste verão. Guardiola admirava muito Alonso quando o treinou no Bayern de Munique, e essa admiração só aumentou com as conquistas do ex-meio-campista do Liverpool no Bayer Leverkusen.

    Alonso provou ser um excelente estrategista, embora a cena dos jogadores do Real Madrid o desafiando abertamente ao se recusarem a fazer o corredor de honra para o Barcelona após a final da Supercopa levante algumas dúvidas sobre se ele seria capaz de manter o controle sobre outro elenco de estrelas caso assumisse o comando do City. Por outro lado, o Real Madrid nunca se deu bem com técnicos autoritários, ao contrário do City.

    Vincent Kompany, por sua vez, é a opção romântica, e uma opção bastante atraente, dado seu incrível histórico no Bayern, que está invicto na Bundesliga nesta temporada. No entanto, parece um pouco cedo demais na carreira de treinador de Kompany para retornar ao clube onde passou 11 anos como jogador. Kompany também precisará melhorar seu desempenho na Liga dos Campeões após a decepcionante eliminação nas quartas de final para a Inter na temporada passada.

  • Chelsea v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Maresca? Melhor não

    Depois, temos Maresca. Tal como Alonso, o italiano está livre no mercado após deixar o Chelsea e é claramente muito valorizado pelo City, tendo levado a equipe sub-21 ao título da liga e, posteriormente, ajudado a equipa principal a conquistar a tríplice coroa como auxiliar de Guardiola.

    Maresca é um discípulo do estilo posicional aperfeiçoado por Guardiola e seu histórico fora do City, conquistando o acesso à Premier League com o Leicester City e levantando dois troféus pelo Chelsea, também é impressionante. Mas a maneira como ele deixou Stamford Bridge deveria soar o alarme no City, assim como algumas de suas decisões táticas, além dos diferentes níveis de respeito que ele tinha dentro do elenco do Chelsea.

    Quem quer que substitua Guardiola não deve ter a expectativa de igualar seu legado. Afinal, ele é único. É por isso que encontrar seu sucessor é uma tarefa tão assustadora, e o City não pode se dar ao luxo de errar. Basta perguntar ao United.

Premier League
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Manchester City crest
Manchester City
MCI
0